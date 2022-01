Samsung Galaxy S22 Plus mới đây đã có thêm những rò rỉ về thông số kỹ thuật và kết xuất đồ họa (render).

MySmartPrice đã rò rỉ hình ảnh render mới của Samsung Galaxy S22 Plus, cho thấy thiết bị có bốn màu: đen, trắng, xanh lục và vàng hồng. Tuy không có xác nhận chính thức nhưng có thể những màu sắc này sẽ có các tên gọi độc quyền lần lượt là Phantom Black, Phantom White, Phantom Green và Phantom Pink.

Galaxy S22 Plus lộ diện bảng màu, thông số kỹ thuật

Ngoài các hình ảnh render bị rò rỉ, MySmartPrice (MSP) cũng đưa ra chi tiết một số thông số kỹ thuật chính của S22 Plus. Nó được cho là sẽ có màn hình AMOLED 6,55 inch độ phân giải Full HD+, nhỏ hơn một chút so với màn hình 6,8 inch được đồn đại của S22 Ultra. MSP trước đó khẳng định thiết bị sẽ có cụm ba camera sau bao gồm camera chính 50MP, camera siêu rộng 12MP, camera tele 12MP zoom quang học 2x và camera trước 32MP.

Một tin đồn khác cho rằng, toàn bộ dòng Galaxy S22 sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 1 mới của Qualcomm tại Mỹ, trong khi một số quốc gia châu Âu, chẳng hạn như Anh, các thiết bị dùng chip Exynos 2200 của Samsung. Theo kế hoạch ban đầu, Exynos 2200 sẽ ra mắt vào 11/1, tuy nhiên Samsung bất ngờ hoãn lại. Các thiết bị dùng chip Exynos thường bị người dùng phàn nàn nóng và có hiệu năng thấp hơn so với Snapdragon.

Các tin đồn thông số kỹ thuật từ 91Mobiles cho biết Galaxy S22 Plus sẽ có độ sáng cao nhất là 1.750 nit. Nếu đúng, đây sẽ là một bản nâng cấp đáng kể từ độ sáng tối đa 1.300 nit của S21 Plus. Nguồn tin này cũng đề cập S22 Plus có thể nặng 195g, một thay đổi nhỏ so với trọng lượng 200g của S21 Plus.

Samsung dự kiến ​​sẽ tung ra ba điện thoại trong dòng S22 bao gồm Galaxy S22, Galaxy S22 Plus và Galaxy S22 Ultra vào tháng 1 năm nay, nhưng do ảnh hưởng của tình trạng thiếu chip toàn cầu nên có thể Samsung sẽ rời kế hoạch này đến ngày 9/2.

Hương Dung(Theo Android Authority)