Theo Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Long An mới được phê duyệt, Long An sẽ triển khai mô hình điểm chuyển đổi số tại Sở TT&TT và 3 phường, xã tại thành phố Tân An, huyện Châu Thành, huyện Cần Giuộc.