Hai năm đi vào hoạt động, nhà máy Daikin Việt Nam liên tục đạt chứng nhận ISO 9001 và 14001, không ngừng nỗ lực vượt qua những tiêu chuẩn trong việc quản lý chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Sự ổn định trong làn sóng dịch chuyển sau Covid-19

Cơn khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi hiện trạng kinh doanh sản xuất trên toàn cầu, kéo theo đó là làn sóng dịch chuyển cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp ngoại từ các nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh sang thị trường khác an toàn hơn, trong đó, Việt Nam được nhiều nhà đầu tư chú ý như một điểm đến lý tưởng với thị trường lao động tiềm năng, an toàn về điều kiện sống và làm việc.

Đứng trước những khó khăn các doanh nghiệp gặp phải từ hậu quả Covid-19, Daikin Việt Nam vẫn giữ được năng lực sản xuất ổn định và không bị gián đoạn nhờ nhà máy đặt tại Hưng Yên.

Bên cạnh đó, những nỗ lực nâng cao chất lượng quản lý và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường theo chuẩn quốc tế cũng được ghi nhận bằng việc đạt được chứng nhận ISO14001:2015, cấp bởi Hiệp Hội Chất lượng Nhật Bản JQA vào cuối tháng 5/2020. Sau hơn 2 năm hoạt động tại Việt Nam, Daikin tiếp tục trở thành hình mẫu của Daikin các nước khác bằng việc đạt được 2 chứng nhận về chất lượng quản lý sản xuất và môi trường ISO9001 và ISO14001.

Nhà máy Daikin Việt Nam luôn giữa vững sự ổn định trong sản xuất trước làn sóng dịch chuyển sau Covid-19

Cam kết bảo vệ môi trường của nhà máy Daikin Việt Nam

Giữ vững sự ổn định trong sản xuất từ khi thành lập và đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid, nhà máy Daikin Việt Nam đồng thời không ngừng cải tiến quy trình quản lý và đề cao tiêu chí bảo vệ môi trường.

Ngày 29/5/2020 nhà máy ghi nhận cột mốc mới trong hoạt động của mình khi vượt qua những tiêu chuẩn xét duyệt gắt gao để đạt được chứng nhận ISO 14001:2015 - chứng chỉ quản lý và đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường. Đây là một chứng nhận quan trọng và có giá trị trên toàn cầu đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, và là sự ghi nhận cho nỗ lực của nhà máy Daikin Việt Nam khi đã áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu chí về môi trường quan trọng.

Là một trong những nhà sản xuất thiết bị điều hòa không khí lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất máy điều hòa không khí tích hợp duy nhất trên toàn cầu, Daikin đã xây dựng được sự hiện diện mạnh mẽ ở 5 khu vực chính bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Tập đoàn luôn sẵn sàng cho xu hướng quan trọng tiếp theo trong ngành điều hòa, không ngừng theo đuổi sự đổi mới để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo mà không làm ảnh hưởng đến môi trường ở các quốc gia Daikin đang hoạt động.

Chính vì thế, ngay từ khi mới thành lập, nhà máy Daikin Việt Nam đã tập trung nghiên cứu những yêu cầu về môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001 để áp dụng vào tất cả những hoạt động của nhà máy, đảm bảo các quy định của pháp luật về môi trường.

Chứng nhận ISO 14001 của nhà máy Daikin Việt Nam do Hiệp hội Quản lý Chất lượng Nhật Bản JQA cấp

Để làm tốt điều này, tất cả nhân viên tại nhà máy được quán triệt tinh thần: liên tục cải thiện hiệu suất môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường, nỗ lực giảm phát thải fluorocarbon (HCFC, HFC) để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và bảo vệ tầng ozone.

Nhà máy Daikin Việt Nam cũng luôn duy trì và cải thiện liên tục hoạt động 4R (Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và phục hồi) để giảm tổn thất tài nguyên thiên nhiên và tránh sự nguy hại từ chất thải; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ và có biện pháp giảm mức tiêu thụ năng lượng để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, cũng như sử dụng tài nguyên bền vững... trong hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, nhà máy cũng đã xây dựng cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống quản lý tốt, thường xuyên đánh giá nội bộ và cải tiến quy trình theo đúng tiêu chuẩn của ISO 14001.

Đáng chú ý hơn, để quản lý chuỗi cung ứng theo đúng yêu cầu của chứng nhận ISO 14001, nhà máy Daikin Việt Nam cũng đã áp dụng tiêu chuẩn hạn chế chất độc hại RoHS I và RoHS II (Restriction of Hazardous Substances) trong việc mua hàng. Đây là tiêu chuẩn bắt buộc từ Liên Minh Châu Âu dành cho các sản phẩm điện và điện tử khi nhập khẩu vào châu lục này. Theo đó, những sản phẩm sản xuất từ nhà máy Daikin Việt Nam đều bảo đảm được chất lượng và độ an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, không ảnh hưởng đến sức khoẻ người dùng.

Cùng với việc phát triển sản xuất những thiết bị điều hoà không khí hàng đầu Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản, chứng nhận ISO 14001 chứng minh cho vị thế dẫn đầu của nhà máy Daikin Việt Nam trong việc tiết kiệm năng lượng, cải tiến dòng chảy nguyên vật liệu, đóng góp vào việc làm sạch môi trường tại Việt Nam; từ đó góp phần tăng thêm uy tín, mang đến hài lòng và tin tưởng từ khách hàng Việt đối với thương hiệu Daikin và xa hơn nữa là việc đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sản phẩm của mình sang các thị trường nước ngoài khó tính.

(Nguồn: Daikin Việt Nam)