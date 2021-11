Dẫn nhiều nguồn tin, tờ Nikkei của Nhật Bản ngày 2/11 cho biết trong hai tháng qua, sản lượng iPad của Apple đã giảm một nửa so với các kế hoạch ban đầu của hãng này do cuộc khủng hoảng thiếu chip.

iPhone 13 năm nay sẽ có nhiều nâng cấp về phần cứng. (Ảnh chụp màn hình)

Thêm một dấu hiệu cho thấy tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng thiếu chip trên toàn cầu, "Trái táo cắn dở" Apple Inc đã buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất máy tính bảng iPad để ưu tiên linh kiện cho dòng điện thoại iPhone 13.

Cũng theo báo Nikkei, mặc dù việc sản xuất iPhone 13 gặp khó khăn do các nhà máy của Apple Inc ở châu Á phải đóng cửa và nhu cầu về dòng điện thoại này tăng cao trong 6 tháng cuối năm nay, song Apple đã chống chọi với cuộc khủng hoảng về nguồn cung linh kiện này dễ dàng hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh khác do sức mua lớn và các thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp chip bán dẫn.

Điều này đã giúp "đại gia" công nghệ Mỹ lấn át các đối thủ cạnh tranh trên thị trường trong quý III năm nay.

Hiện Apple đang ưu tiên sản xuất iPhone 13 để đáp ứng nhu cầu đối với dòng điện thoại thông minh trên mà hãng dự báo sẽ tăng mạnh hơn so với iPad khi mà các thị trường ở nhiều nước phương Tây bắt đầu khôi phục trở lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Vietnam+