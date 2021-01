Giám đốc Tài chính của TSMC – ông Wendell Huang cho biết, chi phí vốn cho năm 2021 là 25 tỷ đến 28 tỷ USD, so với 17,2 tỷ USD của năm trước, trong đó khoảng 80% vốn đầu tư sẽ được dành cho phát triển các công nghệ chip tiên tiến - cụ thể là các loại chip với tiến trình công nghệ 3nm, 5nm và 7nm.

Việc tăng chi phí vốn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ tiên tiến của TSMC. Theo dự kiến, doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2021 sẽ ở mức từ 12,7 tỷ đến 13 tỷ USD.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC đã tăng hơn 70% kể từ đầu năm 2020. Thu nhập ròng trong quý 4 năm 2020 tăng 23% lên 5,1 tỷ USD, so với mức ước tính trung bình 4,9 tỷ USD của các nhà phân tích. Điều đó đã góp phần làm tăng 50% lợi nhuận cả năm, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2010. Doanh số bán hàng trong quý 4 năm 2020 tăng 14% lên mức kỷ lục 12,9 tỷ USD, một phần do nhu cầu tăng lên của dòng iPhone 5G mới của Apple.

Kết quả quý 4 năm 2020 cho thấy những đóng góp ngày càng tăng từ loại chip với tiến trình công nghệ 5nm tiên tiến nhất của TSMC, được sử dụng để sản xuất chip A14 của Apple. Con số này chiếm khoảng 20% tổng doanh thu trong quý, tăng hơn gấp đôi so với quý trước đó, trong khi các loại chip với tiến trình công nghệ 7nm chiếm 29%. Nếu xét theo mảng kinh doanh thì mảng kinh doanh điện thoại thông minh của TSMC đóng góp khoảng 51% vào doanh thu, trong khi mảng điện toán hiệu năng cao (HPC) ở mức 31%.

Khi các đối thủ như UMC của Đài Loan bị tụt lại phía sau và SMIC của Trung Quốc phải vật lộn với các lệnh trừng phạt của Mỹ, vai trò quan trọng của TSMC có thể sẽ mở rộng vào năm 2021. Công ty đã phải chạy đua để đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng điện tử có quy mô lớn hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu trầm trọng chip ô tô buộc các công ty như Honda Motor và Volkswagen AG phải cắt giảm sản lượng. Ngay cả Intel cũng được cho là đang cân nhắc việc gia công phần mềm cho công ty châu Á sau một loạt sự cố về công nghệ nội bộ, mặc dù không rõ liệu công ty có thể xoay trục sau khi bổ nhiệm một CEO mới hay không.

Giám đốc điều hành của TSMC – ông C.C Wei cho biết, ngành công nghiệp ô tô đã “yếu đi” kể từ năm 2018 và nhu cầu chỉ bắt đầu phục hồi trong quý 4 vừa qua. Công ty đang làm việc với các khách hàng ô tô của mình để giải quyết các vấn đề về nguồn cung.

Các công ty đúc bán dẫn như TSMC, UMC và Globalfoundries không phát triển đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu về các thiết bị gia dụng do đại dịch Covid-19 gây ra. TSMC cho đến nay vẫn là xưởng đúc tiên tiến nhất chịu trách nhiệm tạo ra một phần đáng kể chất bán dẫn trên thế giới, phục vụ cho những công ty như Qualcomm và NXP Semiconductors.

Phan Văn Hòa(theo BNNBloomberg)

Công ty sản xuất chip Qualcomm Inc thông báo sẽ mua lại công ty khởi nghiệp chip Nuvia Inc do các “cựu binh” của Apple Inc thành lập nhằm thúc đẩy các kế hoạch công nghệ.