Truyền thông địa phương Ý đưa tin, một người đàn ông 30 tuổi đã đến đồn cảnh sát để 'bị bắt vào tù' vì không thể tiếp tục chịu đựng sự quản thúc tại gia của vợ.

Hãng tin Il Messagero (Ý) đưa tin ngày 24/10/2021 cho biết, một người đàn ông đã đến gặp cảnh sát và xin "được vào tù" vì không thể tiếp tục chấp hành án treo tại nhà vì sự quản thúc của vợ. Người đàn ông 30 tuổi, quốc tịch Albania, đã yêu cầu cảnh sát đưa mình vào tù để anh ta có thể "trốn vợ".

"Tôi không thể chịu đựng được nữa, thà đi tù còn tốt hơn" là lời thú nhận thật thà đến mức các sĩ quan cảnh sát nghĩ rằng mình đang bị "chơi khăm".

Không thể sống chung với vợ là "động cơ" khiến người đàn ông dù đang hưởng án treo phải đến đồn cảnh sát để tìm "cơ hội" được chấp hành án phạt sau song sắt thay vì tại nhà.

Truyền thông Ý cũng đưa tin, người đàn ông này đã được toại nguyện và bị bắt giữ vào một nhà tù ở Guidonia, thị trấn ngoại ô Rome (Ý). Anh ta đã bị giam giữ ngay tại đồn cảnh sát vì không tuân thủ án treo quản thúc tại nhà.

Kì lạ chuyện người đàn ông thà chọn vào tù còn hơn ở nhà với vợ. Ảnh minh họa

Ông Francesco Giacomo Ferrante, lãnh đạo lực lượng Tivoli Carabinieri cho biết: "Anh ta đang chịu án quản thúc tại gia, sống cùng vợ và gia đình. Tuy nhiên, án treo dường như không phải là một điều tốt đẹp với anh ấy". Người đàn ông sau đó đã bị bắt giữ ngay lập tức. Cơ quan tư pháp đã ra quyết định chuyển anh ta đến nhà tù.

Mặc dù hãng tin không đưa lý do vì sao người đàn ông lại "thà chọn" ngồi tù còn hơn sống ở nhà với vợ và gia đình, nhiều cánh mày râu có thể cảm thông với hành động "có một không hai" này. Có nhiều lý do để cảm thấy cuộc sống gia đình trở nên "nghẹt thở" đôi lúc, tuy nhiên trường hợp của người đàn ông này thật sự là một chuyện hi hữu.

Theo The Independent/Phụ nữ Việt Nam