Trong một thông báo được đưa ra bởi Cơ quan quản lý viễn thông Hồng Kông (OFCA) cho biết, họ đang bắt đầu triển khai chương trình trợ cấp với mục đích chính là khuyến khích triển khai sớm công nghệ 5G.

OFCA cho biết, chương trình trợ cấp mới nhằm chống lại các tác động do đại dịch Covid-19 gây ra. Chương trình này cho phép các công ty nộp đơn đến tháng 11 năm 2020 dựa trên nguyên tắc đến trước - phục vụ trước.

Trong đó, OFCA nêu rõ: “Chương trình nhằm mục đích khuyến khích các ngành khác nhau sớm triển khai công nghệ 5G để thúc đẩy đổi mới và ứng dụng thành phố thông minh, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của họ, điều này sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh tổng thể của Hồng Kông. Các thực thể công cộng và tư nhân được hoan nghênh gửi đơn đăng ký cho các dự án có khả năng mang lại lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp thông qua việc triển khai 5G”.

Hồng Kông công bố chương trình trợ cấp cho các dự án 5G

Theo chương trình, Hồng Kông sẽ cung cấp các khoản trợ cấp lên tới 50% chi phí trực tiếp liên quan đến việc triển khai dự án 5G, với mức trần 500.000 đô la Hồng Kông (khoảng 64.483 USD). Gần 100 dự án đủ điều kiện sẽ được trợ cấp thông qua phương pháp này, cơ quan quản lý viễn thông OFCA cho biết.

Các nhà khai thác mạng di động Hồng Kông bao gồm China Mobile Hong Kong, Hutchinson và HKT đã ra mắt dịch vụ 5G thương mại vào tháng 4 vừa qua. Cùng với công ty SmarTone, các nhà mạng này đã giành được tổng cộng 200 MHz phổ tần trong băng tần 3,5 GHz với giá 1 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 129 triệu USD) vào giữa tháng 10 năm 2019. Các giấy phép 5G này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 15 năm.

China Mobile Hong Kong gần đây cho biết, mạng 5G của họ sẽ phủ sóng toàn bộ thành phố Hồng Kông cùng với 90% các quận lớn của miền Trung và miền Tây, Wan Chai và Vịnh Causeway; gần 90% quận Kwun Tong và gần 80% quận Tsuen Wan. Nhà mạng này nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện thử nghiệm mạng 5G độc lập vào tháng 11 năm ngoái, điều đó cho phép họ cung cấp các dịch vụ tiên tiến.

Nhà mạng Three Hong Kong thuộc Hutchison cho rằng, các trạm gốc 5G của họ được phục vụ bởi mạng truyền dẫn cáp quang tốc độ 10 Gbps và dịch vụ 5G dự kiến sẽ phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Hồng Kông trong năm nay. Giai đoạn 1 sẽ phủ sóng ngoài trời tại các khu vực như Wan Chai, Vịnh Causeway, Tsim Sha Tsui, Mongkok, Sham Shui Po, Shatin và Tai Po. Phủ sóng trong nhà tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng Kông, cũng như các trung tâm mua sắm hạng A như Landmark Atrium, One and Two Exchange Square, Chater House, Alexandra House và Prince's Building. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng vùng phủ sóng ngoài trời đến Đảo Nam, Đảo Đông, Quận Trung và Tây, Yau Tsim Mong, Thành phố Cửu Long, Wong Tai Sin, Kwun Tong, Kwai Tsing, Tsuen Wan, Tuen Mun, Yuen Long, Quận Bắc, Sai Kung và các huyện đảo.

Trong khi đó, nhà mạng HKT cho biết giai đoạn đầu sẽ phủ sóng 5G tại 11/18 quận của Hồng Kông.

Hiện tại, cả 3 công ty viễn thông China Mobile Hong Kong, Hutchinson và HKT đều không cung cấp thông tin cụ thể về số lượng trạm gốc 5G đã được triển khai để phủ sóng 5G tại Hồng Kông. Riêng công ty SmarTone vẫn chưa công bố cụ thể ngày ra mắt dịch vụ 5G.

Phan Văn Hòa(theo Rcrwireless)