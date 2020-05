Những người trưởng thành có sức khỏe tương đối tốt, không ăn vặt và ăn sáng như một bữa chính thịnh soạn sẽ giúp bạn có thân hình lý tưởng, ngăn chặn tình trạng tăng cân lâu dài.

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân bằng cách cắt giảm lượng calo vào bữa sáng thì nhiều nhà khoa học đã xác nhận “ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như hoàng tử và ăn tối như kẻ ăn mày” thực sự có tác dụng trong việc giảm cân.

Việc ăn uống này đã được công bố trong tạp chí dinh dưỡng của Anh, những người trưởng thành có sức khỏe tương đối tốt, không ăn vặt và ăn sáng như một bữa chính thịnh soạn sẽ giúp bạn có thân hình lý tưởng, ngăn chặn tình trạng tăng cân lâu dài. Nghiên cứu cũng khám phá ra, những người béo phì sẽ có được kết quả cân nặng tốt hơn nếu họ hoàn toàn bỏ qua bữa ăn tối.

Tờ DailyMail cho biết công bố này được thực hiện bởi nghiên cứu của TS Kahleova, Trường ĐH Y tế cộng đồng Loma Linda ở Califonia và cộng sự của mình. Họ đã thu thập dữ liệu từ hơn 50.000 người trưởng thành có độ tuổi trên 30, để tham gia thực hiện nghiên cứu về thói quen ăn uống ảnh hưởng đến trọng lượng, chỉ số khối cơ thể-BMI trong vòng bảy năm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn thói quen ăn uống giúp làm giảm chỉ số BMI của cơ thể. Bao gồm, nhóm chỉ ăn 1-2 bữa mỗi ngày, thứ hai nhóm duy trì chế độ ăn kiêng không ăn đêm trong vòng 18 tiếng. Thứ ba ăn sáng đều đặn, không bỏ bữa và thứ tư, ăn bữa sáng hoặc bữa trưa như bữa ăn chính trong ngày.

Nhóm chỉ số BMI giảm mạnh nhất là những người ăn bữa ăn lớn nhất vào đầu ngày và ăn ít hơn vào các buổi sau đó. Mặt khác, những người ăn nhiều hơn ba lần một ngày và có bữa ăn lớn nhất vào cuối ngày (sau 6 giờ chiều) đã thấy sự gia tăng lớn nhất về chỉ số BMI của họ.

Ăn một bữa sáng thịnh soạn giúp bạn không có cảm giác đói và thèm ăn vặt giữa các buổi trong ngày. Ảnh: Internet

Theo TS Kahleova, thực tế điều này có liên quan đến quá trình tiêu hóa thức ăn của cơ thể. Nói một cách dễ hiểu, về cơ bản, bạn có thể giảm cân và tiêu hóa nhanh hơn khi ăn 2000 calo trong một lần ăn hơn là ăn 2000 calo trải dài với nhiều đồ ăn vặt trong ngày. Nói chung, ăn vặt càng nhiều nghĩa là cơ thể đang phải nạp lượng calo cao hơn.

Ông bày tỏ thêm: “Dường như cơ thể chúng ta có một chiếc đồng hồ bên trong để tự điều chỉnh mức độ của các hormone gây đói khác nhau trong ngày. Ví dụ insulin được tiết ra hiệu quả vào buổi sáng nên cơ thể cần cung cấp lượng carbohydrate lớn nhất vào thời điểm này".

Điều này cũng được nhà nội tiết học Daniela Jakubowicz, tác giả của The Big Breakfast Diet, một chế độ ăn giảm cân, khẳng định thời gian ăn uống trong ngày ảnh hưởng đến sự tiêu hóa của cơ thể. Nhà nội tiết chỉ ra rằng những người ăn bữa sáng thịnh soạn sẽ có mức độ hormone điều chỉnh cơn đói thấp hơn so với những người ăn nhiều vào bữa tối. Có nghĩa là ăn một bữa sáng no sẽ giúp chúng ta thoải mái và ít ăn vặt hơn vào các buổi tiếp theo.

Mặc dù vậy, những nghiên cứu cũng lưu ý đây là phương pháp giảm cân trong thời gian dài và có thể có nhiều chế độ ăn kiêng khác có hiệu quả hơn trong thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, với bất kỳ chiến lược ăn kiêng để giảm cân nào, người ăn cũng cần cân nhắc đến tình trạng sức khỏe và tốt nhất hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi thay đổi một thói quen ăn uống nào đó.

