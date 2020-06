Giá trị vốn hóa thị trường của mạng xã hội Facebook đã giảm 56 tỷ USD sau khi cổ phiếu của họ ghi nhận mức giảm sâu nhất trong ba tháng vào phiên cuối tuần qua.

Sự sụt giảm này là do một loạt những thương hiệu lớn trên toàn cầu tẩy chay quảng cáo trên mạng xã hội này.

Theo đó, cổ phiếu của mạng xã hội này đã giảm 8,3% xuống còn 216,08 USD/cổ phiếu trong phiên cuối tuần 26/6 vừa qua.

Sự lao dốc này cũng đẩy đẩy giá trị khối tài sản ròng của ông Mark Zuckerberg xuống còn 82,3 tỷ USD, đưa Giám đốc điều hành của Facebook xuống vị trí người giàu thứ tư thế giới, giảm 1 bậc so với xếp hạng trước đó, theo số liệu từ Bloomberg Billionaires Index.

Sự sụt giảm trên xảy ra sau khi hãng sản xuất hàng tiêu dùng Unilever quyết định tham gia chiến dịch tẩy chay Facebook lẫn Twitter, với lý do họ đã không hành động mạnh tay nhằm chống lại các phát ngôn thù hận trên mạng xã hội.

Trong thông báo trên mạng xã hội Twitter, Unilever cho biết hãng đã quyết định dừng quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Instagram, Twitter tại Mỹ, trong bối cảnh người dùng vẫn đăng tải nhiều nội dung mang tính thù hận và chính trị cực đoan trên các nền tảng này.

Đây là thiệt hại lớn với Facebook và Twitter, do ngân sách quảng cáo hàng năm của Unilever lên tới 8 tỷ USD.

Trước Unilever, hàng loạt công ty lớn khác cũng đã tham gia chiến dịch tẩy chay này, như nhà mạng Mỹ Verizon Communications, hãng sản xuất đồ dã ngoại Patagonia, Coca-Cola, Hershey và chi nhánh của Honda Motor tại Mỹ.

Chiến dịch này có tên #StopHateForProfit do các nhóm hoạt động gồm Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP), Liên đoàn chống phỉ báng người Do Thái (ADL) và tổ chức vận động vì quyền lợi người da màu Color of Change khởi xướng. Họ kêu gọi các doanh nghiệp ngừng quảng cáo trên các nền tảng của Facebook trong tháng Bảy để phản đối chính sách của mạng xã hội này.

Ước tính hàng trăm doanh nghiệp đã tham gia chiến dịch trên tính tới hiện tại.

Trong bối cảnh làn sóng chỉ trích ngày một tăng, Facebook ngày 26/6 đã công bố một số biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát nội dung đăng tải trên các nền tảng ứng dụng.

Cụ thể, Facebook sẽ dán nhãn các bài đăng tải vi phạm các chính sách của họ như cách mà Twitter đã làm gần đây.

Facebook cũng sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm ngăn chặn hành vi "đánh lừa" cử tri và bảo vệ người nhập cư khi loại bỏ các quảng cáo có nội dung mang tính phân biệt chủng tộc.

Facebook khẳng định việc đưa ra quyết định này không phải nhằm đối phó với áp lực doanh thu mà là thực hiện những cam kết trước đó của Giám đốc điều hành Zuckerberg nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ.

Theo Bnews