Ngày 18/12, Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược Viễn thông - CNTT giai đoạn 2020-2025 giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT

5 năm hợp tác thành công

Ngày 13/9/2014, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đã ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về Viễn thông - CNTT, giai đoạn 2014 - 2020. Theo bản ghi nhớ, 2 bên thông nhất hợp tác trên 5 phương diện: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Viễn thông và CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng CNTT; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực Viễn thông - CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT. Sau lễ ký kết, với vai trò là đối tác chiến lược về Viễn thông -CNTT, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng Viễn thông-CNTT cho tỉnh Nghệ An.

Đến nay, Tập đoàn VNPT đã xây dựng gần như hoàn thiện hạ tầng Viễn thông - CNTT tại Nghệ An với mạng thông tin di động; mạng truy nhập băng rộng và hạ tầng kỹ thuật; mạng truyền tải trục; máy chủ ảo và đường truyền kết nối… Tất cả đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ để triển khai Chính quyền điện tử.

VNPT cũng đã hợp tác với UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành về việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Du lịch và cải cách hành chính. VNPT đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice; Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-iGate; Trục kết nối liên thông văn bản nội tỉnh và Giải pháp nền tảng kết nối chia sẻ; Hệ thống báo cáo thông minh VSR (LRIS)… tại phần lớn cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

VNPT cũng tập trung xây dựng các đề án về đô thị thông minh cho tỉnh Nghệ An với các hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC); Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); Cổng thông tin điện tử ePortal; Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến…

Tiếp tục hợp tác vì mục tiêu phát triển chung

Chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù gặp nhiều thách thức, nhưng tỉnh sẽ kiên định thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc và đến 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để thực hiện được mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An xác định sẽ có 3 khâu đột phá. Và 1 trong 3 đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư. Muốn vậy, phải ứng dụng CNTT, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử.

Theo đó, Tập đoàn VNPT tư vấn cho chính quyền Nghệ An phát triển theo chiến lược chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT triển khai cho chính quyền Nghệ An các sản phẩm CNTT theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT.

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn VNPT nhấn nút khai trương IOC Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đã thống nhất hợp tác trên 6 nội dung gồm: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng Viễn thông-CNTT và phát triển đô thị thông minh; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT và phát triển nguồn nhân lực Viễn thông-CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT và hợp tác xây dựng nông nghiệp thông minh.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cho rằng, nội dung hợp tác vừa được 2 bên ký kết đã đặt những viên gạch đầu tiên trong công cuộc xây dựng chính quyền số của Nghệ An. “Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã thống nhất để đảm bảo hợp tác giữa hai bên, cũng như vận hành hệ thống IOC một cách an toàn, hiệu quả, thiết thực”, ông Phạm Đức Long khẳng định.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Nghệ An. Xây dựng IOC thực chất là xây dựng một kho dữ liệu số, là nguồn tài nguyên vô tận, cung cấp đầy đủ thông tin, phân tích xu hướng cũng như hỗ trợ tích cực cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An đưa ra các quyết sách điều hành hiệu quả, đẩy nhanh các cải cách thủ tục hành chính, cũng như đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

ThuýNgà