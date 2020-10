Giàu kinh nghiệm, hoạt động gần như độc lập, các cô gái bán "cà phê cô đơn" tung ra vô số chiêu trò để chèo kéo khách. Nhiều người còn biến công việc này thành công cụ "rút ruột", bòn tiền người ham của lạ.

Phát hiện nhiều tuyến đường giáp ranh huyện Bình Chánh, Hóc Môn (TP.HCM) và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) xuất hiện hàng loạt quán cà phê lạ lẫm từ hình thức đến cách phục vụ, chúng tôi quyết định thâm nhập trong vỏ bọc một anh công nhân muốn tìm “của lạ”.

Liên tục tung chiêu chèo kéo khách làng chơi

Chúng tôi ghé quán “Café S.S.” nằm trên đường N2 (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào giữa trưa nên quán thưa khách.

Người phụ nữ kinh doanh cà phê trá hình cũng vì thế không mấy khó chịu với vị khách liên tục từ chối sử dụng các dịch vụ “sung sướng” của mình. Tuy nhiên, sau mỗi câu chuyện phiếm, cô gái tự xưng tên D.S. lại buông lời chèo kéo khách “hưởng lạc”.

Quán cà phê cô đơn S.S. nhìn từ bên trong. Ảnh: Nguyễn Sơn

Ra vẻ hiểu tâm lý người khách lạ, S. dụ dỗ chúng tôi bằng “triết lý” đi chơi như thế không có lỗi với gia đình, vợ con. “Anh chỉ có lỗi với gia đình, vợ con khi cặp bồ, ngoại tình thôi. Còn đây là anh đi xả stress. Đây là nhu cầu tất yếu của mỗi người đàn ông. Anh “ăn bánh trả tiền” nên không có gì gọi là lỗi với gia đình cả”, D.S. tỉ tê.

Để kéo dài thời gian trò chuyện, chúng tôi tỏ vẻ lo ngại vấn đề an toàn sức khỏe. Nghe khách thắc mắc, S. phá lên cười rồi nói mình đầy đủ sức khỏe và hết sức an toàn.

S. nói, mỗi khi “đi chơi”, khách phải sử dụng các biện pháp bảo vệ.

“Em không phục vụ khách không hợp tác, không sử dụng các biện pháp an toàn, say rượu, phê đá, thuốc kích dục… Quán có sẵn và miễn phí bao cao su. Em cũng xuống viện Pasteur khám hoài, đảm bảo sức khỏe tốt, không bệnh tật. Anh vô thử đi, đảm bảo anh sẽ sung sướng”, S. chèo kéo.

Lấy lý do sức khỏe, chúng tôi rời quán trong sự bực dọc của cô gái. Cùng trên tuyến đường, chúng tôi tiếp tục ghé quán “Café giải khát N.T.” để tìm hiểu. Thấy khách ghé, người phụ nữ đứng tuổi vội vã ngồi dậy, vuốt lại mái tóc, chạy ra đón.

Không như D.S., chủ của quán N.T. đã có tuổi, nhan sắc tàn phai thấy rõ dù khuôn mặt được điểm tô bằng nhiều lớp son phấn. Một cách đầy lịch sự, người phụ nữ mời khách gọi nước uống rồi ngồi bên cạnh tự giới thiệu bản thân.

Biết rõ tuổi đời lớn hơn khách, người này tự động xưng chị, gọi khách bằng em. “Chị tên T., năm nay 47 tuổi rồi. Chắc em mới ghé quán lần đầu. Chỗ chị có massage, "đi chơi". Giá cả cũng như mấy chỗ khác. Em vui thì ủng hộ chị nha”, T. nói.

Để khách yên tâm, T. tiếp tục trấn an: “Ở đây không sợ công an bắt đâu vì mình không gây rối. Quán chỉ có một mình chị bán, không có đào. Nếu có nhiều đào, công an khép mình vô tội chứa chấp, tổ chức mại dâm thì họ mới bắt. Em cứ yên tâm”.

Nhận thấy vị khách vẫn dùng dằng, chưa quyết, T. bồi thêm: “Hay em chê chị già. Nếu vậy là em chưa biết. Lớn tuổi thì chiều khách, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và không giữ kẽ như mấy người trẻ. Còn nếu em muốn trẻ, chị kêu cho em một bé làm ở gần đây. Đảm bảo em muốn gì là có đó”.

