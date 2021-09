Bên ngoài ban công tầng 11, bé gái 4 tuổi bám chặt vào lan can. Bên dưới, nhiều người căng ga trải giường phòng trường hợp đứa bé rơi xuống.

Sự việc xảy ra mới đây tại một tòa nhà ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc).



Khoảng 7h30 phút sáng, một người dân ở khu vực phát hiện bé gái đứng bên ngoài ban công. Hai chân run lẩy bẩy, người này vội gọi điện cho cảnh sát và quản lý tòa nhà.



Cô bé tên là Yiyi (bút danh), năm nay 4 tuổi. Bình thường, bé theo mẹ đưa anh trai đi học. Nhưng sáng hôm đó, Yiyi buồn ngủ nên không muốn ra ngoài.



Mẹ của Yiyi nghĩ rằng, thời gian đưa con trai đi học và trở về chỉ mất khoảng 20 phút nên đã dặn dò Yiyi vài câu rồi đưa con trai đến trường. Nhưng không ngờ, khi chưa kịp về nhà thì cô nhận được điện thoại nói con gái đang gặp nguy hiểm ngoài ban công.



Người mẹ vội chạy về nhà nhưng lại không thể mở được khóa cửa. Cô lập tức gọi cảnh sát giúp đỡ.



5 phút sau đó, cảnh sát đã có mặt. Cảm thấy việc mở khóa cửa phải mất một khoảng thời gian nhất định nên cảnh sát đã lên tầng 12 để tìm cách cứu cô bé một cách nhanh nhất.



Rất may, chủ căn hộ ở tầng 12 ở nhà nên đã lập tức mở cửa cho cảnh sát vào để tìm cách xuống ban công tầng 11. Ban công tầng 12 có lắp lưới bảo vệ nên chủ nhà đã phối hợp với cảnh sát tháo dỡ.

Sau đó, một trinh sát đã thắt dây an toàn rồi từ từ đi xuống ban công tầng 11. Một vài người ra sức động viên để em bé bám chặt vào lan can. Cũng trong khoảng thời gian đó, nhiều người ở dưới sân cũng nhiệt tình căng tấm ga trải giường cùng nhiều vật dụng khác, tạo đệm hơi để phòng trường hợp bất trắc.



Một vài phút sau, bé gái đã được an toàn.



Những người chứng kiến sự việc cho biết, bé gái đã ở bên ngoài ban công khoảng 10 phút.



“Yiyi thật may mắn, sau khi trèo ra ban công, cô bé không ngã xuống mà bám chặt vào lan can. Nếu cô bé rơi từ tầng 11 xuống thì kết quả sẽ không tưởng tượng được”, một người nói.



"Có thể sau khi ngủ dậy, Yiyi không mở được cửa nên đã trèo ra ban công để đi tìm mẹ", người này phỏng đoán.

Chiều cao lan can ban công nhà Yiyi không cao, bố mẹ lại không hề có biện pháp bảo vệ. Vì vậy, Yiyi không gặp khó khăn khi trèo ra ngoài.

“Nhưng lần này gặp may mắn, còn lần sau thì sao?”.

Trong gia đình có trẻ nhỏ, cha mẹ nên chú ý đến con ở mọi nơi, không để con ở nhà một mình và dạy con không trèo lên cửa sổ hoặc ban công. Cùng với đó, hãy lắp đặt hàng rào bảo vệ cao hơn.

Linh Giang(Theo Sanghai)