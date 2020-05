Đây thực chất là những chiếc iPhone “ẩn iCloud” hay iPhone bypass. Những chiếc iPhone dạng này có giá bán rất rẻ, chỉ bằng 2/3 giá iPhone lock và bằng một nửa giá máy cũ.

Những chiếc iPhone có giá siêu rẻ

Thời gian gần đây, trên thị trường di động Việt xuất hiện những chiếc iPhone có giá bán siêu rẻ. Đóng vai người mua hàng, Pv. VietNamNet có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc iPhone 8 với giá chỉ 3 triệu, hay những chiếc iPhone X giá chỉ 5 triệu đồng. Mức giá này chỉ rẻ bằng một nửa so với hàng second hand và rẻ bằng 1/3 so với những chiếc điện thoại mới.

Điểm chung của những chiếc iPhone có giá bán siêu rẻ là chúng thường đi kèm với cụm từ “bypass”. Đây là thuật ngữ chỉ việc vô hiệu hóa màn hình Activation Lock trên những thiết bị chạy iOS bị khóa iCloud. Nói cách khác, iPhone bypass là những thiết bị khóa iCloud được bẻ khóa để có thể tái sử dụng.

Sau khi được bẻ khóa, những chiếc iPhone bị khoá kích hoạt sẽ từ "cục gạch" trở thành iPhone bypass.

Apple có một cơ chế bảo vệ người dùng được gọi là Activation Lock. Chế độ này sẽ được bật lên khi người dùng đăng nhập vào máy bằng tài khoản iCloud.

Người dùng sẽ không nhận ra sự hiện diện của Activation Lock cho đến khi khởi động lại iPhone hoặc cài đặt một bản cập nhật iOS lớn cần phải reset máy. Vào thời điểm đó, cần phải đăng nhập bằng Apple ID hay tài khoản iCloud để xác thực danh tính và kích hoạt máy. Cơ chế này được tạo ra để ngăn chặn việc thiết bị của người dùng rơi vào tay người lạ.

Trước kia, nếu như bị khóa iCloud, iPhone của người dùng sẽ bị biến thành cục gạch theo đúng nghĩa đen. Tuy vậy, sự xuất hiện của một lỗ hổng trên hệ điều hành iOS đã giúp các hacker có thể vượt qua màn hình khóa Activation Lock.

Những chiếc iPhone này sau đó sẽ có thể sử dụng thông qua một tài khoản iCloud ẩn. Chúng được biết đến với tên gọi là iPhone bypass.

Nhược điểm của iPhone bypass

Hiện có thể bypass iCloud được cho nhiều dòng máy khác nhau, từ iPhone 5 - iPhone X. Ngoài ra còn có các thiết bị khác như iPad mini 2, iPad mini 3 và iPad Air.

Những thiết bị này có thể sử dụng như những chiếc máy bình thường, ngoại trừ việc không sử dụng được các chức năng liên quan đến SIM (nghe, gọi). Đây cũng là nhược điểm lớn của dòng sản phẩm này.

Một chiếc iPhone đang được hoàn tất quá trình "bypass". Mặc dù có thể hoạt động các chức năng cơ bản bình thường, những chiếc iPhone bypass sẽ mất đi khả năng nghe gọi.

iPhone bypass sẽ phục vụ đơn thuần cho mục đích giải trí như chơi game, chụp ảnh, xem phim. Trong trường hợp muốn liên lạc, người dùng chỉ có thể nghe, gọi qua các app.

Chính vì những bất tiện đó, iPhone bypass có giá bán rất rẻ. Giá iPhone bypass rẻ bằng 2/3 so với máy lock, 1/2 so với máy 99% và 1/3 so với máy mới, xét trên cùng 1 dòng máy. Người dùng vì vậy có thể tìm thấy những chiếc iPhone X giá 5 triệu, iPhone 8 giá 3 triệu, iPhone 7 giá 2 triệu hay iPhone 5s giá chỉ 500.000 đồng.

Thực tế cho thấy, những chiếc iPhone bypass vẫn có một chỗ đứng riêng tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng tiềm năng của dòng sản phẩm này là những người dùng có thu nhập thấp hoặc chỉ có mục đích sử dụng đơn thuần để chơi game, nghe nhạc. Tuy vậy, người dùng cần cân nhắc khi sử dụng iPhone bypass bởi những thiết bị này có thể bị khóa bất cứ lúc nào.

Trọng Đạt