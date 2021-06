Nhiều người có thói quen dùng rau má làm nước ép giải nhiệt, thức uống làm đẹp da. Nhưng ít ai biết rằng, rau má cũng là một loại thuốc được Đông y coi trọng nên không thể dùng tùy tiện.

Rau má là loại thảo mộc được người Việt chế biến thành những món ăn ngon, mát bổ. Cách chế biến cũng rất đa dạng, bạn có thể ăn rau sống, nấu canh, luộc hay làm nước sinh tố giải khát.

Đối với những người thừa cân, béo phì, xơ vữa động mạch máu nếu ăn rau má sẽ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu và do đó làm cho các mạch máu mềm mại trở lại, hạn chế được những tai biến do xơ vữa động mạch máu gây ra như co thắt động mạch vành tim hay nhồi máu cơ tim, co thắt mạch máu não hay vỡ mạch máu não…

Ảnh minh họa

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, lượng dùng cho một ngày của một người bình thường được các nhà khoa học khuyên dùng là 1 cốc nước rau má, tương đương 40g rau má trở lại. Không nên dùng liên tục quá 1 tháng. Nếu muốn tiếp tục dùng thì nghỉ tối thiểu nửa tháng rồi mới dùng trở lại.

Mặc dù nước rau má rất thích hợp để giải nhiệt mùa hè, nhưng khi uống cần tránh những sai lầm phổ biến sau đây:

Không đi nắng ngay sau khi uống rau má

Để đã cơn khát, nhiều người có thói quen uống nước mát để giải nhiệt. Tuy nhiên, đối với nước rau má thì đấy là một sai lầm. Theo lương y Bùi Hồng Minh, khi uống nước rau má xong, bạn cần hạn chế ra nắng vì trong rau má có hoạt chất phản ứng rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Nếu uống nhiều nước rau má rồi đi ra ngoài nắng, bạn có thể bị bất tỉnh, mê man.

Lương y khuyến cáo, tốt nhất nếu xác định phải ra ngoài trời nắng thì không nên uống nước rau má trước đó nữa. Nên uống khi cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn là tốt nhất.

Ảnh minh họa

Không uống rau má thay nước lọc

Theo lương y Vũ Quốc Trung, việc uống nước rau má quá nhiều như uống nước lọc sẽ khiến bạn bị đầy bụng, tiêu chảy, tình trạng nghiêm trọng hơn với người có thân nhiệt thấp, hay bị lạnh bụng. Không những thế, uống nước rau má nhiều sẽ khiến bạn nhức đầu, mất ý thức thoáng qua, giảm khả năng mang thai và tăng nguy cơ sảy thai.

Không uống trước và trong khi mang bầu

Theo lương y Bùi Hồng Minh, uống nước rau má khi đang mang thai là điều cấm kỵ vì có thể gây nguy hiểm cho thai nhi, khả năng sảy thai cao. Với người đang có ý định mang thai mà sử dụng nước rau má, ăn rau má thường xuyên cũng sẽ làm giảm khả năng thụ thai. Vì vậy, với những người chuẩn bị làm mẹ cần tránh xa loại nước này.

Không uống khi đang dùng thuốc

Đây là hành động kết hợp vô cùng nguy hiểm. Rau má có thể tương tác với các thuốc gây buồn ngủ và thuốc chống co giật, barbiturat, benzodiazepin, thuốc mất ngủ và các thuốc chống trầm cảm... Nó cũng có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol.

Uống nước rau má khi đang sử dụng một số loại thuốc này có thể gây họa cho tình trạng sức khỏe của bạn. Do đó, nếu đang uống thuốc, tốt nhất bạn không nên uống nước rau má để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất, tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Lưu ý:

Hạn chế cho thêm đường vào nước rau má. Để cân bằng với những người có đường tiêu hóa không tốt, khi uống bạn nên ăn thêm một vài lát gừng tươi.

Theo Gia đình & Xã hội