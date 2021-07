Để tránh trường hợp trẻ bị bắt cóc, gặp nguy hiểm, cha mẹ phải làm tốt công tác giáo dục an toàn cho trẻ.

Lele là con một trong gia đình. Hàng ngày sau khi đi học mẫu giáo về, phụ huynh luôn đưa Lele đến siêu thị gần đó để mua những món ăn vặt yêu thích. Vì vậy, Lele đã dần quen với việc đi siêu thị gần trường và bố mẹ cũng yên tâm hơn khi cho cậu bé chơi trong siêu thị.

Một lần bố đi làm thêm, mẹ đưa Lele đi siêu thị thì tình cờ gặp một người bạn thân quen. Hai người mải mê trò chuyện và để bọn trẻ tự chơi. Không ngờ khi mẹ Lele sực nhớ ra thì không thấy con đâu, cuống cuồng tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Cuối cùng, người mẹ phải nhờ ông chủ cho xem lại camera theo dõi. Trong video, người ta phát hiện một người phụ nữ trung tuổi đã bế Lele chạy ra ngoài và trong tích tắc cô ta cùng đứa trẻ biến mất sau cánh cửa siêu thị. Lúc này, người mẹ mới nhận ra rằng con trai mình đã bị bắt cóc bởi một kẻ buôn người và vội vàng gọi cảnh sát.

Cha mẹ Lele lo lắng chạy khắp nơi, hỏi thăm rất nhiều người trên đường nhưng vẫn vô vọng. Đúng lúc suy sụp nhất, ngỡ phải bỏ cuộc thì đứa trẻ cuối cùng cũng trở về nhà với cảnh sát lúc 10 giờ tối.

Cảnh sát đã giao đứa trẻ cho cha mẹ của em và khen ngợi sự giáo dục an toàn của họ. Nếu không có sự kêu cứu của đứa trẻ, có lẽ không có cách nào để tìm thấy cậu bé nhanh như vậy.

Hóa ra Lele đã nhận ra sự nguy hiểm khi bị một kẻ buôn người giữ chân và tống vào nhà ga. Bé nhớ đến phương pháp mà mẹ đã dạy cho mình và nảy ra ý tưởng thoát thân. Lele lập tức hét lên thật to với những người qua đường: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Con ở đây?".

Kẻ buôn người nghe vậy vội vàng bỏ chạy. Cháu bé lập tức cầu cứu những người xung quanh và họ đã gọi điện báo công an.

Thực tế, có rất nhiều thành phần bất hảo ở xung quanh bạn, gây ra mối đe dọa cho trẻ em. Vì vậy, cha mẹ phải chăm sóc trẻ cẩn thận khi ra ngoài, cố gắng không để trẻ rời khỏi tầm mắt. Đồng thời, phụ huynh cũng phải có biện pháp giáo dục để đề phòng và ngăn chặn những kẻ buôn người làm hại con mình.

Làm thế nào để đối phó với những kẻ buôn người?

1. Tăng cường giáo dục an toàn cho trẻ em

Với việc thường xuyên xảy ra các vụ mất tích trẻ em, giáo dục an toàn cho trẻ đã trở thành một phần không thể thiếu trong giáo dục gia đình. Khi đó, các loại sách, tranh về kiến thức an toàn rất thích hợp cho trẻ nhỏ để có thể nâng cao nhận thức về an toàn cho bản thân.

Để tránh những kẻ buôn người làm hại con mình, các bậc phụ huynh có thể mua thêm sách tranh dạng truyện tranh để cùng con đọc và trả lời các câu hỏi trong tình huống thực. Hoặc bố mẹ cũng có thể tải một số video giáo dục an toàn để đồng hành cùng con, xem và kích thích hứng thú học tập của các em.

2. Dành nhiều thời gian hơn cho con

Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho con, để kịp thời nhắc nhở con tránh những nguy hiểm có thể xảy ra và cùng con thực hiện các biện pháp tự bảo vệ trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng giúp các em thành thạo các kỹ năng thoát khỏi nguy hiểm và cách kêu gọi người khác giúp đỡ khi cần thiết.

3. Dạy trẻ cách tự cứu mình

Tốt nhất là cha mẹ nên nhắc nhở trẻ đúng lúc trong cuộc sống, củng cố nhận thức về nguy hiểm của trẻ, dạy trẻ phương pháp và kỹ năng tự lập. Ngay cả khi không có cha mẹ ở bên, chúng cũng có thể ứng phó với tình huống và kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Những kẻ bắt cóc bị bắt.

4. Không cho trẻ đến những nơi không thể giám sát

Khi cho trẻ đi ra ngoài, các bậc cha mẹ phải đảm bảo có thể giám sát chúng, vì các con còn nhỏ thường có tính tò mò, ham khám phá, ngoài ra khả năng nhận thức nguy hiểm còn yếu.

Nếu đi đến những nơi rộng lớn, ít người thân theo sát, trẻ rất dễ lạc hoặc bị kẻ xấu lợi dụng, bắt cóc. Trong trường hợp đó, việc tìm kiếm sẽ cực kỳ khó khăn và sẽ gây ra những tổn hại không thể cứu vãn được cho thể chất và tinh thần của trẻ.

Tóm lại, khi đi ra nơi công cộng, trẻ em dễ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Việc phổ biến kiến thức an toàn cho con em mình từ nhỏ là rất cần thiết, các bậc cha mẹ có thể cùng con xem các loại sách, truyện, video giáo dục an toàn hoặc đưa con tham gia một số buổi diễn thuyết, triển lãm về kiến thức an toàn.

Trong quá trình hòa hợp trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cũng nên dạy con biết phân biệt nguy hiểm và học cách tự cứu mình.

Khánh Vân(Theo Sohu)