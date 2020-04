Nhiều chuỗi bán lẻ di động đang có chương trình giảm giá sốc nhằm kích cầu mua sắm. Đây cũng là dịp để người dùng di động có thể mua điện thoại với giá rẻ hơn so với thông thường.

iPhone Xs 256GB (giảm 3 triệu đồng)

Cách đây ít ngày, người mua iPhone Xs phiên bản 256GB đã được hưởng ưu đãi với mức giảm lên tới 5 triệu đồng. Chương trình này không kéo dài lâu. Tuy vậy, người dùng vẫn có thể mua mẫu điện thoại này với mức giảm 3 triệu đồng so với giá niêm yết.

Cụ thể, giá iPhone Xs 56GB hiện ở mức 30,99 triệu đồng, rẻ hơn giá gốc là 33,99 triệu đồng. Đây hiện là mẫu điện thoại được giảm giá mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Nhiều mẫu iPhone đang giảm giá sốc với mức giảm lên tới hàng triệu đồng. Ảnh: Trọng Đạt

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, nhiều mẫu điện thoại iPhone đang có xu hướng giảm giá mạnh. Hồi cuối tháng 3, iPhone 7 Plus (32GB), iPhone Xs (64GB và 256GB), iPhone Xs Max (64GB), iPhone 11 Pro Max (64GB và 256GB) được giảm giá nhiều nhất với mức giảm 2 triệu đồng.

iPhone 11 Pro Max (512GB) giảm 1 triệu, trong khi các mẫu máy như iPhone 7 (32GB), iPhone 11 (64GB, 128GB và 256GB) và iPhone 11 Pro (64GB và 256GB) có mức giảm từ 300.000 - 500.000 đồng.

iPhone 8 Plus 64GB (giảm 1,5 triệu đồng)

Bên cạnh iPhone Xs Max, một mẫu điện thoại khác là iPhone 8 Plus bản 64GB cũng chứng kiến việc giảm giá liên tục chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua.

Mẫu điện thoại này vừa giảm giá lần thứ 3 trong tháng này với mức giảm 400.000 đồng. Ở những lần trước đó, nhà bán lẻ đã điều chỉnh giá bán của iPhone 8 Plus 64 GB 2 lần với mức giảm lần lượt là 300.000 đồng và 800.000 đồng.

Như vậy, cộng cả 3 lần giảm giá, iPhone 8 Plus bản 64GB đã giảm tới 1,5 triệu đồng so với thời điểm cùng kỳ tháng trước. Mức giá thực tế của một chiếc iPhone 8 Plus 64GB chính hãng hiện đang là 14,49 triệu đồng.

Ra mắt từ năm 2017, tuy nhiên iPhone 8 Plus vẫn là sự lựa chọn của rất nhiều người dùng tại Việt Nam. Cấu hình phần cứng tốt, thiết kế ưa nhìn, giao diện dễ sử dụng và có tới 2 camera sau là những ưu điểm cơ bản của mẫu điện thoại đến từ Táo khuyết.

Oppo A9 2020 (giảm 1 triệu đồng)

Bên cạnh các dòng máy iPhone, Oppo A9 cũng là một mẫu điện thoại đang được giảm giá mạnh. Đây là phiên bản năm 2020 của dòng sản phẩm A9 do Oppo sản xuất.

Oppo A9 phiên bản 2020. Ảnh: VnReview

Hiện tại, Oppo A9 đang được bán với giá 5,99 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với giá bán ban đầu. Mức giá này tương đối phù hợp cho những người đang muốn sở hữu một mẫu điện thoại bình dân với giá bán rẻ.

Oppo A9 sở hữu màn hình 6.5 inch với độ phân giải Full HD+. Máy sử dụng chip Snapdragon 665 8 nhân với 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong.

Đáng chú ý khi Oppo A9 sở hữu tới 4 camera ở mặt sau. Trong đó, bao gồm 3 camera phụ có độ phân giải lần lượt là 8MP, 2MP và 2MP để bổ trợ cho camera chính 48MP. Nhờ vậy, mẫu điện thoại này có nhiều chế độ chụp hình khác nhau, từ chụp góc rộng tới “xoá phông” cho nhân vật.

Galaxy S20 (giảm 2 triệu đồng)

Một hệ thống bán lẻ lớn đang tiến hành giảm giá mạnh với dòng sản phẩm Galaxy S20. Theo đó, những người mua máy trong khoảng thời gian từ nay tới hết 15/4 sẽ được giảm giá với mức giảm 2 triệu đồng. Giá bán này áp dụng cho cả Galaxy S20, Galaxy S20+ và Galaxy S20 Ultra.

Người dùng đang có cơ hội mua Galaxy S20 với mức giảm giá 2 triệu đồng từ nay tới hết 15/4. Ảnh: Trọng Đạt

Cụ thể, mức giá mới của Galaxy S20 sẽ là 19,49 triệu đồng, giảm 2 triệu so với mức giá cũ là 21,49 triệu đồng.

Với Galaxy S20+ và Galaxy S20 Ultra, giá bán mới của 2 mẫu điện thoại này lần lượt là 21,49 triệu đồng và 27,49 triệu đồng.

Điều kiện duy nhất là người mua không được đến cửa hàng mà phải mua máy theo hình thức online. Hệ thống cửa hàng này sẽ giao hàng miễn phí cho người dùng trên toàn quốc.

Trọng Đạt