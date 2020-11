Nền tảng bản đồ số “Make in Vietnam” Map4D do IOTLink phát triển vừa được Bộ TT&TT cho ra mắt. Đại diện đơn vị phát triển nền tảng cho rằng, thách thức lớn thời gian tới là làm sao để Map4D phục vụ hiệu quả chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia bằng các nền tảng

Ngày 6/11, Bộ TT&TT tổ chức lễ ra mắt nền tảng bản đồ số Map4D. Đây là nền tảng số “Make in Vietnam” thứ 32 được Bộ TT&TT giới thiệu và công bố bảo trợ truyền thông nhằm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Được phát triển bởi Công ty IOTLink, nền tảng Map4D là bản đồ số 2D,3D,4D thuần Việt, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Nền tảng này có khả năng hiển thị, tương tác với các đối tượng 3D và thể hiện chiều thời gian 4D (cho phép người dùng có thể đánh giá được sự thay đổi hiện trạng ở quá khứ/hiện tại/tương lai của các đối tượng 3D trên bản đồ), sẵn sàng tích hợp các công nghệ tiên tiến VR, AI, IoT, Machine Learning...

Map4D cũng là nền tảng số mới đây đã nhận được giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia năm 2020 - Viet Solutions 2020 do Bộ TT&TT tổ chức.

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa nhấn mạnh, với việc phát triển các nền tảng số, Việt Nam có thể thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt Map4D, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết, Quyết định 749 ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó có nhấn mạnh rằng các nền tảng số là giải pháp để chúng ta có thể chuyển đổi số nhanh, hiệu quả. Chuyển đổi số được xác định dựa trên nền tảng số và dữ liệu số.

Theo ông Đường, Quyết định 749 cũng giao Bộ TT&TT phải xác định các nền tảng số, đặc biệt là những nền tảng số có thể hỗ trợ chuyển đổi số nhanh trong các ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng... Để triển khai việc này, Bộ TT&TT đã triển khai một loạt các chương trình và đầu tiên là phát động chương trình “Make in Vietnam”, phát triển các nền tảng số do Việt Nam làm chủ.

Lý giải thêm về sự cần thiết phải phát triển các nền tảng số “Make in Vietnam”, đại diện Cục Tin học hóa cho hay, ngoài ý nghĩa làm chủ công nghệ, người Việt phải làm ra sản phẩm Việt Nam thì còn là bảo đảm dữ liệu của Việt Nam do Việt Nam nắm giữ. “Trong chuyển đổi số, quyết định dựa trên dữ liệu. Chuyển đổi số thành công hay không cũng phụ thuộc vào dữ liệu. Vì thế, chuyện làm nền tảng số Make in Vietnam cực kỳ quan trọng để chúng ta làm chủ được không chỉ công nghệ mà còn cả dữ liệu”, đại diện Cục Tin học hóa chia sẻ.

Map4D đã sẵng sàng cho quá trình số hóa hạ tầng đô thị thông minh

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Đỗ Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty IOTLink cho biết, 8 năm qua nhóm phát triển đã vượt qua rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như bỏ cuộc để tạo nên một nền tảng bản đồ số 4D tối ưu cho người Việt. Giờ đây, thách thức với IOTLink là làm sao để đưa bản đồ số phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số của Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Nhấn mạnh nền tảng bản đồ số là nền tảng cần thiết trong quá trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, ông Vinh khẳng định: “Map4D đã sẵng sàng cho quá trình chuyển đổi số và số hóa hạ tầng đô thị thông minh”.

Cụ thể, theo đại diện IOTLink, Map4D có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, du lịch, xây dựng, tài nguyên và môi trường, đô thị, nông nghiệp, giao thông; cung cấp nền tảng số phục vụ chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh và dịch vụ logistics nhằm tối ưu hóa các hoạt động quy hoạch, quản lý của cơ quan nhà nước và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. IOTLink đã và đang triển khai mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc như Viettel, VNPost, Ahamove, TOT, HCMGIS, QTSC...

Tính chủ quyền là một ưu điểm của Map4D, bởi đây bản đồ số do người Việt Nam phát triển và làm chủ, có dữ liệu đặt tại Việt Nam nên tính bảo mật, an ninh quốc gia cao. Đặc biệt, Map4D còn là bản đồ số đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thể hiện các đối tượng trên nền bản đồ bằng không gian 3 chiều và công nghệ chiều thời gian 4D.

Bên cạnh đó, Map4D có khả năng tích hợp số hóa, quản lý cơ sở dữ liệu và ứng dụng cũng như tích hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến trên cả nền tảng web và app.

Với nền tảng bản đồ số Map4D, IOTLink đã sẵn sàng cung cấp đầy đủ các bộ APIs, SDK cho việc phát triển các ứng dụng trong những lĩnh vực như ứng dụng gọi xe, logistics, thương mại điện tử, bất động sản,…góp phần phục vụ việc phát triển của các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nền tảng bản đồ.

Ngoài ra, nền tảng Map4D còn được IOTLink cung cấp với mức giá sử dụng cạnh tranh so với các nền tảng bản đồ số khác, nhất là các nền tảng của nước ngoài, trong khi vẫn đảm bảo được các tính năng của một bản đồ số. Đơn vị này hiện đang có chương trình ưu đãi cho 100 doanh nghiệp đầu tiên dùng Map4D áp dụng trong tháng 11/2020.

Cũng trong trao đổi tại lễ ra mắt Map4D, đại diện Cục Tin học hóa đã bày tỏ mong muốn đơn vị này sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu để phát triển nền tảng bản đồ số này theo nhiều hướng khác nhau nhằm phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số; đưa Map4D ứng dụng vào nhiều ứng dụng, trở thành một công cụ nền tảng của đô thị thông minh.

