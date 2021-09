Tòa án tuyên rằng khi lập ra một trang Facebook công khai và đăng nội dung trên đó, các hãng tin tức đã hỗ trợ việc xuất bản các bình luận, do đó phải chịu trách nhiệm về các bình luận đó.

Tòa án Tối cao Australia đã ra phán quyết khẳng định các hãng tin tức chính là người xuất bản các bình luận của bên thứ 3 trên các trang Facebook của mình và phải chịu trách nhiệm về các bình luận đó.

Trong phán quyết đưa ra ngày 8/9, tòa bác bỏ lập luận rằng để được xác định là nhà xuất bản, một hãng tin tức phải biết về vấn đề được xuất bản có liên quan và có ý định truyền đạt vấn đề này.

Tòa án tuyên rằng bằng cách lập ra một trang Facebook công khai và đăng nội dung trên đó, các hãng tin tức đã tạo điều kiện, khuyến khích và qua đó hỗ trợ việc xuất bản các bình luận từ bên thứ 3 - người sử dụng Facebook, và do đó chính là người xuất bản các bình luận.

Trước đó, ông Dylan Voller, một công dân Australia đã nộp đơn kiện một số hãng tin tức địa phương, bao gồm hai tờ báo The Sydney Morning Herald và The Australian và kênh tin tức Sky News, lên Tòa án bang New South Wales về các bình luận mang tính phỉ báng ông trên trang Facebook của các hãng này trong khoảng thời gian từ tháng 7/2016-6/2017.

Sau đó, vụ kiện đã bị đình trệ do tranh cãi về việc các hãng tin tức có phải là bên tạo ra các bình luận đó hay không. Phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao sẽ dọn đường cho ông Voller tiếp tục theo đuổi hành động pháp lý.

Trong một tuyên bố, các luật sư của ông Dylan hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao, cho rằng đây là một bước tiến lịch sử trong việc đem lại công lý cho ông và bảo vệ các cá nhân, nhất là những người dễ bị tổn thương, khỏi các cuộc “công kích” vô cớ trên mạng xã hội.

Một trong những động thái tích cực kể từ khi ông Dylan bắt đầu vụ kiện là Facebook đã cho phép các nhà xuất bản tin tức trên mạng xã hội này khóa các bình luận dưới các bài viết.

