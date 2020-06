Các biện pháp kích cầu mạnh mẽ của ngành du lịch thời gian qua đã đem đến những tín hiệu khởi sắc cho du lịch nội địa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia du lịch, để kích cầu thị trường du lịch hậu Covid-19, giảm giá thôi là chưa đủ.

Du lịch nội địa dần khởi sắc

Thị trường du lịch nội địa trong những ngày gần đây đã có xu hướng sôi động trở lại. Ghi nhận tại các công ty lữ hành cho thấy, lượng khách đến hỏi tour, đăng ký và khởi hành tour đang dần nhộn nhịp hơn. Một số công ty cho biết, lượng khách book tour du lịch nội địa tăng cao không kém so với mùa cao điểm hè năm trước. Không chỉ những đoàn khách lẻ, đoàn khách gia đình, mà đã xuất hiện nhiều đoàn khách lớn lên đến hàng trăm người đi du lịch trong tháng 5-6.

Một số điểm đến hút khách như Sa Pa, Đà Nẵng, Phú Quốc… du khách đã tấp nập check in, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Đây là những tín hiệu tích cực sau hàng loạt biện pháp kích cầu du lịch nội địa mạnh mẽ của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa phương và các doanh nghiệp, điểm đến. Hầu hết các chuyên gia du lịch đều khẳng định, đây là thời điểm vàng để đi du lịch nội địa, bởi chưa bao giờ giá vé máy bay, khách sạn, tour và các dịch vụ đi kèm lại rẻ như hiện nay.

Sau những ngày đầu tiên mới mở cửa trở lại còn thưa vắng du khách, khu du lịch Sun World Ba Na Hills những ngày này đã tấp nập du khách. Theo đại diện Khu du lịch, kết quả này là nhờ hiệu ứng mạnh mẽ từ hai chương trình kích cầu liên tiếp đã được Bà Nà tung ra gần đây với mức giá ưu đãi hấp dẫn chưa từng có. Chỉ sau vài ngày tung ra chương trình “Miền Trung- Tây Nguyên chờ chi, Bà Nà ngay đi” giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách thuộc 19 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên từ 30/4-31/5, Bà Nà đã tiếp tục triển khai chương trình kích cầu “Yêu Việt Nam, Du lịch Việt Nam” trên quy mô toàn quốc với ưu đãi tặng vé buffet trưa dành cho du khách mua vé cáp treo du ngoạn Bà Nà. Với chương trình “Yêu Việt Nam, Du lịch Việt Nam” kéo dài đến hết 15/7, du khách khi mua vé cáp treo dành cho người lớn với mức giá 750.000 VNĐ được tặng ngay vé buffet trưa trị giá 255.000 VNĐ, mua vé cho trẻ em từ 1-1,4m với giá 600.000 VND được tặng vé buffet trưa trị giá 128.000 VNĐ. Trẻ dưới 1m được miễn phí toàn bộ. Sức hấp dẫn của hai chương trình kích cầu đã đem đến không khí nhộn nhịp trở lại cho Bà Nà Hills, kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Nhưng giảm giá thôi chưa đủ

Theo ông Hoàng Nhân Chính - Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB), việc tập trung vào việc giảm giá là chưa đủ để kích cầu du lịch trở lại. Kết quả cuộc khảo sát của TAB kéo dài từ 13-19/5 với tổng số 1.826 người tham gia cho thấy, khi trả lời lý do thực hiện chuyến đi, có tới 32,5% chọn tiêu chí "điểm đến du lịch an ninh và an toàn". Ngoài ra, 36,2% quan tâm đến dịch vụ và điểm đến du lịch an toàn với dịch bệnh. Lượng người quan tâm đến các ưu đãi cho dịch vụ du lịch chỉ là 19,2%.

Đồng tình với quan điểm này, bà Trần Thị Nguyện - Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Sun World (thuộc Tập đoàn Sun Group) cho rằng, trong bối cảnh hoàn toàn mới như hiện nay, mỗi doanh nghiệp tham gia kích cầu không chỉ phải chấp nhận giảm lợi nhuận, mà còn phải nhạy bén, chủ động đầu tư, đem đến những giá trị, những sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn mới cho du khách.

Theo bà Nguyện, nhằm đón đầu xu hướng du lịch mới của nhiều du khách sau dịch Covid-19 là ưu tiên cho du lịch chăm sóc sức khỏe, Sun Group đã đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Yoko Onsen tại Quang Hanh, Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đây là mô hình onsen chuẩn Nhật đầu tiên tại Việt Nam, từ thiết kế đến các dịch vụ tắm khoáng đa dạng đều đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của một khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp. Ngay sau khi đi vào vận hành, Yoko Onsen Quang Hanh đã nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực của du khách trong nước.

“Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, bổ sung các hạng mục dịch vụ chuyên sâu về phục hồi sức khỏe, xây dựng tại đây một bệnh viện khám tổng quát và phục hồi chức năng theo tiêu chuẩn Nhật Bản…, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực cũng như thế giới. Như vậy, vẫn là Hạ Long, nhưng bên cạnh khám phá vịnh di sản thế giới, tắm biển, họ có thể chơi công viên Sun World, tắm khoáng nóng onsen cách đó không xa” - bà Nguyện chia sẻ.

Tập đoàn Sun Group cũng đóng vai trò tiên phong trong việc đưa vào khai thác mới nhiều sản phẩm du lịch ngay sau dịch, gia tăng sức hút mới cho điểm đến, khi ngay đầu tháng sau, sau Yoko Onsen, Sun Group tiếp tục khai trương tuyến cáp treo Cát Hải- Phù Long, rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ 40 phút đi phà xuống còn chưa đầy 10 phút đi cáp treo. Dịch vụ mới này của du lịch Hải Phòng cũng đem đến cho du khách một trải nghiệm khá hấp dẫn, khi được vi vu ngắm đảo ngọc miền Bắc đẹp thi vị từ trên cao.

Theo các chuyên gia du lịch, thực tế, thị trường khách nội địa từ lâu đã được xem là xương sống của ngành du lịch với lượng khách hàng năm luôn gấp 4 lần khách quốc tế. Tuy nhiên, để thu hút du khách đến vui chơi, chi tiêu nhiều hơn, lưu trú lâu hơn và muốn quay trở lại thì chắc chắn giảm giá thôi chưa đủ để hâm nóng thị trường. Ngành du lịch và bản thân các doanh nghiệp du lịch cần nhạy bén và có những giải pháp căn cơ và lâu dài để du lịch nội địa nắm bắt được xu hướng mới của du khách, từ đó tăng trưởng bền vững ở giai đoạn hậu Covid-19.

Doãn Phong