Tại talkshow định hướng nghề nghiệp “AI vs Blockchain: Who would win” cho cộng đồng công nghệ tại Hà Nội, các chuyên gia đầu ngành cho biết xu hướng hội tụ tất yếu của AI và Blockchain sẽ làm thay đổi mọi mặt đời sống con người.