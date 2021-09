Trong một phút, số tiền mà Mig Mora kiếm được nhiều hơn cả năm làm việc của anh trước đây.

Vào ngày 18/8, Mig Mora, rapper đến từ thành phố Chicago, Mỹ, tung ra album gồm 7 bài hát cùng ấn phẩm liên quan ở định dạng NFT, dưới hiện thân ảo mang tên Spottie WiFi. Tổng cộng 2.000 NFT được mua hết trong vòng một phút mở bán, đem về cho Mora 192.000 USD .

Đây là con số không tưởng với Mora, người đã từ bỏ đam mê nghệ thuật gần 10 năm trước.

Hòa mình vào văn hóa hip hop của Chicago từ rất sớm, Mig Mora cùng với cộng đồng rapper nơi anh theo học lưu diễn khắp thành phố vào đầu thập niên 2010. Sau khi tốt nghiệp trường luật, Mora ra mắt album solo đầu tay và có cho mình một nhãn hiệu thời trang đường phố được đón nhận rộng rãi trong thế giới underground.

Mọi chuyện tưởng chừng tiến triển tốt, nhưng rồi Mig Mora buộc lòng chấm dứt sự nghiệp vì không kí được hợp đồng với hãng đĩa lớn nào. Đam mê nguội lạnh gần một thập kỷ quay trở lại khi Mig Mora mua một NFT mang tên CryptoPunk số 5528, hiện được biết đến với nghệ danh Spottie WiFi.

Cơ duyên với NFT

Đến với thế giới tiền mã hóa vào cuối năm 2017, Mig Mora đầu tư rất nhiều tiền vào Bitcoin ngay trước khi cú trượt lớn xảy ra. Theo lời khuyên của bạn bè, Mora quyết định giữ số coin mình đang có, thậm chí mua thêm trong 2 năm kế tiếp chờ giá tăng lại. Cho đến tháng 1/2021, Mora bắt đầu thu về lợi nhuận từ khoản đầu tư 4 năm trước.

Chân dung Mig Mora vào năm 2013, khi còn hoạt động trong giới âm nhạc. Ảnh: Chicago Now.

Mora biết đến NFT thông qua những người bạn có chung sở thích sưu tập thẻ ngôi sao bóng chày NBA. Được giới thiệu CryptoPunk, Mora quyết định đầu tư vào NFT này và tin vào giá trị lịch sử chúng mang lại.

Trong nhiều đặc điểm các khuôn mặt thuộc bộ sưu tập CryptoPunk sở hữu, Mora nhận thấy những nốt mụn (spot, nguồn gốc của cái tên "Spottie") chỉ xuất hiện trên 124 phiên bản. Tuy nhiên, không mấy ai ưa chuộng đặc tính này nên giá của chúng rất rẻ: Mora mua tất cả chỉ với 27 ETH, tương đương gần 40.000 USD . Thương vụ là một thành công lớn, thúc đẩy anh dấn thân vào thế giới NFT.

Sự nghiệp rapper ảo

Trong 124 NFT có mụn, Mig Mora dành tình cảm đặc biệt cho CryptoPunk số 5528 và quyết định biến khuôn mặt này thành rapper số một của thế giới NFT. Khi nghe Mark Cuban rap về CryptoPunk, Mora ra biết đây là cơ hội để anh có thể sống với đam mê một lần nữa.

Anh liên hệ ông bầu cũ Stefan Clark, trình bày ý tưởng đầy táo bạo: trở thành rapper ảo dưới nhân dạng NFT. Clark bị thuyết phục ngay lập tức và cả 2 bắt đầu dự án Spottie WiFi.

Spottie WiFi trong concert ảo đầu tiên của mình.

Spottie WiFi debut với single I'm Spottie, lấy cảm hứng từ hit My Name Is của huyền thoại Eminem, theo sau là nhiều bản remix khác nhau. Ban đầu, Mora dự định đây sẽ là bộ sưu tập NFT đầu tiên của riêng mình nhưng sau một thời gian cân nhắc, anh tin chỉ chừng này chưa đủ để biến Spottie thành rapper thực thụ.

Vào thời điểm này, Mora tham gia nhiều rap battle trên Discord, nơi anh thu hút được một lượng người hâm mộ nhất định. Bên cạnh đó, Mora còn viết và trình diễn Christie's (PUNKS Anthem), ca khúc chủ đề cho bộ truyện NFT mang tên PUNKS Comic: The Hunt for the Lost Robbies.

Dự án được mong chờ từ lâu này trở thành một trong những NFT thành công nhất, đưa tên tuổi Spottie đến với đông đảo nhà đầu tư yêu nghệ thuật. Thực tế, bộ truyện ra mắt sau single I'm Spottie chỉ 3 tuần.

Ngay sau đó một tuần, nhà đấu giá Christie's tổ chức một buổi đấu giá CryptoPunk tại thành phố New York. Mig Mora thuê một xe tải chạy quảng cáo single đầu tay, cho đậu ngay trước nơi diễn ra buổi bán đấu giá. Kết quả là bìa single của anh xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn, đưa Spottie WiFi đến với đại chúng.

"Mọi việc diễn ra quá nhanh"

Theo Mora, khác biệt lớn nhất giữa NFT và các phương tiện khác như MP3 nằm ở quyền sở hữu. Khi mua một bài hát dưới dạng MP3, người dùng chỉ có quyền nghe tác phẩm đó. Với NFT, chủ sở hữu được tự do sử dụng chúng trong những dự án cá nhân mang tính thương mại như phim hay concert.

Bên cạnh 7 track chính, mỗi album bán ra còn ẩn chứa nhiều bản remix độc nhất vô nhị, đặc tính làm nên giá trị của một NFT.

Ngoài ra, người mua NFT còn được tặng một bản đĩa vinyl của album. Chỉ trong khoảng một phút, hơn 2.000 bản NFT đã được bán hết, mang về cho Mig Mora 192.000 USD .

"Tôi nghĩ tất cả bán hết trong chưa đầy một phút, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi cũng không chắc nữa. Nếu bạn nói với tôi trước đó vài tuần rằng nhạc sẽ bán nhanh như vậy, tôi hẳn sẽ rất ngạc nhiên", Spottie WiFi kể lại.

Spottie WiFi cùng các CryptoPunk khác.

Hiện tại có 700 người sưu tập NFT liên quan đến Spottie WiFi, trung bình mỗi người bỏ ra 300 USD . Theo Mora, các nghệ sĩ lớn mất quá nhiều thu nhập vào tay hãng thu và ông bầu. NFT cho phép người sáng tạo kết nối trực tiếp với người hâm mộ thật sự quan tâm và sẵn sàng chi trả cho các tác phẩm nghệ thuật mà không chịu bất cứ sự can thiệp nào từ bên thứ 3.

Mig Mora có cái nhìn lạc quan về sự nghiệp của Spottie WiFi nói riêng và tương lai của NFT nghệ thuật nói chung. Spottie WiFi không dừng lại ở hip hop mà sẽ lấn sân sang điện ảnh và thậm chí truyền hình. Bên cạnh đó, Mora còn ấp ủ nhiều dự án riêng, kể lại câu chuyện của bản thân cũng như lịch sử hình thành NFT, nhằm tri ân cộng đồng cho anh ngày hôm nay.

Theo Zing/Complex