“iPhone Remanufactured by Asurion là gì? Dùng có tốt không?” là câu hỏi của nhiều người có nhu cầu mua điện thoại cũ. Đây thực chất là những chiếc máy hàng Refurbished theo một hợp đồng với bên thứ 3 của Apple.

iPhone Remanufactured by Asurion là gì?

Thời gian gần đây, trên thị trường các thiết bị cũ đang xuất hiện không ít những mẫu iPhone có “ký hiệu lạ”. Điểm khác biệt của các mẫu máy này là bên cạnh logo Táo khuyết và thương hiệu iPhone, mặt sau của máy còn xuất hiện dòng chữ “Remanufactured by Asurion”.

iPhone hàng "Remanufactured by Asurion". Ảnh: Trọng Đạt

Sự xuất hiện của dòng chữ này khiến nhiều người dùng cảm thấy thắc mắc và hồ nghi về xuất xứ và chất lượng của máy. Họ cũng không hiểu vì sao trên những chiếc iPhone lại có các “ký hiệu lạ” không giống với máy xuất xưởng thông thường.

Theo tìm hiểu của Pv. VietNamNet, Asurion là tên một công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm có trụ sở tại Nashville (bang Tennessee, Hoa Kỳ). Những chiếc iPhone có dòng chữ “Remanufactured by Asurion” liên quan tới một thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm này và Táo khuyết.

Chia sẻ với Pv. VietNamNet, đại diện một cửa hàng chuyên bán điện thoại xách tay tại Hà Nội cho biết, những chiếc điện thoại có dòng chữ “Remanufactured by Asurion” đều có xuất xứ từ nhà máy của Apple. Sở dĩ xuất hiện dòng chữ trên bởi công ty Asurion đã hợp tác với Apple để tái chế lại những chiếc điện thoại mà hãng dịch vụ bảo hiểm này thu được.

Vị trí xuất hiện dòng chữ "Remanufactured by Asurion". Ảnh: Trọng Đạt

Đây là những chiếc điện thoại mà Asurion có được thông qua các hợp đồng bảo hiểm thiết bị với người dùng. Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi và cần được đổi mới, Asurion sẽ thu lại thiết bị đó và đổi cho người dùng máy mới. Những chiếc máy được thu hồi sẽ được gửi đến xử lý tại các nhà máy của Apple.

Sau khi tiến hành thay thế bằng các linh phụ kiện chính hãng, Apple sẽ gửi lại Asurion để dùng làm thiết bị đổi mới hoặc bán lại ra thị trường.

“Hiểu một cách đơn giản, những chiếc iPhone có dòng chữ “Remanufactured by Asurion” đã được xuất xưởng lần 2, và đều từ chính các nhà máy của Apple.”, vị chuyên gia này chia sẻ.

iPhone Remanufactured by Asurion khác gì với hàng CPO?

Về cơ bản, iPhone có chữ “Remanufactured by Asurion” cũng giống như những chiếc điện thoại hàng CPO (Certified Pre-Owned) hay iPhone Refurbished.

Đây đều là những sản phẩm gặp vấn đề phát sinh khi xuất xưởng và vì một lý do nào đó bị khách hàng trả lại (lỗi phần cứng, ngoại hình trầy xước, thiếu ốc, màn hình bập bênh…).

Chúng sau đó được Apple thu hồi, tiến hành kiểm tra, khắc phục, tân trang, đóng gói lại sản phẩm theo quy trình nghiêm ngặt của chính Apple và tiếp tục được bán ra thị trường.

Nếu vẫn còn nguyên hộp, nguyên seal, giá bán của những chiếc điện thoại này thường rẻ hơn hàng mới khoảng 2- 2,5 triệu đồng và đắt hơn iPhone đã qua sử dụng khoảng 1,5 triệu đồng.

Giống với iPhone Refurbished, những chiếc iPhone hàng "Remanufactured by Asurion" được Apple làm mới lại và bán ra thị trường. Ảnh: Trọng Đạt

Do giảm bớt được chi phí trong khi vẫn có chất lượng đảm bảo, những chiếc điện thoại Refurbished được một bộ phận không nhỏ người dùng Việt Nam ưa chuộng.

Để phân biệt, những chiếc điện thoại là sản phẩm của sự hợp tác giữa Apple và Asurion sẽ được khắc thêm dòng chữ “Remanufactured by Asurion” dưới thương hiệu iPhone ở mặt sau của máy.

iPhone hàng CPO do chính Apple bán ra sẽ được đưa trở lại trạng thái chưa active, “reset trắng” ngày bảo hành và có thể kiểm tra trên web. Nếu so với iPhone CPO, iPhone hàng “Remanufactured by Asurion” chỉ được thay thế vỏ và linh kiện, sau đó trả cho công ty bảo hiểm chứ không được “reset trắng” bảo hành.

Nhìn chung, để tiết kiệm chi phí, người mua điện thoại có thể tìm đến các sản phẩm đã được tái chế bởi chính Apple như hàng CPO, hàng Refurbished hay hàng “Remanufactured by Asurion”. Đây đều là những thiết bị đã qua xuất xưởng lại và được Apple kiểm tra đảm bảo.

Cùng với việc iPhone lock dùng SIM ghép "sống lại', sự xuất hiện của những iPhone "Remanufactured by Asurion" sẽ mang tới nhiều sự lựa chọn mới cho người dùng di dộng Việt Nam. Tuy nhiên khi mua sản phẩm dạng này, người dùng nên lưu ý, chỉ mua máy ở những cửa hàng uy tín để tránh tối đa rủi ro có thể gặp phải trong quá trình sử dụng.

Trọng Đạt