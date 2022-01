Trong khi iPhone 13 vẫn chưa hết “hot”, các tin đồn về iPhone 14 đã xuất hiện dồn dập, giúp người dùng hình dung phần nào về thiết bị này.

Ngày phát hành

Apple là một trong những công ty công nghệ có khung thời gian công bố và phát hành khá cụ thể. Vì vậy nếu không có gì khác thường lệ, iPhone 14 sẽ được trình làng vào giữa tháng 9/2022. Tất nhiên, thời gian này có thể thay đổi, nhưng khả năng là rất thấp.

Giá sản phẩm

Các tin đồn gần đây cho thấy giá của các iPhone 14 Pro và Pro Max sẽ đắt hơn so với các phiên bản tiền nhiệm do có thiết kế màn hình đục lỗ với tốc độ làm tươi nhanh và camera chụp ảnh đẹp hơn, thêm vào đó là lạm phát giá cả do các vấn đề về chuỗi cung ứng. iPhone 14 được dự đoán có giá 799 USD, iPhone 14 Max 899 USD, iPhone 14 Pro 1099 USD và Pro Max đắt nhất với giá 1199 USD.

Camera

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đang có kế hoạch nâng cấp camera cho dòng iPhone 14 với cảm biến hình ảnh CMOS kích cỡ 1/1.3-inch 48MP lớn nhất từ ​​trước đến nay. Cảm biến này sẽ được ưu tiên cho camera góc rộng, sau đó là các camera góc siêu rộng và tele.

Tất tật những hé lộ về iPhone 14

Đây sẽ là cảm biến máy ảnh lớn nhất từng được trang bị trên iPhone của Apple. Nhờ có quá trình sử dụng dữ liệu từ bốn pixel kết hợp thành một (quad pixel-binning) nên iPhone 14 hoạt động cực tốt với chế độ chụp ảnh đêm, cung cấp chất lượng hình ảnh tuyệt vời trong điều kiện ánh sáng yếu. Hơn nữa, cảm biến mới sẽ cho phép quay video 8K với camera chính. Hiện tại, iPhone chỉ có thể quay video tối đa 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Theo đồn đoán, Sony sẽ cung cấp các cảm biến này cho iPhone 14, trong khi LG sẽ sản xuất các mô-đun camera.

Thiết kế

Thiết kế chung của iPhone 14 dự kiến ​​sẽ vẫn giữ nguyên từ hình dạng khung hay cụm camera sau ấn tượng. Theo các nhà đầu tư JP Morgan Chase, các mẫu Pro từ dòng iPhone 14 sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên có khung bằng hợp kim titan thay vì được làm từ thép không gỉ và nhôm như các dòng sản phẩm hiện tại. Chất liệu hợp kim titan được sử dụng cho một số mẫu Apple Watch Series 6.

Một đề tài được bàn luận nhiều nhất đó là thiết kế “tai thỏ” được Apple sẽ được thay thế như nào? Nhiều tin đồn đưa ra nó sẽ thay thế bằng màn hình “đục lỗ” dạng tròn hoặc hình “viên thuốc”.

Tuy nhiên, theo một tin đồn khác mới đây iPhone 14 Pro sẽ tích hợp cả hai thiết kế này. Cụ thể, phần thiết kế hình viên thuốc sẽ chứa camera selfie và cảm biến hồng ngoại còn phần đục lỗ hình tròn bên cạnh sẽ chứa máy chiếu nhận dạng khuôn mặt Face ID.

Giống như iPhone 4, được phát hành vào năm 2010, mẫu iPhone 14 Pro Max có thể sử dụng các nút âm lượng hình tròn ở bên cạnh thay vì dẹt như hiện nay, mặt kính hay dải anten cũng được thiết kế giống như iPhone 4.

Một tin đồn khác cho rằng, Apple đang lên kế hoạch loại bỏ khe cắm SIM vật lý, thay vào đó là eSIM. Tuy nhiên iPhone 14 có khe cắm SIM vật lý có thể sẽ vẫn được bán ở các quốc gia chưa áp dụng tiêu chuẩn eSIM.

Màn hình

Các dòng iPhone 14 cao cấp là Pro và Pro Max được cho là màn hình với tốc độ làm tươi 120Hz. iPhone 14 và iPhone 14 Max với “giá mềm” hơn sẽ là 60Hz giống iPhone 13. Tuy nhiên theo đồn đoán gần đây, iPhone 14 Max cũng có thể có tốc độ làm tươi lên đến 120Hz.

Các báo cáo cho rằng, LG sẽ cung ứng màn hình LTPO OLED kích cỡ lớn cho iPhone vào thời điểm iPhone 14 chuẩn bị phát hành thay vì kích thước nhỏ cho Apple Watch như trước đây, vì vậy người dùng có thể hy vọng sẽ thấy tốc độ làm tươi cao trên tất cả các iPhone vào năm 2022.

Một tin đồn khác cho biết, Apple đã trao cho nhà sản xuất màn hình lớn nhất Trung Quốc BOE một lô thử nghiệm cho màn hình iPhone. Nếu BOE đáp ứng các yêu cầu của Apple điều đó đồng nghĩa với việc gây ra áp lực về nguồn cung cho Samsung và LG, buộc hai “ông lớn” này phải giảm giá màn hình của mình.

Tuy nhiên, BOE vẫn chưa tham gia vào “cuộc chơi” LTPO và không sản xuất màn hình OLED với tốc độ làm tươi cao, vì thế nó có thể sẽ chỉ cung cấp màn hình cho iPhone 14 và iPhone 14 Max.

iPhone 14 và iPhone 14 Max được cho là có màn hình lớn nhất lên tới 6.7 inch, trong khi đó iPhone 14 và iPhone 14 Pro là 6.1 inch.

Thông số kỹ thuật và phần cứng

Chip A16 Bionic siêu mạnh được dự kiến sẽ trang bị cho iPhone 14. Nhiều báo cáo cho rằng A16 Bionic có thể được xây dựng trên quy trình sản xuất 4nm hoặc thậm chí 3nm, điều này chắc chắn sẽ tạo nên điều kỳ diệu cho hiệu suất tổng thể và khả năng tiết kiệm điện của nó. Tuy nhiên, cũng có nhiều thông tin có cơ sở cho rằng chipset tiếp theo của Apple vẫn sẽ được sản xuất trên quy trình 5nm, lý do là vì sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu, khiến TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất cho Apple gặp khó khăn với quy trình sản xuất 3nm.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max dự kiến ​​sẽ là mẫu iPhone đầu tiên có RAM lên đến 8 GB, điều này chắc chắn sẽ cải thiện chế độ đa nhiệm vốn đã tuyệt vời của “táo khuyết”, tạo ra kỷ lục mới cho iPhone, hiện iPhone 13 Pro và Pro Max hiện đang dẫn đầu với 6 GB.

Pin và sạc

Hiện tại chưa có nhiều thông tin về dung lượng hay tuổi thọ pin của iPhone 14. Nhưng với những thông tin đã biết về pin của iPhone 13, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với iPhone 14. Cụ thể, iPhone 13 mini có dung lượng pin 2.406mAh, iPhone 13 và iPhone 13 Pro là 3.095mAh và iPhone 13 Pro Max “khủng” nhất với 4.352mAh cung cấp thời lượng pin vượt trội.

iPhone 14 có thể sẽ có sạc không dây nhưng không rõ liệu tất cả các mẫu iPhone 14 có được trang bị hay không. Điều này có thể chỉ được dành cho các mẫu Pro vì chúng có pin lớn nhất.

Hương Dung (Theo Phone Arena)