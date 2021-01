Trong phiên bản đặc biệt 2020, Tạp chí CIO Advisor APAC tại Mỹ đã công bố danh sách các công ty nhận giải thưởng APAC top 10 SD-WAN Solution Providers. CMC Telecom là doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng này.

Top 10 SD-WAN Solution Providers khu vực APAC là giải thưởng thường niên nằm trong ấn phẩm đặc biệt của tạp chí CIO Advisor APAC. Năm nay, CMC Telecom được có mặt trong danh sách top 10 nhà cung cấp SD-WAN khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đồng hành cùng CMC Telecom trong giải thưởng này các đơn vị công nghệ hàng đầu như Fortinet, CenturyLink, Lumen Technologies, Barracuda, …

Tạp chí CIO Advisor ghi nhận những ưu thế khác biệt của CMC Telecom so với các đơn vị phân phối khác trong việc cung cấp và triển khai hệ thống mạng SD-WAN. Đó là khả năng sở hữu hạ tầng cáp quang lớn mạnh trong và ngoài nước, đội ngũ IT trình độ cao cùng hạ tầng Data Center đạt chuẩn, có khả năng kết nối đa đám mây. Đồng thời CMC Telecom hiện là đơn vị duy nhất cung cấp đường kết nối trực tiếp đến các đám mây Google, Microsoft, AWS, Oracle, IBM. Điều này giúp CMC Telecom đáp ứng được cả nhu cầu khắt khe nhất của khối Tài chính - Ngân hàng, các doanh nghiệp lớn khi cần tích hợp mô hình hoạt động trên hạ tầng điện toán đám mây.

CMC Telecom vượt qua các vòng kiểm chứng chứng nhận quốc tế về chất lượng hạ tầng, dịch vụ, đội ngũ kỹ thuật chuyên môn và các ưu thế đặc biệt để có mặt trong giải thưởng top 10 SD-WAN Solution Providers 2020

Giải thưởng APAC top 10 SD-WAN Solution Providers được đánh giá một cách khách quan qua việc tiến hành khảo sát đến hơn 31,000 độc giả báo giấy, thêm 65,000 tài khoản đăng ký trên trực tuyến cùng những doanh nghiệp đang sử dụng SD-WAN trong khu vực APAC.

Trong ấn phẩm đặc biệt này, tạp chí APAC CIO Advisor cũng đã kiểm tra ngẫu nhiên một doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, sau khi chuyển đổi thành công mô hình SD-WAN qua CMC Telecom với 18 điểm kết nối trên toàn thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả sau triển khai được doanh nghiệp này chia sẻ cải thiện tích cực trong mọi mặt, bao gồm việc cắt giảm được một nửa chi phí trong khi vẫn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp tài chính. Bao gồm tính ổn định cao, dễ dàng quản lý tập trung, bảo mật được thông tin, mã hóa được dữ liệu trên đường truyền nhưng vẫn đảm bảo được tốc độ truyền và phân tách gói ối ưu.

Là một đơn vị có kinh nghiệm triển khai cho nhiều doanh nghiệp FSI (Financial Services & Insurance) lớn tại Việt Nam, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc CMC Telecom cũng chia sẻ, một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp phải đối mặt hiện nay đó chính là vấn đề an ninh mạng. Bởi lẽ, có quá nhiều doanh nghiệp đang cùng lúc sử dụng hạ tầng vật lý on-premise và hạ tầng dựa trên đám mây, thậm chí là trên nhiều đám mây (Multi-cloud). Điều này mang đến những trở ngại trong việc quy hoạch đường truyền dữ liệu giữa các hạ tầng khác nhau và giữa những đám mây trong khi vẫn đảm bảo được mức độ an toàn thông tin khi truy cập.

SD-WAN ra đời đã ứng dụng phần mềm và công nghệ ảo để tạo ra một mạng WAN “mới” đáng tin cậy. Qua đó, dữ liệu khi di chuyển giữa các môi trường sẽ được nhận biết và điều phối bằng cách tối ưu hóa đường dẫn cho các loại ứng dụng phù hợp hoặc ứng dụng được ưu tiên để đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Với các doanh nghiệp sử dụng từ 2 đường WAN, giải pháp SD-WAN giúp mở rộng được băng thông với chi phí không đổi bằng cách chuyển đổi 1 đường WAN sang FTTH.

Ông Đặng Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc CMC Telecom đánh giá về thách thức cốt lõi của an ninh mạng hiện nay và những ưu thế giúp SD-WAN thay đổi cuộc chơi

Sự “tiến hóa” của công nghệ SD-WAN đã và đang tạo ra một công cuộc chuyển đổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhằm thay thế mạng WAN “lỗi thời”, không còn phù hợp với giai đoạn thống trị của Điện toán đám mây. Và trong công cuộc chuyển đổi đó, doanh nghiệp khối FSI, doanh nghiệp đa quốc gia hay các doanh nghiệp có mạng lưới chi nhánh phân bổ rộng khắp sẽ trở thành những đơn vị tiên phong.

Tạp chí CIO Advisor APAC là Tạp chí phát hành cùng đơn vị với Tạp chí APAC CIOOutlook. Cả hai tạp chí này đều là ấn phẩm CNTT uy tín dành riêng cho các CIO, CTO, chuyên gia IT cao cấp, các nhà cung cấp giải pháp CNTT, cộng đồng các doanh nghiệp Viễn thông hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, CMC Telecom từng được nhận giải thưởng APAC Top 10 nhà cung cấp dịch vụ Data Center 2019; Top 25 nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2018 và Top 25 doanh nghiệp Viễn thông có triển vọng nhất năm 2016.

Thúy Ngà