Sau khi vào khu cách ly, xét nghiệm, bé trai 5 tuổi dương tính với Covid-19. Một ngày giữa tháng 6, bé ôm đồ đạc, cùng mẹ bình thản rời khu cách ly để vào bệnh viện điều trị.

“Chiến binh” 5 tuổi

Những ngày qua, hình ảnh bé trai khoảng 5 tuổi lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, ôm đồ đạc, hồn nhiên thả bước dọc hành lang rời khỏi khu cách ly khiến người xem xúc động.

Được biết, đây là khoảnh khắc bé trai cùng mẹ thu dọn đồ đạc, rời khu cách ly Quận Gò Vấp (TP.HCM) lên đường đến một bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố để điều trị Covid-19.

Đoạn clip ngắn ghi lại những hình ảnh xúc động trên được Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp chia sẻ trên trang fanpage của trung tâm ít ngày qua.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp, bé trai nói trên sinh năm 2016 đang sinh sống cùng cha mẹ tại khu nhà trọ trên địa bàn phường 9, Quận Gò Vấp. Ngày 14/6, bố của bé có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do tiếp xúc với F0 cùng khu trọ và được đưa đi cách ly.

Hình ảnh bé trai 5 tuổi ôm đồ cùng mẹ rời khu cách ly đi điều trị Covid-19 khiến người xem xúc động.

Ngay sau đó, bé trai và mẹ được đưa vào cách ly tập trung tại Khu cách ly Quận Gò Vấp. Sáng 18/6, kết quả xét nghiệm của bé trai dương tính với SARS-CoV-2. Do vậy, bé được chuyển đến một bệnh viện trên địa bàn thành phố để cách ly, điều trị.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên nhận được sự chia sẻ của cồng đồng mạng xã hội với nhiều bình luận, lời chúc tốt đẹp. Hầu hết cư dân mạng đều đồng cảm, động viên tinh thần, chúc bé và mẹ sớm bình phục.

Thậm chí, chứng kiến hình ảnh dù cơ thể bị trùm kín bởi bộ đồ bảo hộ, bé trai vẫn hồn nhiên, bình tĩnh khi rời khu cách ly, nhiều người đã gọi vui bé là “chiến binh” 5 tuổi.

“Trông cách thả bước, ôm đồ đi trên hành lang khu cách ly thật hồn nhiên, bình tĩnh. Bé không tỏ vẻ sợ hãi, buồn bã. Bé sẽ là “chiến binh” 5 tuổi trong hành trình chống lại bệnh tật sắp tới. Chúc 2 mẹ con sớm bình phục”, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ.

“Bé còn nhỏ nhưng rất ngoan, không khóc”

Sự bình thản và tự tin của bé trai được các nhân viên tại Khu cách ly Quận Gò Vấp đánh giá cao. Đại diện Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp chia sẻ: “Dù bé còn nhỏ tuổi nhưng rất ngoan. Từ lúc vào khu cách ly, bé không khóc lần nào”.

“Đến ngày nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hai mẹ con bé vẫn rất bình tĩnh, không tỏ ra suy sụp tinh thần. Khi còn đang cách ly, gia đình bé cũng chấp hành tốt các quy định tại khu cách ly”, đại diện Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp cho biết thêm.

Nhiều người ví bé trai là "chiến binh" 5 tuổi trong hành trình chống lại Covid-19.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp, ngoài lo sợ nhiễm bệnh, vấn đề băn khoăn nhất của người dân là sợ phải cách ly tập trung. Người dân còn e ngại khi cách ly tập trung sẽ nhiễm bệnh, thời gian cách ly dài, mất tự do…

Do đó, vẫn còn nhiều cá nhân chưa chấp hành tốt việc cách ly cũng như các quy định phòng dịch. Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp khuyến cáo người dân cần an tâm về quy trình cách ly an toàn, nghiêm ngặt tại các khu cách ly.

“Người dân phải tin tưởng vào hệ thống phòng dịch và chấp hành việc tự nguyện khai báo y tế nếu có liên quan ca bệnh. Người dân có ý thức thì y tế đỡ cực hơn rất nhiều lần. Bởi, chúng tôi làm việc xuyên suốt cả đêm, cuối tuần không có ngày nghỉ”, đại diện Trung Y tế Quận Gò Vấp chia sẻ.

