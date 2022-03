Samsung Galaxy S22 Ultra và iPhone 13 Pro Max đều là những chiếc smartphone đang dẫn đầu thị trường ở nhiều phương diện, mang lại trải nghiệm cao cấp nhất cho người dùng.

Hiệu năng camera

Cụm camera sau của Galaxy S22 Ultra có cảm biến chính với độ phân giải đến 108 MP, camera kính tiềm vọng 10 MP, zoom quang 10x, camera telephoto 10 MP, zoom quang 3x và camera 12 MP góc siêu rộng 120 độ. Phía trước, máy tích hợp cảm biến 40 MP cho nhu cầu selfie. Chiếc iPhone 13 Pro Max có cụm 3 camera sau đều sở hữu độ phân giải 12 MP, tích hợp thêm máy quét TOF 3D LiDAR để đo chiều sâu ảnh, hỗ trợ chụp chân dung xóa phông.

Trong các thử nghiệm thực tế, cả 2 mẫu smartphone cao cấp đều cho ra hình ảnh có chất lượng rất tốt, rất khó để phân biệt sự khác nhau về chi tiết khi chụp ở điều kiện lý tưởng. Ảnh chụp từ S22 Ultra cho tông màu lạnh hơn so với iPhone, đồng thời cũng có xu hướng nâng cao ở vùng highlight. Trong một vài trường hợp, iPhone cho độ tương phản quá cao khiến vùng tối trở nên tối hơn, dẫn đến mất chi tiết ở các khu vực này.

Chế độ chân dung giữa 2 đại diện smartphone cao cấp khá tương đồng. Các bức ảnh chụp đều cho chất lượng sống động và nét, tông màu da được giữ lại tự nhiên. Khả năng nhận diện cạnh của chủ thể để thực hiện tách nền khi chụp xóa phông rất tốt, giúp nhân vật trung tâm trong bức ảnh trở nên nổi bật và có sức sống hơn.

Samsung Galaxy S22 Ultra vượt trội hơn iPhone 13 Pro Max về khả năng chụp zoom. Máy cho khả năng zoom quang đến 10x, zoom kỹ thuật số 30x và tính năng Space Zoom 100x, kéo mọi vật thể dù ở rất xa đến ngay trước mắt người dùng. Chất lượng ảnh khi chụp ở chế độ zoom vẫn có mức chi tiết chấp nhận được, đồng thời khả năng chống rung tích hợp cho phép canh chụp dễ dàng hơn. Mẫu iPhone 13 Pro Max khá khiêm tốn với zoom quang 3x và zoom số 15x.

Trên Galaxy S22 Ultra, Samsung đã tiến hành nâng cấp mạnh mẽ cho khả năng chụp đêm với thuật toán gộp điểm ảnh, kết hợp với kích thước cảm biến lớn - 2.4 μm - giúp thu nhiều sáng hơn, giữ lại chi tiết tối đa mà không bị mờ nhòe. Nhờ phần cứng mạnh cùng phần mềm và chip xử lý AI thông minh, hệ thống sẽ hoàn tất mọi tính toán xử lý, người dùng chỉ việc ngắm chụp mà không cần thao tác phức tạp hay hậu kỳ. Khung cảnh thiếu sáng được tái hiện với màu sắc rực rỡ và mịn, chi tiết sắc nét.

Nếu bạn muốn quay video ở độ phân giải 8K@24fps, Galaxy S22 Ultra là sự lựa chọn đúng đắn, trong khi iPhone 13 Pro Max chỉ dừng lại ở video 4K@60fps. Smartphone của Samsung còn có chế độ video chân dung cũng như tính năng Auto Framing cho phép liên tục theo dõi cùng lúc đến 10 người trong khung hình, giữ cho gương mặt mọi người đều sắc nét khi quay chụp.

Hiệu năng xử lý tác vụ

Không có gì ngạc nhiên khi cả 2 mẫu điện thoại flagship đều được trang bị những thành phần cao cấp nhất hiện nay. Galaxy S22 Ultra sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (tiến trình 4 nm), RAM 12 GB và lưu trữ đến 1 TB, trong khi iPhone 13 Pro Max dùng chip A15 Bionic (tiến trình 5 nm), RAM 6 GB và mức lưu trữ lớn nhất tương tự. Đặc biệt, chiếc bút S-Pen của phiên bản S22 Ultra đươc tích hợp vào thân máy như phiên bản Note, năng lực của chiếc bút được cải thiện sâu với độ trễ chỉ còn 2.8ms.

Pin tích hợp trên S22 Ultra có dung lượng 5000 mAh, cao hơn 1 chút so với mức 4352 mAh của iPhone 13 Pro Max. Samsung cũng hỗ trợ sạc nhanh công suất 45 W cho S22 Ultra, nạp lại 100% pin trong khoảng 1 giờ. Phía ngược lại, iPhone 13 Pro Max chỉ có mức công suất sạc 27 W, nạp đầy pin sau khoảng 1,7 giờ. Trong cuộc sống hiện đại, tốc độ sạc cũng là 1 điểm nhấn quyết định cho khả năng mua hàng của người dùng do không chỉ tiết kiệm thời gian chờ đợi mà cũng khiến họ an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, Galaxy S22 Ultra còn sở hữu một tính năng ấn tượng khác là khả năng hoạt động tương tự máy tính để bàn nhờ Samsung DeX. Khi kết nối với màn hình lớn và thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím), người dùng có thể sử dụng chiếc smartphone nhỏ gọn với các chức năng mạnh mẽ của máy tính bàn, giúp xử lý công việc nhanh chóng và mượt mà.

Minh Nguyễn(tổng hợp)