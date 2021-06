Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã thông qua năm dự luật chống độc quyền, ba trong số đó nhắm vào Big Tech.

Dự luật cuối cùng được xem là dự luật mới nhất và mạnh mẽ nhất dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 25/6, một dự luật có thể buộc các nền tảng phải bán ngành nghề kinh doanh.

Trong cuộc tranh luận kéo dài, bắt đầu vào giữa sáng ngày 23/6 và kéo dài đến sáng ngày 24/6, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu thông qua một biện pháp cấm các nền tảng như Amazon gây bất lợi cho các đối thủ sử dụng nền tảng của họ.

Mỹ vừa thông qua các dự luật chống độc quyền nhắm vào Big Tech

Bên cạnh đó, tại đây thành viên cũng đã bỏ phiếu để chấp nhận một biện pháp yêu cầu các công ty công nghệ lớn dự tính sáp nhập phải chứng minh rằng họ là hợp pháp, thay vì yêu cầu các cơ quan thực thi chống độc quyền chứng minh điều đó.

Ủy ban cũng đã thông qua một dự luật nhằm tăng ngân sách của các cơ quan thực thi luật chống độc quyền như Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ khi xem xét các vụ sáp nhập của các Big Tech.

Đồng thời Ủy ban này cũng đã phê duyệt các biện pháp yêu cầu các nền tảng cho phép người dùng chuyển dữ liệu của họ đi nơi khác và đảm bảo rằng các vụ kiện chống độc quyền do tổng chưởng lý tiểu bang đưa ra vẫn ở trong tòa án mà họ chọn.

Chủ tịch Ủy ban tư pháp Mỹ - ông Jerrold Nadler cho biết, các dự luật là cần thiết để bảo vệ một mạng internet mở, điều đó đã “mang lại những lợi ích to lớn cho người dân Mỹ và nền kinh tế của chúng ta”.

Ông nói: “Một số ít các nền tảng trực tuyến đã trở thành người gác cổng cho phần lớn thị trường kỹ thuật số. Những nền tảng thống trị này có thể có động cơ và khả năng lạm dụng sức mạnh thị trường của họ để chọn người thắng và người thua trong số các công ty dựa vào nền tảng của họ để tiếp cận người dùng và khách hàng”.

Khi Ủy ban quay trở lại làm việc vào ngày 25/6, họ sẽ xem xét dự luật cuối cùng. Dự luật này sẽ yêu cầu một nền tảng, giống như Amazon, phải bán bất kỳ doanh nghiệp nào cạnh tranh với các doanh nghiệp khác sử dụng nền tảng của nó.

Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Amazon, Apple Inc, Facebook Inc và Alphabet Inc của Google đã phản đối kịch liệt dự luật này.

Phan Văn Hòa(theo Reuters)