Công cụ “rút ruột”, moi tiền khách làng chơi

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đa số các cô gái bán "cà phê cô đơn" đều đã luống tuổi và sinh sống ở những địa phương khác. Nhiều người cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, cùng đường nên đành chọn công việc này như một cách kiếm tiền nhanh nhất.

'Cà phê sung sướng' nở rộ ở vùng ven Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Sơn

T. cho biết, trước đây, mình từng là tiểu thương tại chợ Tân Bình (TP.HCM). Tuy nhiên, do cờ bạc, chị "tán gia bại sản". Nỗi đau kép vỡ nợ, chồng bỏ khiến chị suy sụp đến nỗi từng tìm đến cái chết. Tuy nhiên, vì thương đứa con gái ngoan hiền, chị liều mình kiếm tiền bằng cách bán cà phê kích dục.

Chị nói, vào nghề không được bao lâu, chị sớm nắm được tâm lý khách và kiếm được tiền trả nợ. Không chút ngại ngần, người này chia sẻ: “Lúc về đây bán, nhiều ông chết vợ đòi chị về sống chung lắm nhưng chị từ chối. Ngu gì mà nhận lời, ở vậy dụ mấy ông già ngon hơn. Có ông đưa chị cả trăm triệu trả nợ rồi đó”.

Thấy chúng tôi ngạc nhiên, người này đưa dẫn chứng cụ thể: “Mấy ông già ở đây vậy mà ngon vì nhiều tiền, dễ dụ. Mấy ông hay mang đồ ăn lên cho mấy đứa gần quán chị ăn. Mấy “chú Mười”, “hai lúa” (người nông dân - PV), khờ khờ chưa bao giờ ăn chơi, lỡ một lần vào quán là bị tụi nó dụ dỗ, tiêu tốn nhiều tiền”.

“Ở gần đây có một ông bị rồi. Ông bị mấy bé làm nghề này dụ, rút hết tiền trong ngân hàng ra lo cho tụi nó. Mỗi lần, ông rút mấy chục triệu. Ông này mới mất vợ, lại có tật hám gái nên bị dụ hoài”, T. cho biết thêm.

Cũng theo người này, nhiều cô gái lười lao động đã “khéo léo” biến công việc không được xã hội chấp nhận này thành công cụ moi tiền người hám “của lạ”. Trong những lần tiếp khách, các cô gái đều chú ý tâm lý của những người mình phục vụ để rồi tung chiêu dụ dỗ, moi tiền.

T. kể: “Mấy đứa trẻ, sau khi ăn nằm với khách thường tỉ tê, kêu má em ở quê bệnh nặng chưa có tiền thuốc thang hoặc đang xây nhà thì hết tiền, thợ thầy đòi tiền công, tiền vật liệu… Nghe vậy, nhiều ông rút tiền, giấu vợ đưa mỗi lần cả chục triệu”.

Giá của các cô gái phải trả cho những cuộc tình đầy toan tính ấy là phải phục vụ khách tại quán, nhà nghỉ, khách sạn theo yêu cầu. T nói, dẫu vậy, trong cuộc làm ăn này, các cô gái như mình vẫn là những người có lợi nhất.

T. nhận định: “Mấy ông già là dễ bị dụ nhất. Những người như chị thích khách là mấy ông già hơn thay vì trai trẻ bởi dễ phục vụ, dễ dụ dỗ. Làm cái này, mình có đặt nặng vấn đề tình cảm đâu mà cần trai trẻ, trai đẹp, cứ ai có tiền tươi thóc thật, chịu chi là được”.

Bán dâm, kích dục để có tiền “nuôi trai trẻ” Chủ quán "cà phê cô đơn" N.T. cho biết, nhiều người phụ nữ giấu gia đình, người thân bỏ quê đến nơi khác để kinh doanh cà phê kích dục vì nhiều lý do. Trong số đó, không ít người sử dụng công việc này để có tiền phục vụ cho những cuộc tình đũa lệch với trai trẻ. T. cho biết: “Có mấy đứa làm việc này để có tiền nuôi trai. Bao nhiêu tiền, chúng nó đều mua xe, điện thoại xịn cho trai. Tụi nó đâu có biết mình bị lợi dụng. Mấy đứa trai trẻ có yêu thương, tình cảm gì với bọn nó đâu, chỉ lợi dụng thôi. Nhưng vì cái mác được trai trẻ chở đi chơi, được cặp bồ trai trẻ, tụi nó cứ đâm đầu”...

(Còn tiếp)

Nguyễn Sơn