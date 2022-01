Nhiều người đã quen với sự tiện lợi mà iPhone mang lại và ‘ao ước’ một ngày nào đó những tính năng này sẽ xuất hiện trên MacBook.

Kết nối 5G

Apple chưa bao giờ cung cấp kết nối di động với bất kỳ sản phẩm nào thuộc dòng Mac. Kết nối không dây duy nhất trên MacBook là Wi-Fi và Bluetooth. Mặc dù iPhone có thể chia sẻ mạng với MacBook, nó thường chậm hơn nhiều và không thuận tiện bằng mạng di động tích hợp sẵn.

Với phiên bản MacBook Pro 14 và 16 inch, Apple quảng cáo đó là những chiếc máy tính xách tay chuyên nghiệp nhất, nhiều người hy vọng nó có thể có kết nối 5G. Nhưng thật tiếc điều đó không xảy ra.

Các nhà phân tích dự đoán rằng chip không dây của Apple có thể xuất hiện vào năm 2023. Apple đã mua mảng kinh doanh modem của Intel hơn 2 năm trước. Ngay trước thương vụ này, Apple và Qualcomm đã ký thỏa thuận cấp phép sử dụng bằng sáng chế có thời hạn 6 năm. Tuy nhiên nhiều khả năng điều này sẽ không liên quan gì đến việc Apple ra mắt chip không dây mới trên MacBook.

Máy ảnh TrueDepth

Máy ảnh TrueDepth giúp iPhone có thể nhận diện chính xác từng cử chỉ trên gương mặt.

MacBook Pro 14 và 16 inch và iMac 24 inch được trang bị camera FaceTime 1080p, đây là cải tiến đáng kể so với camera FaceTime 720p mà Apple đã sử dụng trong một thời gian dài, nhưng dường như vẫn là chưa đủ.

Apple có thể làm tốt hơn nữa bằng cách sử dụng camera TrueDepth trên MacBook, kết hợp máy ảnh 12MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 23mm với cảm biến 3D nhằm hỗ trợ bảo mật sinh trắc học.

Apple không phải làm điều này trên tất cả các dòng Mac, chỉ cần dành cho các mẫu chuyên nghiệp. Việc sử dụng camera FaceTime 12MP trên MacBook Pro giúp tăng trải nghiệm cho người dùng trong nhiều lĩnh vực điển hình như họp trực tuyến.

Center Stage

Center Stage là tính năng mới của Apple, tự động thu phóng camera trong lúc người dùng gọi video để điều chỉnh chủ thể luôn luôn nằm trong khung hình ngay cả bạn khi di chuyển. Nó có thể phóng to khi chỉ có một người trên camera hoặc thu nhỏ khi có nhiều người.

Trên thực tế, đây là một tính năng được sử dụng trên iPad thay vì iPhone, nhưng dù thế nào thì nó cũng là một ý tưởng tuyệt vời hỗ trợ cho các buổi họp trực tuyến nên có trên MacBook.

Face ID

Nhận diện khuôn mặt (Face ID) là một tính năng liên quan đến camera trước. Với iMac 24 inch và bàn phím Magic trang bị Touch ID, cảm biến vân tay đã trở nên phổ biến trên máy tính Mac. Đó là một tính năng tiện lợi do quét vân tay dễ dàng và an toàn hơn nhiều so với nhập mật khẩu phức tạp, nhưng Face ID còn tiến thêm một bước nữa.

Hãy tưởng tượng rằng tác vụ bạn đang thực hiện yêu cầu xác thực và MacBook thực hiện kiểm tra Face ID nhanh chóng đến mức bạn hầu như không nhận thấy điều đó. Apple không cần bỏ Touch ID, người dùng có thể tùy chọn một trong hai phương pháp. Giống như camera TrueDepth ở trên, Apple có thể giới hạn Face ID cho các máy Mac chuyên nghiệp để giúp phân biệt với những dòng thông thường.

Màn hình cảm ứng

Các nhà phát triển ứng dụng có xu hướng sử dụng dòng Mac chuyên nghiệp, vì vậy giao diện màn hình cảm ứng có thể được giới thiệu trong iMac Pro và cuối cùng được đưa đến MacBook Pro 14 và 16 inch.

Màn hình cảm ứng trên MacBook có thể là một cơ hội lớn cho Apple, nhưng khả năng cao là điều này không xảy ra. Công ty đã kiên quyết rằng công nghệ này không nằm trong kế hoạch dành cho MacBook.

Trước đây, Apple từng tuyên bố công nghệ và nhu cầu của người dùng liên tục thay đổi và Apple luôn sẵn sàng theo kịp điều đó. Chúng ta chưa được nghe nhiều về sự phát triển màn hình cảm ứng của “táo khuyết”, vì vậy nếu điều này xảy ra vào năm 2022 thì đó có thể là bí mật tuyệt vời nhất mà Apple tiết lộ.

Hương Dung(Theo Macworld)