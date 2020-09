Thúc đẩy bởi làn sóng báo chí thu phí trong những năm gần đây, khái niệm người dùng “trả tiền cho nội dung có giá trị” cũng đã hình thành.

Quá trình triển khai thu phí trên các tờ báo nổi tiếng nước ngoài đã cung cấp cho ngành báo trong nước đầy đủ kinh nghiệm để tham khảo.

Trong tương lai, việc thực hiện thu phí cho các tờ báo điện tử trong nước cần được chuyên nghiệp hóa, hướng đến dịch vụ, đồng thời tận dụng triệt để các công nghệ mạng mới để đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng và cá nhân hóa của người dùng.

1. Chuyên môn hóa sản xuất nội dung

Như đã đề cập ở trên, các sản phẩm nội dung chất lượng cao là sự hỗ trợ cho hoạt động liên tục của thu phí báo chí. Việc có cung cấp nội dung trực tuyến với giá trị duy nhất hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chi trả của độc giả.

Đối với lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, cần nỗ lực hoàn thiện cuộc cách mạng kỹ thuật số của đội ngũ biên tập, trau dồi một đội ngũ truyền thông kiểu mới với tính chuyên nghiệp và tư duy Internet, đồng thời tận dụng tối đa công nghệ trong việc trình bày bài viết nhiều nhất có thể.

Còn đối với các tờ báo địa phương, họ sử dụng lợi thế về khả năng cập nhật nhanh chóng, đưa tin những việc nhỏ với "thái độ lớn", đồng thời xây dựng đủ thông tin phục vụ địa phương để tạo ra giá trị không thể thay thế cho độc giả.

2. Cung cấp các sản phẩm trả phí

Việc thay đổi tư duy từ sản phẩm nội dung thuần túy sang sản phẩm hướng đến dịch vụ cũng thuận lợi hơn với sự thay đổi của các phương tiện truyền thông từ “lớn và rộng” sang “nhỏ và đẹp” để đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng người dùng.

Giám đốc điều hành của Google, Eric Schmidt từng mô tả một mô hình báo chí mới tập trung vào nhu cầu của từng người dùng: không chỉ tin tức được tùy chỉnh mà quảng cáo cũng được tùy chỉnh.

Về vấn đề tính phí, người dùng sẵn sàng trả tiền cho tin tức hoặc dịch vụ tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ hơn là cho nội dung tin tức chung chung. Nếu các tờ báo có khả năng thực hiện chiến lược khác biệt hóa và làm tốt công việc phân khúc dịch vụ nội dung. Đồng thời, khám phá những nhu cầu chưa được đáp ứng của người dùng sẽ có thể giữ chân được những người dùng trả tiền trung thành.

Mô hình thu phí của Vietnamplus đã quen thuộc với nhiều độc giả

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là các sản phẩm trả phí không còn chú trọng đến chất lượng nội dung - nội dung vẫn là nền tảng và cốt lõi, nhưng làm thế nào để sử dụng kiến thức chuyên môn và công nghệ mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người đọc trong khi sản xuất nội dung? Hoặc để tiếp tục cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho độc giả là ý tưởng mà các sản phẩm truyền thông trả phí có thể mở rộng.

3. “Tư cách thành viên” của độc giả trả tiền

Làm thế nào để xác định danh tính của một độc giả không chỉ liên quan đến việc liệu độc giả sẽ trả tiền hay không, mà còn là thời gian độc giả có thể trả tiền. Nếu chỉ coi độc giả là “những chú cừu non” mà không cố gắng thiết lập mối liên hệ với người đọc, thì mối quan hệ giữa tờ báo và độc giả sẽ luôn là một giao dịch, không có sự “dính chặt” nào cả và độc giả sẽ chuyển sang lựa chọn những tờ báo khác có nội dung chuyên sâu hơn.

