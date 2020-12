19 hãng bảo mật, công ty công nghệ, tổ chức phi lợi nhuận thông báo kế hoạch thành lập liên minh đối phó với các nguy cơ mới của mã độc tống tiền (ransomware).

Xử lý mã độc tống tiền đòi hỏi sự tham gia của tất cả các ngành. (Ảnh: ZDN)

Mang tên Ransomware Task Force (RTF - đội đặc nhiệm mã độc tống tiền), tổ chức mới sẽ tập trung vào đánh giá giải pháp kỹ thuật hiện tại đang cung cấp bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền. RTF sẽ thực hiện nghiên cứu về chủ đề này, kết nối các bên liên quan trong nhiều lĩnh vực, xác định lỗ hổng trong giải pháp, sau đó cùng phát triển lộ trình chung để giải quyết vấn đề.

Kết quả cuối cùng có thể trở thành khung tiêu chuẩn hóa để đối phó với những cuộc tấn công mã độc tống tiền, dựa trên sự đồng thuận của ngành thay vì lời khuyên từ các nhà thầu đơn lẻ. 19 thành viên sáng lập của RTF bao gồm:

Aspen Digital, Citrix, The Cyber Threat Alliance, Cybereason, The CyberPeace Institute, The Cybersecurity Coalition, The Global Cyber Alliance, The Institute for Security and Technology, McAfee, Microsoft, Rapid7, Resilience, SecurityScorecard, Shadowserver Foundation, Stratigos Security, Team Cymru, Third Way, UT Austin Stauss Center, Venable LLP.

Hiện nay, mã độc tống tiền không phải hình thức mã độc phổ biến nhất, cũng không phải loại tấn công mạng gây thiệt hại tài chính lớn nhất cho doanh nghiệp hàng năm. “Danh hiệu” này thuộc về lừa đảo qua email BEC, theo FBI. Tuy nhiên, nó vẫn là nguy cơ lớn và có xu hướng gia tăng.

Website của RTF, bao gồm chi tiết và vai trò của từng thành viên, sẽ được ra mắt vào tháng 1/2021, sau đó là cuộc chạy nước rút kéo dài từ 2 tới 3 tháng để tổ chức chính thức hoạt động.

Du Lam (Theo ZDN)