Top 15 Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2021 bao gồm: 1. Global Fashion Group

2. Orient Software Development Corp.

3. Netcompany

4. Vinova

5. Giao Hàng Tiết Kiệm

6. POPS Worldwide

7. Absolute Software (Vietnam) Ltd

8. Techbase Vietnam

9. NFQ Asia

10. Dr.JOY

11. Nexus Frontier Tech

12. VNG Corporation

13. HARAVAN

14. Restaff

15. Sun* Inc.