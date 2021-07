Kế hoạch bán iPhone tại các cửa hàng Best Shop của LG đã bị hoãn lại sau khi bị phản đối kịch liệt từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một chính sách nhằm bảo vệ các nhà bán lẻ nhỏ hơn bằng cách ngăn những gã khổng lồ như Samsung và LG bán các sản phẩm cạnh tranh tại các cửa hàng mà họ sở hữu.

LG tạm dừng kế hoạch bán thiết bị cho Apple

Điều đáng lo ngại là nếu những gã khổng lồ như Samsung và LG bán các sản phẩm cạnh tranh tại các cửa hàng của họ sẽ thu hút khách hàng từ những điểm bán lẻ nhỏ và sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho các cửa hàng này vốn đã khá dễ bị tổn thương do đại dịch Covid-19 thời gian qua.

Tất nhiên, Samsung cũng không ủng hộ kế hoạch bán iPhone của LG vì hãng này sợ rằng việc mở rộng khả năng cung cấp iPhone sẽ đe dọa thị phần điện thoại thông minh 5G trong nước của họ. Hiện LG đang sở hữu hơn 400 Best Shop trên khắp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, LG cũng có một số lo ngại về vấn đề nội bộ. Việc bán các sản phẩm của Apple sẽ kéo nhân lực và nguồn lực kênh phân phối ra khỏi các sản phẩm của LG.

Cũng có ý kiến cho rằng doanh số bán điện thoại thông minh ảnh hưởng đến doanh số bán thiết bị gia dụng (đặc biệt là những thiết bị có các tính năng thông minh gắn liền với một nền tảng cụ thể). Vì vậy việc sụt giảm doanh số điện thoại cũng có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác, điều mà cả LG và Samsung đều phải lo lắng.

Ngoài ra còn có những câu chuyện về bất đồng giữa Apple và LG, đây là lý do tiếp tục khiến mọi thứ trì hoãn. Trong khi LG muốn bán các thiết bị của Apple ở tất cả các Best Shop của mình, thì gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino đang cố gắng để thỏa thuận bán thiết bị của mình tại hơn 200 Best Shop vì các địa điểm khác không đáp ứng yêu cầu của họ.

LG được cho là đã ngừng chương trình đào tạo nhân viên để chuẩn bị cho việc bán các sản phẩm của Apple (bao gồm iPad và Apple Watch). Liệu kế hoạch này có được tiếp tục lại sau đại dịch hay không vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại, LG đang gọi đây là một biện pháp đình chỉ “tạm thời”.

Phan Văn Hòa(theo GsmArena)