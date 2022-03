Mùa đông lạnh giá, thấy Chí Đức không có giầy đi, Trương Tú Vinh lấy hơn nửa tháng lương của mình cho cậu bé mua giày. Điều này khiến cậu cảm động và ghi nhớ trong suốt cuộc đời.

Mùa thu năm 1978, Trương Tú Vinh vào trường Tiểu học số 1, huyện Vũ Xuyên, Nội Mông Cổ, Trung Quốc giảng dạy. Trong lớp cô Vinh chủ nhiệm có một học sinh tên Trần Chí Đức.

Chí Đức có học lực tốt nhưng tính cách khép kín. Cậu thường ngồi một mình trong giờ ra chơi, ít khi giao lưu với bạn bè.Trương Tú Vinh đã sớm nhận ra sự khác biệt của cậu bé nhưng sự chăm sóc đặc biệt của cô với Chí Đức bắt đầu từ năm thứ 3 tiểu học.

Khi đó, Chí Đức nghỉ học mà không báo cáo với nhà trường. Trương Tú Vinh lên lớp không thấy cậu học trò nên nhanh chóng đến nhà để tìm hiểu sự việc.

Hóa ra do quá nghèo nên gia đình Chí Đức không muốn cho con đi học nữa. Họ định cho Chí Đức nghỉ học để đi làm kiếm tiền.

Tú Vinh rất giận khi nghe điều này, cô nghiêm mặt nói: "Chỉ có kiến ​​thức mới có thể thay đổi số phận của một đứa trẻ!".

Sau những nỗ lực thuyết phục của Tú Vinh, cuối cùng bố mẹ Chí Đức cũng đồng ý cho con tiếp tục theo học. Sau lần đó, Chí Đức thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách nên càng chăm chỉ học tập hơn.

Hết thời gian học tiểu học, Chí Đức được nhận vào một trường trung học trọng điểm của quận. Điều này khiến Trương Tú Vinh rất vui mừng, đồng thời cũng mang đến cho cha mẹ Chí Đức niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Cô giáo Trương Tú Vinh

Việc học tập căng thẳng ở trường trung học không khiến Chí Đức sợ hãi. Tuy nhiên, mọi thứ không thể đoán trước được. Khi Chí Đức đang học trung học, mẹ của cậu đột ngột qua đời khiến tinh thần Chí Đức suy sụp, mất phương hướng. Cô giáo Tú Vinh biết được việc này đã đến động viên và khuyên cậu nên thể hiện sự nhớ thương mẹ bằng cách chăm chỉ học tập.

Chí Đức là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu nhanh chóng hiểu được ý tốt của cô giáo Trương nên nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn, quay trở lại trường trung học. Cuối cùng, cậu đã đạt được thành tích nổi trội, đứng thứ 2 toàn quận trong kỳ thi tuyển sinh đại học và nhận được giấy báo nhập học từ Viện Địa chất Trường Xuân.

Khi bắt đầu nhập học, Chí Đức chỉ có 70 tệ trong người. Mùa đông lạnh, cậu không có tiền để mua một đôi giày bông. Biết được điều này, cô giáo Tú Vinh đã không do dự mà lấy ra 20 tệ gửi cho Chí Đức, bảo cậu mua giày.

Khi đó, lương của Tú Vinh chỉ có 37 tệ/tháng. 20 tệ tương đương hơn nửa tháng lương của cô. Chí Đức rất xúc động, trong lòng thầm biết ơn người giáo viên tốt tính này.

Khi Chí Đức đang học đại học thì cha cậu không may qua đời. Cô giáo Tú Vinh lại tức tốc đến nhà Chí Đức để an ủi đứa trẻ tội nghiệp. Sự mất mát của cha mẹ khiến Chí Đức rất buồn, nhưng may mắn thay cậu luôn có cô Tú Vinh ở phía sau động viên, khích lệ.

Từ đó, cậu coi cô giáo như người mẹ thứ hai của mình. Mỗi dịp nghỉ lễ, Tết Chí Đức thường về nhà cô chơi.

Mua nhà cho cô giáo cũ

Sau khi tốt nghiệp đại học, Chí Đức chọn học lên cao học và sau đó là tiến sĩ. Với tấm bằng cao cấp này, anh nhanh chóng kiếm được công việc tốt. Cuộc sống trở nên sung túc.

Năm 2007, vào sinh nhật lần thứ 60 của cô Trương, nhiều học sinh đến nhà để chúc mừng cô giáo cũ. Nhưng vì bận việc, Chí Đức không thể có mặt.

Sau khi các bạn ra về, anh mới đến nhà cô Trương và nói rằng sẽ mua một căn nhà cho cô. Tú Vinh từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng Chí Đức đã liên hệ với các bạn làm việc ở Vũ Xuyên để tìm mua một căn nhà 70m2 và không cho cô giáo cơ hội từ chối.

Chí Đức tặng căn nhà 70m2 vào dịp sinh nhật cô giáo 60 tuổi.

Thực ra, ý tưởng mua nhà cho cô đã được Chí Đức ấp ủ từ lâu. Bởi anh thấy, vợ chồng cô giáo tuổi đã cao vẫn sống trong một ngôi nhà cũ rất bất tiện. Anh muốn mua một căn nhà mới để cô giáo sống thoải mái hơn khi nghỉ hưu.

“Cô đã giúp em thành tài, em luôn biết ơn cô”, Chí Đức nói với cô giáo của mình.

Sau này, dù công việc bận rộn, Chí Đức vẫn sắp xếp để về thăm cô mỗi tháng một lần. Biết cô bị cao huyết áp, Chí Đức thường mua nhiều hộp thuốc rồi gửi về nhà. Năm 2016, chồng của cô giáo qua đời, Chí Đức ngỏ ý muốn đưa cô đến nhà mình. Anh hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt nhưng cô giáo từ chối.

Chí Đức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực hết mình trong các lĩnh vực khác để đền đáp sự giúp đỡ và hỗ trợ của cô trong những năm qua.

Một số người nói rằng Trương Tú Vinh đã đổi một đôi giày để lấy một căn nhà. Nhưng đối với Chí Đức, lòng tốt của cô giáo không chỉ là một đôi giày. Không có sự động viên và thuyết phục của cô, anh đã bỏ học và đã không có được thành công như ngày hôm nay.

Linh Giang(Theo QQ)