Do đó, báo chí cần thay đổi quan niệm, coi độc giả là những cá nhân có cá tính và nhu cầu giao tiếp độc đáo, đồng thời đối xử với độc giả trả phí bằng các hoạt động dựa trên thành viên, chẳng hạn như sử dụng email để tham khảo ý kiến, thường xuyên tổ chức các hoạt động tăng khả năng tiếp cận, hoặc các cuộc phỏng vấn chi tiết.

Cố gắng biến người dùng trả tiền thành "người hâm mộ" và sử dụng sự chia sẻ tích cực của độc giả để mở rộng mức độ phổ biến, sau đó thu hút nhiều sự chú ý, đăng ký và thậm chí là thanh toán của người dùng.

4. Đa dạng kênh trả phí

Nếu muốn người dùng sẵn sàng trả tiền, nội dung chất lượng cao là điều cần thiết và chiến lược tính phí cũng rất quan trọng. Đối mặt với những độc giả trong nước đang bắt đầu trả tiền, truyền thông trong nước có thể học hỏi từ nền tảng tin tức trực tuyến Blendle của Hà Lan.

Khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng khách của Blendle, người đọc có thể tạo luồng nội dung của riêng họ dựa trên các chủ đề quan tâm. Bất cứ khi nào họ nhấp vào tiêu đề của nội dung, họ sẽ trả một khoản phí nhỏ để duyệt qua luồng nội dung quan tâm, lượng nhấp chuột tự nhiên của người đọc sẽ tăng lên.

Thú vị hơn, nếu độc giả không hài lòng sau khi đọc một tin bài nào đó, họ có thể được hoàn tiền miễn là đưa ra phản hồi hợp lý. Mô hình này trực quan có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý khi người đọc trả tiền để đọc và giảm sự phản kháng của họ đối với việc thanh toán nội dung.

Ngoài ra, giới truyền thông cũng có thể thử các kênh tính phí đa dạng hơn, chẳng hạn như sự hợp tác giữa Thời báo New York và Tập đoàn Starbucks - người dùng sử dụng mạng không dây của các cửa hàng Starbucks có thể đọc miễn phí 15 bài báo trên trang web Thời báo New York mỗi ngày. Và các thành viên có thẻ Starbucks Rewards có thể đọc miễn phí một số bài báo trên Ứng dụng Thời báo New York và tờ báo có thể nhận được nhiều lưu lượng truy cập và thu nhập hơn.

Nhìn chung, việc thử nghiệm thu phí của các tờ báo trong và ngoài nước không phải lúc nào cũng thuận lợi. Báo chí Việt Nam bị hạn chế bởi những ràng buộc về thể chế và việc chuyển đổi thu phí báo chí cũng trở nên khó khăn hơn.

Trên thực tế, khi nghĩ về việc làm thế nào để hiện thực hóa sự “phục hưng” của ngành báo chí, có một câu hỏi không thể tránh khỏi - đâu là lợi thế mà ngành báo có thể duy trì và phát huy trong thời đại Internet, và đâu là những truyền thống cần thay đổi?

Nếu có câu hỏi này, sẽ thấy rằng thu phí không chỉ là một phương pháp, mà còn là một tập hợp các ý tưởng chuyển đổi phương tiện: để hiểu khán giả bằng dữ liệu chính xác, thu thập khán giả có tư duy thị trường, nội dung chất lượng cao thu hút khán giả và giữ chân độc giả bằng cách chăm sóc cá nhân. Việc hiện thực hóa bộ ý tưởng này chính xác cần có công nghệ Internet hỗ trợ.

Bản thân việc xây dựng thu phí không phải là mục tiêu mà để hiện thực hóa sự trỗi dậy trái ngược của ngành báo chí truyền thống trong kỷ nguyên truyền thông mới. Xu hướng Internet là không thể ngăn cản, nó vừa là tác động vừa là cơ hội cho ngành báo chí. Cho dù là phản ứng thụ động, hay khám phá thêm nhiều mô hình lợi nhuận mới, câu trả lời cuối cùng phụ thuộc sự lựa chọn của mỗi tờ báo.

Điệp Lưu