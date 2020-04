Apple vừa ra mắt iPhone SE 2020 nhưng thông tin rò rỉ mới đây tiết lộ, biến thể iPhone SE Plus với màn hình hơn và camera kép có thể ra mắt ngay trong tháng 5 tới.

iPhone SE 2020 vừa được giới thiệu tuần trước với thông số kỹ thuật ấn tượng và mức giá khởi điểm phải chăng chỉ 399 USD. SE 2020 là mẫu iPhone nhỏ gọn với màn hình 4,7 inch giống với iPhone 8.

Trước đây, một số tin đồn cho rằng Apple đang phát triển cả biến thể iPhone SE Plus với màn hình lớn, có thiết kế giống như iPhone 8 Plus. Sự tồn tại của iPhone SE Plus cũng được phát hiện trong mã iOS 14 hồi tháng 3 vừa qua.

Apple được đồn đại sắp ra mắt iPhone SE Plus có thiết kế giống iPhone 8 Plus

Bây giờ, tin tức từ nhà phân tích Jon Prosser của The FrontPageTech cho biết, iPhone SE Plus 2020 sẽ sớm ra mắt trong năm nay.

Dù chưa có thông tin chi tiết nào về thiết bị này được tiết lộ ở thời điểm hiện tại, nhưng iPhone SE Plus có thể ra mắt cùng với AirPods và MacBook Pro mới vào tháng 5 tới.

Jon Prosser tiết lộ về iPhone SE Plus màn hình lớn

iPhone SE Plus sẽ dùng màn hình 5,5 inch với viền dày, cảm biến Touch ID, mặt lưng sử dụng chất liệu kính, hỗ trợ sạc không dây. Camera kép phía sau được trang bị ống kính góc cực rộng.

Nhiều khả năng iPhone SE Plus 2020 sẽ chạy hệ điều hành iOS 13 với trải nghiệm Apple Arcade và AR.

Chắc chắn sẽ có những thông tin rò rỉ về iPhone SE Plus 2020 trong thời gian tới, trước khi sản phẩm được Apple chính thức ra mắt.

Hải Nguyên(theo 91mobiles)