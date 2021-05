Trước sau gì bố mẹ cũng phải rời xa con, nhưng con luôn nhớ rằng con có một nửa tốt nhất của cha và một nửa tốt nhất của mẹ.

Tuệ An bây giờ là người của công chúng, được nhiều người ái mộ, là nữ Chuyên gia tư vấn Hạnh phúc Gia đình (CEO Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh phúc). Trước khi lấy chồng, sinh con Tuệ An là một cô gái mạnh mẽ, tự tin, có công việc tốt, điều kiện sống tốt để thong dong đi du lịch, sống tích cực, vui vẻ... và nghĩ rằng mọi chuyện khó khăn chẳng thể nào quật ngã mình.

Sau khi Tuệ An sinh bé thứ hai thì công việc của chồng Tuệ An bị phá sản. Khi ấy Tuệ An bắt đầu rơi vào trạng thái stress, khủng hoảng, tự ti… và không thể ngờ lại có khoảng thời gian chán chường, đau khổ, buồn đau đến vậy. Tuệ An đã đi qua giai đoạn bị trầm cảm, không biết sống tiếp vì điều gì, bắt đầu sợ hãi, sợ mình không nuôi được con tốt, sợ mình làm hại con, rồi đổ lỗi, than vãn, kêu khổ... xuất hiện ngày một nhiều.

Tuệ An bừng tỉnh thoát ra khỏi khủng hoảng khi nhớ ra mình phải làm người mẹ tốt.

Đến một ngày Tuệ An như bừng tỉnh, nhớ ra mình còn vai trò làm người mẹ tốt, người con hiếu thảo, và nhiều giá trị tốt đẹp khác trong cuộc đời này... Mọi thứ là vô thường, nếu cứ yếu đuối, mắc kẹt trong mối quan hệ tiêu cực này thì có thể bị sóng gió đè bẹp.

Tuệ An đã dùng nội lực mạnh mẽ của chính mình nhanh chóng vượt qua sóng gió để có lại cuộc sống tươi đẹp trước đây. Mỗi khi mệt mỏi hay buồn Tuệ An thường cố gắng nghĩ ra việc gì đó, hay làm điều gì đó để cười, để xoa dịu tâm trạng và cân bằng lại cảm xúc, biết chỉ có mình là người bạn thân nhất của mình. Tuệ An sống tiếp mỗi ngày như thể nó không bao giờ quay trở lại và biết ơn tất cả những gì mình có để bây giờ cô rất hạnh phúc bên gia đình của mình.

Sinh nhật con trai của Tuệ An.

Nhân ngày sinh nhật của con trai, Tuệ An đã có những tâm sự rất cảm động gửi cho con trai của mình.

"Hôm nay là sinh nhật của con trai út, mẹ không làm tiệc tùng, chúc tụng gì nhiều như mọi năm, bởi bố đang ở xa. Mẹ chỉ mua 2 chiếc bánh nhỏ và viết bức thư này gửi tặng hai con trai để một ngày nào đó gần đây con sẽ hiểu.

Con à, thật ra với mỗi con người, ngày nào cũng là ngày sinh nhật - bởi chúng ta luôn sinh ra và chết đi mỗi giây mỗi phút. Sinh để rồi diệt, diệt để rồi lại được sinh ra. Mỗi ngày mới đến các con hãy sống như thể đó chính là ngày đầu tiên chúng ta được nhìn thấy cuộc đời, vui sướng, hân hoan, chẳng hề vấn vương quá khứ.

Mẹ nguyện cầu hai con có thể lớn khôn và trở thành những người đàn ông vững chãi. Sau này tuyệt đối đừng bao giờ mải miết theo đuổi sự giàu có, danh vọng hay vật chất, mà hãy nỗ lực để vươn tới ánh sáng của Trí tuệ và Yêu thương.

Gia đình của Tuệ An.

1. Hãy hiểu rằng không cái gì là của mình, mình cũng không phải là cái rốn của vũ trụ. Hiểu điều đó để khi lỡ một ngày con mất đi một điều gì đó, một tình yêu, một công việc hay kể cả là một người thân như bố và mẹ thì con cũng không bị vùi trong đau khổ, cuộc sống của con vì thế cũng sẽ dễ dàng và bình an hơn.

2. Bố mẹ không yêu cầu con phải chăm lo hay báo đáp điều gì. Chính vì thế bố mẹ cũng sẽ không để lại cho các con bất kể điều gì (ngoại trừ tình yêu thương với con là sẽ không bao giờ hết).

Bố mẹ sẽ lo cho các con một môi trường tốt để học tập và rèn luyện cho đến khi con 18 tuổi, lúc đó bố mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Việc sẽ trở thành ai, sẽ làm được gì cho cuộc đời, bình an hay bất an, hạnh phúc hay khổ đau là do chính con quyết định.

3. Hãy yêu cầu chính mình phải tử tế với người khác nhưng cũng đừng mong cầu người khác phải tử tế lại với con. Có như thế để để lỡ có ai đó đối xử tệ với con trong cuộc đời thì con cũng sẽ không bao giờ oán trách họ. Con không cần phải yêu thương tất cả mọi người, vì đó là một việc rất khó khăn nhưng ít nhất đừng thù ghét bất kì một ai cả. Buông xả được chút nào, bình an thêm chút ấy.

4. Nếu có yêu ai cũng phải tỉnh thức, chọn đúng người, yêu mình yêu người đúng cách, yêu ai cũng được, nam nữ già trẻ đều được chỉ cần con đừng đánh mất chính mình. Đừng chìm quá sâu vào vị ngọt tình yêu và cũng đừng tự chôn mình vào vị đắng khi tình yêu tan biến.

5. Hãy luôn nỗ lực đến tận cùng khi con chọn bất kể một việc gì, miễn rằng đó là việc tử tế. Nếu các con thích trở thành những kẻ mộng mơ và khác người cũng không sao, chỉ cần các con nhớ rằng nếu ngồi đó và ước thì sẽ không biến giấc mơ của con thành hiện thực được. Hãy bước đi và kết thúc tất cả những gì con đã bắt đầu. Không cần ai tin hay ủng hộ con, chỉ cần con tin và ủng hộ chính mình là được.

Trước sau gì bố mẹ cũng phải rời xa con dù sớm hay muộn, dù muốn hay không muốn nhưng các con hãy luôn nhớ rằng, bố mẹ luôn tồn tại trong chính con. Trong con có một nửa tốt nhất của cha và một nửa tốt nhất của mẹ.

Hãy bước đi về phía mặt trời

Sẽ có ngày bình minh ngập lối

Hôm nay là bố mẹ, ngày mai sẽ là con

Luôn yêu con dù mẹ ở nơi đâu".

Theo Gia đình & Xã hội