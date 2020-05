Giám đốc Chính sách công Việt Nam của Facebook khẳng định nền tảng này cam kết đầu tư lâu dài vào Việt Nam.

Facebook vừa khởi tạo chương trình “Facebook vì Việt Nam” - #fb4vn, xoay quanh các vấn đề kinh tế số, thành phố thông minh, hỗ trợ cộng đồng,... tại Việt Nam.

Phóng viên VietNamNet đã có buổi phỏng vấn qua email với bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc Chính sách công Việt Nam, Facebook về những dự định của Facebook tại Việt Nam trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc Chính sách công Việt Nam

Xin bà cho biết tầm nhìn của Facebook ở Việt Nam?

- Cộng đồng Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng đối với Facebook. Hầu hết mọi người sử dụng Facebook để liên lạc với bạn bè và gia đình, trò chuyện về những điều quan trọng đối với họ và để khởi nghiệp kinh doanh.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài vào Việt Nam. Chúng tôi muốn hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và kinh tế số, cũng như đặc biệt ủng hộ chiến lược Công nghiệp 4.0 của chính phủ Việt Nam...

Những kế hoạch hiện tại và sắp tới của Facebook tại Việt Nam?

- Đại dịch đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới kể từ đầu năm 2020, vì thế chúng tôi nghĩ rằng năm nay là một năm đầy thách thức đối với tất cả mọi người. Tôi nghĩ Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng và chống dịch, và là một ví dụ về việc phòng và chống dịch hiệu quả cho nhiều quốc gia khác.

Với bối cảnh này, Facebook cần đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam và một trong những hạng mục lớn nhất của chúng tôi trong năm nay là chương trình “Facebook vì Việt Nam” - #fb4vn.

Đây là chương trình toàn diện đầu tiên được thiết kế dành riêng cho Việt Nam, do Facebook hợp tác với Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam và các đối tác thực hiện nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chiến dịch xoay quanh 5 lĩnh vực chính bao gồm: Đổi mới sáng tạo, Kinh tế số, An toàn và Kỹ năng số, Thành phố thông minh và Vì cộng đồng. Chương trình sẽ được triển khai tại Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 12/2020 và phù hợp với Chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Cụ thể:

Facebook thúc đẩy Kinh tế số (#fb4Economy): Các chương trình nhằm đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại Việt Nam.

Facebook phục vụ Đổi mới sáng tạo (#fb4Innovation): Bao gồm các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ các lập trình viên và các chiến dịch thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Facebook với An toàn và kỹ năng số (#fb4Safety and digital literacy): Các chương trình nâng cao tư duy thời đại số và an toàn trên mạng thông qua đào tạo kỹ năng số, kiến thức về an toàn và thái độ ứng xử có trách nhiệm trên mạng.

Facebook hỗ trợ Thành phố thông minh (#fb4Cities): Hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong nỗ lực xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số thông qua các chương trình phối hợp trên nhiều lĩnh vực.

Facebook vì Cộng đồng (#fb4Communities): Bao gồm những sáng kiến nhằm đưa mọi người lại gần nhau hơn và sử dụng công nghệ vì lợi ích của cộng đồng

Chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi với Việt Nam, đặc biệt là trong và sau giai đoạn dịch bệnh.

Chiến dịch Facebook vì Việt Nam vừa được khởi động gần đây.

Facbook giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đang gặp khó khăn trong đại dịch như thế nào?

- Trước tiên, Facebook hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ những công cụ tiếp thị tăng trưởng cần thiết. Đồng thời, cung cấp các chương trình xây dựng năng lực kỹ thuật số để doanh nghiệp bắt đầu hành trình phát triển kỹ thuật số cho họ.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các địa phương và những đối tác như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam triển khai các hoạt động đào tạo mục tiêu cho các doanh nghiệp và doanh nhân để hỗ trợ họ trong suốt quá trình phát triển.

Trong năm 2020, Facebook có kế hoạch tổ chức hơn 80 khóa đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở cả thành thị và nông thôn về cách sử dụng công cụ trực tuyến để hỗ trợ, phát triển kinh doanh hoặc thậm chí khởi nghiệp.

Thứ ba, Facebook đang lên kế hoạch cho một dự án lớn để quảng bá du lịch trong và ngoài nước Việt Nam trên nền tảng của mình. Đây là một phần của kế hoạch #fb4Economy (Facebook thúc đẩy kinh tế số) thuộc chiến dịch #fb4vn. Chúng tôi hy vọng các đối tác về chính sách và thương mại có liên quan sẽ cùng chúng tôi giúp Việt Nam phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh lên ngành du lịch.

Facebook đã làm việc như thế nào với chính quyền địa phương khi đưa ra các kế hoạch này?

- Facebook có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với chính phủ Việt Nam, cũng như với nhiều chính phủ khác trên thế giới và chúng tôi đã có nhiều cuộc găp gỡ thân mật mang tính xây dựng về nhiều vấn đề quan trọng với các nhà quản lý tại Việt Nam.

Ở cấp tỉnh, Facebook đã hợp tác với nhiều tỉnh thành khác nhau tại Việt Nam thông qua một loạt các chương trình bao gồm Phụ nữ là doanh nhân (#SheMeansBusiness), Nhóm các nhà phát triển (Developer Circles), Suy nghĩ trước khi chia sẻ (Think Before You Share) và ​​Tư duy thời đại số (We Think Digital).

Vào tháng 7/2019, chúng tôi đã khởi động chương trình hợp tác chính thức lần đầu tiên với 1 tỉnh/thành phố của Việt Nam là Đà Nẵng. Chương trình này tập trung nâng cao năng lực số của các đơn vị chính quyền và hỗ trợ năng lực ứng phó thiên tai của thành phố.

Trong năm nay, chúng tôi muốn tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hiện tại và thêm nhiều hoạt động mới được tùy chỉnh để hỗ trợ các tỉnh/thành phố tốt hơn trong việc đạt được các mục tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử và thành phố thông minh.

Xin bà chia sẻ thêm về kế hoạch của Facebook tại Việt Nam trong tương lai?

- Chúng tôi rất vui mừng về những khoản đầu tư mà Facebook đã thực hiện tại Việt Nam và những nỗ lực hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi tại Việt Nam trong năm nay và những năm tiếp theo.

Trên khắp thế giới, mọi người đang sử dụng các ứng dụng của Facebook để kết nối. Họ không chỉ chia sẻ những câu chuyện cá nhân mà còn cùng nhau giúp đỡ những người khác trong thời kỳ khủng hoảng, phát triển kinh doanh và vượt qua nghịch cảnh.

Tất cả chúng ta đều đang trải qua thời gian khó khăn này cùng nhau, vì vậy Facebook mong muốn đóng góp một phần để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng trên toàn thế giới, bao gồm cả cộng đồng ở Việt Nam. Nhiều công cụ và tính năng mới đã được phát triển để ứng phó với đại dịch và thiên tai.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nền tảng của mình có thể tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng tại Việt Nam hiện nay và trong tương lai.

Xin cám ơn bà.

Hải Đăng (Thực hiện)