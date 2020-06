Apple vừa giới thiệu hệ điều hành iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur với những nâng cấp giúp cải thiện hiệu năng của thiết bị và một số tính năng mới khá hấp dẫn.

Táo khuyết sẽ phát hành bản iOS 14 chính thức vào mùa thu tới. Nhưng nếu người dùng muốn trải nghiệm iOS 14 bản beta ngay bây giờ thì có thể thực hiện theo dướng dẫn dưới đây.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết

Trước tiên, bạn cần kiểm tra thiết bị của mình có trong danh sách được hỗ trợ cập nhật iOS 14 hay không.

Cách cập nhật lên iOS 14 beta và macOS Big Sur mới ngay hôm nay

Dưới đây là các thiết bị được Apple công bố có thể cập nhật lên iOS 14:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (thế hệ 1)

iPhone SE (thế hệ 2)

iPod touch (thế hệ 7)

Trong khi iPadOS 14 sẽ được dành cho các máy tính bảng dưới đây:

iPad Pro 12.9-inch (thế hệ 4)

iPad Pro 11-inch (thế hệ 2)

iPad Pro 12.9-inch (thế hệ 3)

iPad Pro 11-inch (thế hệ 1)

iPad Pro 12.9-inch (thế hệ 2)

iPad Pro 12.9-inch (thế hệ 1)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (thế hệ 7)

iPad (thế hệ 6)

iPad (thế hệ 5)

iPad mini (thế hệ 5)

iPad mini 4

iPad Air (thế hệ 3)

iPad Air 2

Danh sách các thiết bị có thể cập nhật macOS Big Sur:

MacBook (từ 2015)

MacBook Air (từ 2013)

MacBook Pro (cuối 2013)

Mac mini (từ 2014)

iMac (từ 2014)

iMac Pro (từ 2017)

Mac Pro (từ 2013)

Kiểm tra dung lượng khả dụng của máy

Phiên bản iOS 14 beta nặng hơn 3 GB. Do đó, để cập nhật iOS 14 beta, người dùng cần chủ động giải phóng những dữ liệu không cần thiết để đảm bảo đủ dung lượng để cập nhật.

Cách kiểm tra dung lượng khả dụng của máy, chỉ cần truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Sau đó kéo xuống ở mục Dung lượng khả dụng là có thể thấy được thiết bị có đủ bộ nhớ trống để cài đặt hay không.

Kiểm tra pin, độ mạnh Wi-Fi hoặc 4G

Để đảm bảo việc cập nhật không bị gián đoạn hoặc xảy ra lỗi, dung lượng pin của thiết bị tối thiểu phải trên 50% hoặc đang kết nối sạc trong quá trình update.

Thiết bị cần được kết nối Wi-Fi (tốt nhất) hoặc 4G mạnh để không gây ra gián đoạn trong quá trình cập nhật.

Sao lưu các dữ liệu

Trước khi cài đặt phiên bản iOS 14 beta, bạn cần sao lưu các dữ liệu trên thiết bị để tránh trường hợp máy bị lỗi gây mất dữ liệu. Do iOS 14 beta hiện là phiên bản thử nghiệm nên chắc chắn bạn sẽ gặp không ít lỗi trong quá trình cập nhật cũng như sử dụng.

Để đảm bảo dữ liệu được nguyên vẹn, hãy tiến hành backup thông qua iCloud và iTunes. Bạn chỉ cần chọn "sao lưu vào máy tính" và tạo bản lưu, phần mềm sẽ tự động thực hiện.

Cách cập nhật lên iOS 14 beta và macOS Big Sur

Trước tiên, bạn truy cập theo đường dẫn này để tải file cài đặt cấu hình cần thiết của hệ điều hành iOS 14 beta về máy bằng Safari. Website này cũng cung cấp profile để cài đặt macOS Big Sur, WatchOS 7, iPadOS mới và tvOS mới miễn phí.

Tiếp theo, bạn cần Cho phép cài đặt > Nhập mật khẩu màn hình khoá (nếu có) > Đồng ý thỏa thuận từ Apple > Khởi động lại máy.

Sau khi máy đã khởi động lại, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và bản cập nhật iOS 14 beta sẽ xuất hiện. Lúc này, bạn chỉ việc bấm "Tải về và Cài đặt" là xong.

Cập nhật lên iOS 14 beta

Với macOS, bạn cũng cần tải về tập tin profile, sau đó cài đặt và khởi động lại máy. Khi vào phần Software Update, máy Mac sẽ báo có bản cập nhật mới để tải về.

Do đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên dành cho các nhà phát triển, việc cập nhật lên iOS 14 beta và macOS Big Sur beta có thể khiến thiết bị phát sinh nhiều lỗi như nóng, hao pin, không tương thích hoặc xung đột ứng dụng. Vì vậy người dùng nên cân nhắc trước khi cài đặt.

