Nhiều hoạt động đã được Bộ Công an triển khai nhằm tăng cường nhận thức, hiểu biết và ý thức tôn trọng, chấp hành Luật An ninh mạng của các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.

Bộ Công an vừa tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng trong lực lượng Công an nhân dân. Qua một năm triển khai, cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, thiết thực, được đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Theo Ban tổ chức, các bài thi được gửi về tham dự có chất lượng tương đối cao, bảo đảm yêu cầu cả về nội dung và hình thức. Nhiều bài thi có chất lượng xuất sắc, thể hiện trình độ, kiến thức cũng như tâm huyết của các đội tham gia.

Cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng trong lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Trọng Đạt

Đã có tổng cộng 363 bài thi xuất sắc nhất trong tổng số 123.267 bài dự thi lọt vào vòng chung khảo. Qua 2 vòng chấm thi, Ban tổ chức đã quyết định trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba, 50 giải khuyến khích và 7 giải phụ cho 42 tập thể và 47 cá nhân. Hội nghị cũng đã tổ chức triển lãm các bài thi xuất sắc để vinh danh các tập thể, cá nhân đạt giải.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), Luật An ninh mạng khi được triển khai đã góp phần vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên không gian mạng.

“Cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng đã góp phần giúp lực lượng Công an nhân dân hiểu rõ được các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng để làm sao đưa bộ luật này đi vào đời sống. Thông qua đó, mỗi người dân sẽ có được nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, ý nghĩa của mình trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng", Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính nói.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Ảnh: Trọng Đạt

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu Luật An ninh mạng để cán bộ, chiến sĩ có hiểu biết sâu sắc hơn nữa. Điều này giúp tạo sự chuyển biến về chất trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan cần tích cực tham mưu cho lãnh đạo các cấp triển khai công tác bảo vệ an ninh mạng tại địa phương và lĩnh vực phụ trách theo quy định của Luật An ninh mạng.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ khẩn trương hoàn thiện và tham mưu cho Chính phủ Ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật An ninh mạng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Đối với các nhà trường, lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ cho các đơn vị này tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy cho phù hợp với Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Trọng Đạt