Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhất là hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong thời gian qua, bà Hằng khá nổi tiếng với một chuỗi buổi livestream được thực hiện liên tục từ tháng 3/2021.

Đó là các vụ livestream liên quan đến việc tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, còn một chuỗi 7 buổi livestream được bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 16/5 - 9/10/2021.

Suốt từ đầu năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục dính vào ồn ào khi tổ chức nhiều buổi livestream tố cáo giới nghệ sĩ.

Không chỉ vậy, trong nửa cuối năm 2021, bà Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream với mục đích tố cáo nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt có hành vi “ăn chặn” tiền từ thiện.

Những người bị bà Hằng chỉ mặt đọc tên toàn những gương mặt hạng A trên thị trường giải trí như danh hài Hoài Linh, vợ chồng cầu thủ Công Vinh - ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi...

Đáng chú ý, các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng được tổ chức với sự hẫu thuận của một ekip hùng hậu gồm nhiều thư ký, trợ lý, MC và một nhóm kỹ thuật.

Những người này liên tục hỗ trợ bà Hằng trong việc tìm kiếm thông tin, thông báo về các buổi livestream, phụ trách âm thanh, ánh sáng và màn hình trình chiếu trên máy tính.

Việc tổng hợp các hình ảnh về những bình luận của người dùng mạng xã hội, sau đó in ra cũng được thư ký của bà Hằng phụ trách.

Để đảm bảo chất lượng cho các buổi livestream, bà chủ khu du lịch Đại Nam cũng không ngại tốn kém khi chi tiền để sở hữu những thiết bị xịn xò nhất.

Đầu tiên, đó là một cặp micro Videomic NTG của thương hiệu Rode. Đây là loại micro được sử dụng bởi rất nhiều nhà sáng tạo nội dung trên thế giới.

Cặp micro chính trong các buổi livestream của bà Hằng.

Giá của một chiếc micro loại này trên thị trường hiện nay khoảng 6,5 triệu đồng. Với 2 cặp micro chính, số tiền mà bà Hằng phải đầu tư là 13 triệu đồng.

Giá của mỗi chiếc micro này là 6,5 triệu đồng.

Để dự phòng cặp micro chính gặp vấn đề, ekip của bà Hằng còn sử dụng thêm một bộ micro Saramonic Blink 500 Pro được cài trên ve áo. Thiết bị này cũng có giá thị trường vào khoảng 6,5 triệu đồng.

Micro phụ được cài trên ve áo trong mỗi buổi livestream.

Đây là sản phẩm nằm trong bộ micro Saramonic Blink 500 Pro.

Ngoài ra, nếu quan sát kỹ, cộng đồng mạng còn phát hiện ra phương án micro dự phòng thứ 3 được đặt trên bàn. Do nằm ở vị trí khá khuất, nhiều người cho rằng thiết bị này là bộ micro UWP D11 của Sony với giá bán 15,8 triệu đồng.

Micro phụ thứ 3 được đặt trên bàn, kế bên micro chính.

Đây nhiều khả năng là bộ micro UWP D11 của Sony với giá bán 15,8 triệu đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng bộ phụ kiện micro được bà Phương Hằng dùng để livestream, tổng số tiền đầu tư đã lên tới 35,3 triệu đồng.

Với hệ thống ghi hình, ekip của bà Hằng sử dụng nhiều chiếc điện thoại thông minh kết hợp với chân máy và được đặt ở các góc khác nhau. Ngoài ra, còn có cả sự hỗ trợ của hệ thống xử lý âm thanh, ánh sáng. Với mỗi thiết bị, ekip luôn chuẩn bị từ 3 phương án trở lên để đảm bảo việc ghi hình không bị gián đoạn.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng một ekip hùng hậu đã góp phần tạo nên tiếng vang lớn về mức độ ảnh hưởng của các buổi livestream do bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức.

Buổi livestream của bà Hằng từng phá vỡ kỷ lục livestream trên Facebook của Việt Nam khi thu hút gần 230.000 lượt xem trực tiếp.

Người phụ nữ này đã đạt kỷ lục livestream của Việt Nam vào thời điểm tháng 5/2015 khi có tới hơn 230.000 người xem trực tiếp trên Facebook. Kỷ lục chỉ được phá bỏ vào tháng 8/2021 bởi Lộc Fuho – một hiện tượng mạng đặc biệt khác.

Tuy vậy, dù liên tục đưa ra lời tố cáo nhằm vào một loạt giới văn nghệ sĩ, bà chủ khu du lịch Đại Nam không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để củng cố cho lập luận của mình.

Đó cũng là lý do xuất hiện nhiều đơn tố cáo được các nghệ sĩ gửi đến cơ quan chức năng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội.

