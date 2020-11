Có chủ đề về con người, diễn đàn an toàn thông tin mạng - Security Bootcamp 2020 sắp được tổ chức tại Phú Yên. Năm nay, hoạt động diễn tập sẽ lần đầu diễn ra theo cách thức mới với tên gọi “Đấu trường an toàn thông tin”.

Sân chơi bổ ích của các chuyên gia an toàn thông tin

Trong 3 ngày từ 27/11 đến 29/11/2020, diễn đàn an toàn thông tin mạng - Security Bootcamp 2020 sẽ được Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp cùng Sở TT&TT tỉnh Phú Yên và nhóm cộng đồng chuyên gia Security Bootcamp, tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Có chủ đề “Humans: The humans element of cyber security”, sự kiện Security Bootcamp 2020 được Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tạo ra được một sân chơi bổ ích cho các chuyên gia an toàn, an ninh mạng cũng như những nhân sự đang làm việc liên quan đến quản trị, quản lý các hệ thống mạng của tổ chức, doanh nghiệp.

“Những kinh nghiệm, bài học được đúc kết và chia sẻ chính là sản phẩm đáng quý nhất. Các doanh nghiệp, tổ chức liên quan sẽ hưởng lợi rất nhiều khi nhân viên của mình tham gia cộng đồng và các hoạt động này, bởi ít nhiều giúp tạo cảm hứng học tập liên tục và gắn kết với mạng lưới chuyên gia”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Trong năm thứ 7 được tổ chức, diễn đàn Security Bootcamp có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực CNTT, an toàn thông tin tại Việt Nam như Viettel Cyber Security, VNPT, Mi Mi, Techlab Corporation, CyRadar, Vina Aspire, HPT… cùng sự hưởng ứng của các chuyên an ninh mạng đến từ khối các ngân hàng lớn tại Việt Nam như VIB, MBBank, SeABank, Techcombank, BIDV...

Hàng năm diễn đàn Security Bootcamp đều có hoạt động có tính chất diễn tập hay thực hành trên cơ sở những bài toán thực tế (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch mới được công bố, Security Bootcamp năm nay sẽ có 4 hoạt động chính gồm: hội thảo chủ đề “Humans: The humans element of cyber security”; chương trình “Đấu trường an toàn thông tin”, chương trình hướng nghiệp cho sinh viên ngành an toàn thông tin và chia sẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT; chương trình tham quan, kết nối, giao lưu với các tổ chức, doanh nghiệp địa phương.

Con người vẫn là yếu tố giữ vai trò quyết định

Chia sẻ về lý do chọn chủ đề “Humans: The humans element of cyber security” cho Security Bootcamp 2020, đại diện Ban tổ chức cho biết, nhân loại đang trải qua thời kì phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực an ninh thông tin.

Hàng loạt chiến lược và cách tiếp cận mới nhằm ngăn chặn các mối đe dọa trong không gian ảo liên tục tràn ngập trên khắp các kênh thông tin. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (Ai) và học máy (Machine Learning) hứa hẹn sẽ trở thành “vũ khí” đắc lực chống lại các tác nhân xấu trong không gian ảo một cách hiệu quả hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó là các mối đe dọa thường trực từ các công cụ tấn công mạng tiên tiến ngày càng dễ tiếp cận với chi phí thấp đã xã hội hóa tội phạm an ninh thông tin. Con người, dường như, đã bị lãng quên như là yếu tố chính trong cuộc chiến toàn cầu này.

Trong khi đó, yếu tố con người, hay chính các chuyên gia bảo mật thông tin, chính là một lực lượng xung yếu trong công cuộc chống lại các hiểm họa số. Chắc chắn tự động hóa chính là một tương lai không còn xa và vũ khí giá trị nhất của chúng ta trong cuộc chiến an toàn thông tin sẽ luôn là chính chúng ta.

“Khi nhân loại bước vào thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21, chúng tôi - nhóm chuyên gia bảo mật thông tin tại Việt Nam nhận thấy rằng Security Bootcamp 2020 là thời điểm tốt và là nơi để nhắc nhở bản thân về thông điệp được nêu trên, do đó chúng tôi chọn chủ đề cho chương trình năm nay là: Con người (Humans)”, đại diện Ban tổ chức cho biết.

Trao đổi với ICTnews, Tổng thư ký VIA Vũ Thế Bình nhấn mạnh thêm: “Mọi hoạt động của các tổ chức đều liên quan đến ba thứ gồm con người, quy trình và công cụ/công nghệ. Dù cho hai thành phần sau có tốt đến đâu thì cuối cùng vai trò của con người vẫn là quyết định. Với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng cũng vậy”.

Với hội thảo, theo ông Bình, Security Bootcamp 2020 sẽ có những tham luận, chia sẻ mới mẻ, thú vị từ các chuyên gia đã nhiều năm đóng góp cho sự kiện và cộng đồng Security Bootcamp. Họ là những người hàng ngày sống và ứng phó với các sự kiện, hoạt động liên quan đến an toàn, an ninh mạng trong cơ quan, tổ chức của mình, nên những chia sẻ có ý nghĩa thực tiễn rất cao.

Đặc biệt, thông tin thêm về chương trình “Đấu trường an toàn thông tin”, ông Bình cho biết, hàng năm diễn đàn Security Bootcamp đều có hoạt động có tính chất diễn tập hay thực hành trên cơ sở những bài toán thực tế. Năm nay, Security Bootcamp được tổ chức dưới dạng một cuộc thi để các đội thể hiện và trình diễn năng lực, kỹ năng của mình trong việc tìm ra các điểm yếu, lỗ hổng cũng như điều tra truy vết khi hệ thống bị xâm nhập.

Với “Đấu trường an toàn thông tin”, bất cứ ai cũng có thể tham gia và chọn đội cho mình. Ngoài việc chia sẻ thể hiện kỹ năng, chắc chắn những người chơi cũng sẽ tích lũy thêm được các kiến thức, kỹ năng mới từ các đội chơi cùng và tập thể nhóm chuyên gia Security Bootcamp.

Đánh giá về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam thời gian gần đây, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam nhận định, nhìn chung tình hình đã có sự cải tiến đáng kể, đặc biệt là đối với nhận thức chung và mối quan tâm với an toàn thông tin. Một số chính sách của cơ quan quản lý nhà nước đã được ban hành và đi vào thực hiện, góp phần tích cực cho sự hình thành nhận thức, thói quen quan tâm và đầu tư cho an toàn thông tin.



Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và nỗ lực cung cấp giải pháp, dịch vụ ra thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước với những sản phẩm, dịch vụ tự phát triển. Đây là điểm tích cực nhất, khi các doanh nghiệp nội nhận ra cơ hội và chú trọng đầu tư cho lĩnh vực này.

Vân Anh