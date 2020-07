iPhone SE 2 Plus và iPhone SE 3 sẽ là 2 mẫu iPhone giá rẻ Apple chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới.

Nguồn tin từ Nhật Bản cho biết iPhone SE 2 Plus sẽ là phiên bản phóng to của iPhone SE 2020 vừa phát hành mùa xuân năm nay.

Sự khác biệt dễ thấy sẽ là kích thước màn hình của iPhone SE 2 Plus sẽ lớn hơn iPhone SE 2020 đáng kể. iPhone SE 2020 có màn hình 4,7 inch, trong khi SE 2 Plus sẽ có màn hình 5,5 inch, giống như iPhone 8 Plus.

iPhone SE 2020

iPhone SE 2 Plus sẽ được trang bị cảm biến vân tay Touch ID. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cảm biến này sẽ được tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên. Như vậy thiết kế của thiết bị này sẽ thay đổi với các viền lớn phía trên và dưới màn hình giảm đi khá nhiều so với iPhone SE 2020.

Nhiều khả năng iPhone SE 2 Plus sẽ ra mắt cùng với dòng iPhone 12 vào mùa thu này.

Đối với iPhone SE 3, đây là mẫu iPhone giá rẻ có thể được phát hành vào đầu năm tới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có nhiều nguồn tin xác nhận điều này.

Có báo cáo cho biết, iPhone SE 3 sẽ sử dụng chip A13. Khoảng thời gian phát hành giữa iPhoneSE 2 Plus và iPhone SE 3 không quá 12 tháng.

Vì lý do tối ưu về giá bán, iPhone SE 3 có thể không hỗ trợ kết nối mạng 5G. Từ yếu tố này, phiên bản iPhone 12 4G được đồn đoán thời gian gần đây rất có thể chính là iPhone SE 3.

Hải Nguyên(theo Mydrivers)