Biểu tượng của Facebook. (Ảnh: TTXVN)

Mạng xã hội Facebook tuyên bố sẽ chặn các quảng cáo từ truyền thông nước ngoài trong cuộc bầu cử ở Mỹ, cũng như cho phép người dùng ẩn tất cả các thông điệp chính trị phải trả tiền.

Trong một bài viết đăng trên nhật báo Telegraph (Anh) số ra ngày 17/6, người phụ trách các vấn đề toàn cầu của Facebook Nick Clegg khẳng định sẽ "chặn mọi quảng cáo trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử Mỹ từ các cơ quan truyền thông nhà nước ở nước ngoài."

Bất kỳ ai chạy quảng cáo chính trị trên nền tảng Facebook sẽ phải được cấp phép.

Theo Facebook, trong giai đoạn từ tháng 3-5 vừa qua, họ đã chặn hơn 750.000 quảng cáo chính trị tại Mỹ do các nhà quảng cáo chưa hoàn thành quá trình xin cấp phép.

Hiện hơn 35.000 nhân viên Facebook đang làm việc trong vấn đề an toàn và an ninh, cao gấp 3 lần so với 4 năm trước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Facebook đang chịu áp lực ngày một lớn do không xử lý các thông tin đăng tải sai sự thật hoặc mang tính kích động, cũng như sau những chỉ trích cho rằng mạng xã hội này đã "nhắm mắt làm ngơ" việc nước ngoài can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016.

Trong khi đó, cùng ngày, "ông chủ" Facebook Mark Zuckerberg cho biết trang mạng này có kế hoạch, giúp 4 triệu người Mỹ đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ.

Theo ông Zuckerberg, Facebook sẽ tạo một cổng mới cho phép người dùng tiếp cận thông tin chính thống về cách thức và thời điểm bỏ phiếu, cũng như chi tiết về thủ tục đăng ký cử tri, bỏ phiếu qua bưu điện và thông tin về bỏ phiếu sớm.

