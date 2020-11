Trong số này, các tựa game xuất xứ Trung Quốc đã chiếm được 25% thị phần với 27 sản phẩm lọt vào danh sách Top100 game mobile bán chạy nhất.

Dữ liệu mới công bố từ Sensor Tower cho thấy, doanh thu thị trường game di động Nhật Bản trong quý 3 năm 2020 đã tăng vọt lên 5 tỷ USD, lập kỷ lục mới một lần nữa.

Cụ thể, trong quý 3 năm 2020, tổng doanh thu của thị trường trò chơi di động Nhật Bản trên App Store và Google Play đã vượt mốc 5 tỷ USD, tăng 17,3% so với tháng trước và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái, là quý tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2014. Trong số đó, doanh thu iOS chiếm 55,6% và doanh thu Google Play chiếm 44,4%.

Với số lượng sản phẩm mới từ các nhà sản xuất trong nước đang có dấu hiệu sụt giảm, tổng số lượt tải xuống trò chơi di động trên App Store của Nhật Bản và Google Play trong quý 3 chỉ là 180 triệu, giảm 21,9% theo tháng và 14,3% theo năm, đây là quý có lượt tải xuống thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trong số đó, lượt tải xuống từ App Store chiếm 57,7% và Google Play 42,3%.

Theo thống kê, Monsters Strike của Mixi đứng đầu trong danh sách doanh thu game di động Nhật Bản quý 3 với 270 triệu USD, và Fate/Grand Order của Sony chắc chắn đứng thứ hai trong danh sách. Các sản phẩm mới trong danh sách này bao gồm trò chơi di động RPG chiến thuật chuyển thể từ Dragon Quest Tact của Square Enix, và trò chơi di động Sword and Crusade của Lilith.

Cũng tại thị trường Nhật Bản, Wild Action của Netease, sắp kỷ niệm 3 năm ra mắt, đạt doanh thu ước tính gần 180 triệu USD trong quý này, tăng 52% hàng năm và 13,8% hàng tháng, đứng thứ ba trong danh sách doanh thu. Là sản phẩm game di động thành công nhất cập bến thị trường Nhật Bản trong ba năm qua, tính đến quý 3, ước tính tổng doanh thu của Wild Action đã vượt 1,27 tỷ USD.

Mặc dù các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn nắm quyền kiểm soát trong danh sách doanh thu nhưng trên thực tế họ chỉ chiếm 5 vị trí trong danh sách top ứng dụng tải xuống, tức là ít hơn nhiều so với quý 2. Trong số 5 sản phẩm mới của danh sách này, chỉ có Dragon Quest Tact và Re: Life in a Different World from Zero là đến từ các nhà sản xuất Nhật Bản; các nhà sản xuất Trung Quốc có 3 sản phẩm mới, đó là Sword and Expedition, Red: The Pride of Eden và The Evolution of the Snake.

Dữ liệu từ đơn vị nghiên cứu thị trường Sensor Tower

Trong số này, có tổng cộng 27 game di động của Trung Quốc lọt vào danh sách Top100 game mobile bán chạy nhất Nhật Bản, với tổng doanh thu là 960 triệu USD, chiếm 25,6% tổng doanh thu của Top100. Trong quý 3 năm 2018, chỉ có 18 game di động Trung Quốc lọt vào Top 100, với tổng doanh thu 300 triệu USD, chỉ chiếm 11,8%. Trong hai năm qua, các nhà sản xuất Trung Quốc đã thành công trong việc tăng gấp đôi thị phần tại Nhật Bản.

Lý giải việc này, là do sau khi Nintendo thử nghiệm thị trường trò chơi di động, các nhà sản xuất trò chơi tại Nhật bản đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu, thay vào đó họ đã tập trung nguồn lực phát triển cho thị trường máy chơi game console. Trong khi nhu cầu chơi game di động của người chơi tại nước này tăng cao, các nhà sản xuất Nhật Bản không theo kịp những thay đổi của thị trường, để lại nhiều chỗ trống cho các nhà phát triển nước ngoài.

Khi thị trường tăng, doanh thu của các trò chơi như Operation Wilderness, Idle Girl, The Underworld, Idol Dream Festival Music và một số đầu game khác trong quý này đã đạt mức cao lịch sử; với Sword and Expedition mới ra mắt và Red: Pride of Eden, mức doanh thu lần lượt tăng 208% và 112%. Về danh sách tải xuống nhiều nhất, có tới 10 game lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này, trong đó có 8 game là sản phẩm mới được liệt kê. Các nhà sản xuất game di động Trung Quốc đã trở thành một thế lực có thể đe dọa các studio nội địa tại thị trường Nhật Bản.

Phong Vũ