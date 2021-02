Tỷ phú Bill Gates cho rằng tương lai của loài người vẫn là ở Trái Đất, chứ không muốn tìm cách chinh phục Hỏa Tinh.

Chinh phục Hỏa Tinh đang là cuộc chơi của những tỷ phú như Elon Musk hay Jeff Bezos. Elon Musk từng tiết lộ kế hoạch xây dựng căn cứ trên hành tinh này, và đưa 1 triệu người lên sống vào năm 2050.

“Bất cứ ai cũng có thể đi nếu họ muốn. Chúng tôi cũng hỗ trợ các khoản vay với những người không có tiền. Sẽ có rất nhiều công việc trên Hỏa tinh”, Elon Musk từng chia sẻ đầu năm 2020.

Tuy nhiên Bill Gates thì không nghĩ tới tương lai trên Hỏa Tinh. Vị tỷ phú này vừa giới thiệu một cuốn sách về biến đổi khí hậu, và cho rằng ông không tin tưởng cuộc sống ở hành tinh đỏ.

"Cần phải nói rằng những gì Elon Musk làm được với Tesla là một trong những đóng góp lớn nhất tới giảm biến đổi khí hậu. Đánh giá thấp Elon không phải là ý tưởng tốt. Tuy nhiên, tôi không phải là một người thích Hỏa Tinh, và cũng không cho rằng tên lửa là giải pháp", nhà đồng sáng lập Microsoft chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Kara Swisher.

Bill Gates cho rằng các công ty xe điện như Tesla đang làm tốt việc thay đổi phát thải trên những phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, để chống lại biến đổi khí hậu thì còn rất nhiều việc phải làm.

"Chúng ta vẫn chưa làm đủ mạnh ở những lĩnh vực khó như sắt, xi măng hay ngành giết mổ. Rất tiếc là những gì mà mọi người nghĩ, như điện hay xe hơi, chỉ khoảng 1/3 vấn đề. Chúng ta còn phải cố gắng giải quyết 2/3 còn lại.

Nếu chỉ tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn, chúng ta sẽ quên mất mục tiêu dài hạn, là những thứ khó khắc phục nhất", Bill Gates chia sẻ.

Bày tỏ quan điểm cá nhân, Bill Gates cho biết ông sẵn sàng bỏ tiền ra để mua vaccine sởi thay vì mua vé lên không gian.

"Tôi sẽ không bỏ số tiền lớn ra đâu, bởi tổ chức của tôi có thể mua vaccine sởi và cứu một mạng sống chỉ với 1.000 USD . Do vậy, khi làm bất cứ điều gì, tôi đều nghĩ rằng mình có thể bỏ 1.000 USD ra để mua vaccine sởi", tỷ phú sáng lập Microsoft chia sẻ.

Cuốn How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughs we need (tạm dịch: Làm thế nào để tránh thảm họa khí hậu: Những giải pháp chúng ta có và những bước đột phá chúng ta cần) của Bill Gates sẽ được phát hành ngày 23/2. Cuốn sách này đề xuất cách thế giới có thể ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu bằng việc giảm lượng thải khí nhà kính một cách hiệu quả.

Gates và vợ ông, Melinda, nổi tiếng với những hoạt động trong việc cải thiện sức khỏe trên khắp thế giới, nhất là ở những nước nghèo. Chính mối quan tâm này đối với những người dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh khiến Gates đôi khi tỏ ra thiếu cân nhắc về các chính sách khí hậu và năng lượng.

Ông thú nhận mình đã hoàn toàn bỏ qua vấn đề nóng lên toàn cầu cho đến năm 2006, khi ông gặp gỡ một số nhà khoa học. Khi ấy, vấn đề biến đổi khí hậu đã xuất hiện gần hai thập kỷ.

Tuy nhiên, cuốn sách này đưa ra hiểu biết mạnh mẽ của ông rằng tác động của biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với cuộc sống và sinh kế ở các nước đang phát triển. Nó đang cản trở nỗ lực nâng cao mức sống bởi vì người nghèo, ở mọi quốc gia, là đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu hậu quả của hạn hán, lũ lụt...

