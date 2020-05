Theo một nguồn tin, có một chiếc điện thoại tầm trung khác sắp sửa được Apple ra mắt. Tin đồn cho biết, trong năm 2020, mẫu iPhone SE Plus có thể sẽ ra đời.

Apple đã ra iPhone SE 2020 vào giữa tháng 4. Đây là là mẫu điện thoại giá phải chăng đầu tiên được Apple phát hành kể từ iPhone 8 hồi cuối năm 2017. Nhưng theo tin đồn, có một chiếc điện thoại tầm trung khác sắp sửa được Apple ra mắt. Tin đồn cho biết, trong năm 2020 này, mẫu iPhone SE Plus có thể sẽ ra đời.

Đây không phải là một bất ngờ lớn khi đã có bao nhiêu mẫu iPhone lớn hơn lần lượt được giới thiệu từ khi iPhone SE ra mắt. Nhưng còn một lý do khác khiến việc xuất hiện một mẫu iPhone SE Plus không quá sốc: đó là iPhone SE 2020 về cơ bản có phần cứng giống với iPhone 8, do đó có vẻ dễ dàng chuyển đổi iPhone 8 Plus thành iPhone SE Plus.

Chúng ta vẫn chưa được nghe nhiều về mẫu điện thoại tầm trung lớn hơn này - bao gồm cả lý do tại sao nó được phát hành muộn hơn so với người anh em. Nhưng theo trang Tech Radar, cho đến nay đã có những tin đồn khá cụ thể về iPhone SE Plus.

Giá và ngày phát hành của iPhone SE Plus

Hiện chưa biết khi nào iPhone SE Plus sẽ ra mắt, mặc dù có tin đồn iPhone SE Plus đang được phát triển. Đáng buồn thay, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo ước tính iPhone SE Plus có thể ra mắt vào… nửa cuối năm 2021, không phải là trong năm 2020 như mong đợi.

Tương tự, cũng chưa có thông tin chính thức nào về giá của iPhone SE Plus. Do iPhone SE 2020 có giá khởi điểm là 399 USD, thấp hơn mức giá chính thức mới nhất của iPhone 8 trước khi mẫu điện thoại bị ngừng sản xuất nên rất có thể iPhone SE Plus sẽ rẻ hơn mức giá chính thức cuối cùng của iPhone 8 Plus là 549 USD.

Tất tần tật tin đồn và rò rỉ về iPhone SE Plus

Mặc dù không có nhiều tin đồn về iPhone SE Plus, nhưng có những điều chúng ta có thể cảm nhận được từ người anh em SE 2020. Chẳng hạn, iPhone SE 2020 được thừa hưởng phần cứng (ngoài chipset và RAM) từ iPhone 8, bao gồm màn hình LCD 4,7 inch ở độ phân giải SD (1334x750).

Theo quan điểm đó, dự đoán iPhone SE Plus có cùng thông số kỹ thuật như iPhone 8 Plus - màn hình FHD (1920x1080p) 5,5 inch, trong khi vẫn là LCD, sắc nét hơn iPhone SE 2020 và có thể sẽ thừa hưởng camera kép phía sau của iPhone 8 Plus, một ống kính tele rộng 12MP với zoom quang 2x. Nó có thể chạy được video 4K ở tốc độ 60fps hoặc 1080p HD ở 30 khung hình/giây thông qua camera phía trước 7MP.

Dù sao, đây cũng là một sản phẩm rất đáng được mong chờ, iPhone SE Plus thật sự sẽ đa dạng hóa dòng sản phẩm iPhone của Apple, hội tụ đủ cả những mẫu máy tầm thấp, tầm trung và cao cấp.

B.T(Theo Tech Radar)