Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ ấn định thời hạn cuối cùng để TikTok bán lại hoạt động kinh doanh ở Mỹ vào ngày 12/11 và hiện vẫn chưa có thêm động thái cụ thể nào.

Ngày 10/11, TikTok đã kiện chính phủ Mỹ một lần nữa, nộp đơn yêu cầu tòa án ngừng lệnh tổng thống do ông Trump ban hành vào ngày 14/8, buộc Bytedance phải ngưng hoạt động kinh doanh của TikTok Mỹ trước ngày 12/11.

Đây là vụ kiện thứ tư do TikTok khởi xướng chống lại chính phủ Mỹ. Trước đó, TikTok, nhân viên TikTok và nhiều người dùng nền tảng này đã khiếu kiện ba lần, chủ yếu chống lại lệnh hành pháp đầu tiên của Trump. Vào ngày 27/9 và ngày 30/10, hai thẩm phán Mỹ đã bày tỏ nghi ngờ về lệnh cấm và tạm thời đình chỉ các biện pháp liên quan.

Trong vụ kiện thứ tư của TikTok, Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), Tổng thống Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Barr đã trở thành đồng bị đơn. Việc truy tố chủ yếu nhắm vào sắc lệnh hành pháp bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Mặc dù không đồng ý với kết quả đánh giá trước đó của CFIUS, TikTok đã tích cực liên lạc với CFIUS trong một năm qua để tìm cách giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia của mình. Nhưng CFIUS chưa cung cấp bất kỳ phản hồi đáng kể nào liên quan đến khuôn khổ bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu toàn diện do TikTok đề xuất.

TikTok tin rằng CFIUS đã không cho họ cơ hội đủ để đánh giá hoặc phản hồi dựa trên cơ sở liên quan của lệnh tổng thống, điều này vi phạm nguyên tắc về thủ tục tố tụng. Ngoài ra, CFIUS không xem xét các giải pháp thay thế do TikTok đề xuất, cũng không giải thích lý do tại sao các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan không thể làm giảm bớt mối lo ngại về an ninh quốc gia và vi phạm quyền cũng như lợi ích hợp pháp của TikTok.

Theo TikTok, sau khi các thỏa thuận ban đầu đạt được với Oracle và Wal-Mart bị chính phủ Mỹ gác lại, công ty đã đệ trình một kế hoạch hoạt động đại lý mới của Mỹ. Trong kế hoạch này, TikTok có kế hoạch thuê ngoài dịch vụ đánh giá nội dung và dữ liệu người dùng Mỹ cho một công ty điều hành đơn vị mới thành lập là Musical.ly, và phần còn lại của công việc kinh doanh sẽ tiếp tục do TikTok điều hành.

TikTok tin rằng giải pháp này có thể giải quyết mọi lo ngại của chính phủ Mỹ liên quan đến bảo mật dữ liệu người dùng và nội dung nền tảng, nhưng sau đó đã bị Mỹ từ chối. TikTok đánh giá lệnh hành pháp của Trump và cách áp đặt từ CFIUS có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, bởi việc thoái vốn và tài sản của ByteDance là hoàn toàn độc lập, không liên quan gì đến việc mua lại Musical.ly.

Theo báo cáo công khai, chỉ có 6 cựu nhân viên của Musical.ly Mỹ vẫn đang làm việc trên TikTok hoặc ByteDance. Trong số 98 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của TikTok ở Mỹ, chỉ có 3,2 triệu người mở tài khoản Musical.ly trước khi giao dịch.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ công bố quyết định cấm sử dụng hai ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc là WeChat và TikTok tại nước này với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Cụ thể, mọi động thái phân phối, duy trì WeChat hoặc TikTok trên các cửa hàng ứng dụng trực tuyến sẽ bị cấm từ ngày 20/9. Lệnh cấm lưu trữ hoặc chuyển lưu lượng truy cập Internet liên quan đến WeChat có hiệu lực cùng ngày, còn lệnh cấm với TikTok có hiệu lực muộn hơn, từ 12/11.

CFIUS ấn định thời hạn cuối cùng để TikTok bán lại hoạt động kinh doanh tại Mỹ vào ngày 12/11 và việc thi hành không được trì hoãn. TikTok đã phải kháng cáo lên tòa án để bảo vệ chính mình và quyền lợi hợp pháp của hơn 1.500 nhân viên tại Mỹ. Kể từ khi ông Trump chấp thuận giao dịch vào tháng 9/2020 khi đang đương nhiệm tổng thống, sự việc đã được chờ xử lý. Cho đến hiện tại, tương lai của TikTok tại xứ cờ hoa vẫn chưa rõ sẽ đi đến đâu?

Phong Vũ