Lần đầu tiên gặp mặt sếp nữ 41 tuổi, chàng trai nghèo 22 tuổi đã thấy yêu say đắm. Anh kiên trì theo đuổi suốt 7 năm, cuối cùng cũng có được trái tim của người đẹp.

Tô Kiến Quân sinh ra ở một vùng nông thôn của Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi còn nhỏ, anh đã muốn thay đổi số phận bằng cách làm việc chăm chỉ. Khi lớn hơn một chút, Kiến Quân nhận ra rằng, bản thân không có nền tảng xã hội, không có bố mẹ giàu có nên lối thoát duy nhất của anh là học hành chăm chỉ.

Kiến Quân đã nỗ lực và trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng với số điểm xuất sắc.

Năm 2005, Tô Kiến Quân 22 tuổi, được nhận vào làm việc tại công ty dược ở Bắc Kinh. Mục tiêu của anh lúc đó là làm việc chăm chỉ, sớm thành thạo chuyên môn để kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Một lần, công ty Tô Kiến Quân tổ chức tiệc. Tất cả các nhân viên đều có mặt. Nhưng bữa tiệc diễn ra mới được một nửa thời gian thì có hai nhân viên say rượu cãi nhau, đánh nhau tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Một số nhân viên ra sức thuyết phục 2 người say, một số “đổ thêm dầu vào lửa” còn hầu hết mọi người chỉ đứng xem, không ai dám vào can thiệp. Trước cảnh đó, Kiến Quân đã chủ động tiến lên, can ngăn 2 nhân viên.

Trong lúc hỗn loạn, Tô Kiến Quân bị ai đó đập chai rượu vào đầu dẫn đến chấn thương, phải vào viện khâu 6 mũi và nằm lại bệnh viện theo dõi.

Sự việc gây xôn xao công ty. Giám đốc công ty là Lý Xảo Lâm, khi đó 41 tuổi đã tới viện thăm Tô Kiến Quân. Cô ân cần hỏi thăm tình trạng của anh, đồng thời đưa ra một số gợi ý về công việc cho chàng trai trẻ.

Tô Kiến Quân chưa từng được gặp người phụ nữ quyền lực nhất công ty nên khi thấy cô đến, anh bị sốc và đột nhiên thấy yêu người phụ nữ này.

Lý Xảo Lâm khi đó đang có một gia đình hạnh phúc cùng sự nghiệp đỉnh cao trong khi Kiến Quân chỉ là một nhân viên bình thường. Vì thế, anh không dám để cho bất cứ ai trong công ty biết chuyện mình yêu nữ giám đốc.

Tuy vậy, Tô Kiến Quân lại không muốn giấu giếm tình cảm với đối tượng của mình. Anh chủ động tỏ tình với nữ giám đốc.

Lý Xảo Lâm rất ngạc nhiên. Nhưng cô chỉ có thể động viên anh chuyên tâm làm việc, học hành để đạt được thành quả tốt.

Tô Kiến Quân nghe theo lời của sếp, cố gắng làm việc nhưng trong lòng vẫn coi Lý Xảo Lâm như một nữ thần và yêu thầm cô.

Vài năm sau, cuộc hôn nhân của Lý Xảo Lâm rơi vào khủng hoảng. Chồng cô cặp kè với phụ nữ khác. Lý Xảo Lâm không chấp nhận được nên đâm đơn ly hôn. Trong thời gian đó, cô bị trầm cảm, tinh thần vô cùng tồi tệ.

Tô Kiến Quân đã chủ động đến bên an ủi Lý Xảo Lâm, anh tìm mọi cách để giúp Lý Xảo Lâm hóa giải những cảm xúc không tốt. Với sự động viên của Tô Kiến Quân và công ty, Lý Xảo Lâm dần bước ra khỏi bóng đen của việc ly hôn, quay trở lại với công việc và cuộc sống.

Cũng từ đó, hai người trở nên thân thiết hơn. Tuy nhiên, Lý Xảo Lâm vẫn từ chối lời tỏ tình của Tô Kiến Quân với lý do hai người có địa vị kinh tế khác nhau, kinh nghiệm sống cũng khác nhau.

Lúc này, chuyện Tô Kiến Quân theo đuổi nữ giám đốc mới bị lộ ra và nhanh chóng lan truyền trong công ty. Mọi người thầm nói, Kiến Quân “đũa mốc đòi chòi mâm son”, tham lam tiền bạc nên mới như vậy. Không ai nghĩ rằng Tô Kiến Quân thật lòng yêu thương Lý Xảo Lâm. Từ đó, mỗi ngày anh đều trở thành trò cười của mọi người.

Dù vậy, Tô Kiến Quân không hề dao động, anh giữ mối tình này ở sâu trong lòng và giữ một khoảng cách thích hợp với Lý Xảo Lâm.

Trên thực tế, Lý Xảo Lâm không ghét Tô Kiến Quân, cô cho rằng chàng trai là người chân thành, đáng tin cậy và là người có thể dựa vào. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác của họ quá lớn, khoảng cách về khả năng tài chính còn lớn hơn nên cô không muốn bị mọi người đàm tiếu.

Năm 2012, Lý Xảo Lâm phải chịu thêm một cú sốc lớn trong đời. Công ty của cô bị phá sản do một sai lầm nghiêm trọng. Cô trở nên trắng tay chỉ sau một đêm.

Sau thất bại ấy, các nhân viên trong công ty đều bỏ cô, riêng Tô Kiến Quân vẫn ở lại, trung thành bảo vệ Lý Xảo Lâm, an ủi cô đừng nản chí, cố gắng vượt qua giai đoạn tăm tối này.

Lúc này, Lý Xảo Lâm mới thực sự hiểu Tô Kiến Quân là người thế nào. Cô đồng ý lời cầu hôn của Tô Kiến Quân và họ tổ chức một đám cưới đơn giản. Những người đã cười nhạo Kiến Quân lúc đó đều im lặng, lần lượt gửi lời chúc phúc.

Sau khi kết hôn, Kiến Quân coi vợ như báu vật, hết lòng yêu thương cô. Họ hỗ trợ nhau, cùng nhau làm việc chăm chỉ, chẳng mấy chốc sự nghiệp hanh thông và điều kiện sống cũng được cải thiện rất nhiều.

Khi kết hôn, Lý Xảo Lâm đã 48 tuổi, nhưng cô vẫn muốn sinh cho Tô Kiến Quân một đứa con. Sau 3 lần thụ tinh ống nghiệm và thất bại, cơ thể cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Tô Kiến Quân đã thuyết phục vợ từ bỏ ý định nhưng cô vẫn quyết thử thêm một lần nữa.

Sự cố gắng của Lý Xảo Lâm cuối cùng cũng được đền đáp. Lần thứ 4 thụ tinh ống nghiệm, cô đã thành công. Sau 7 tháng mang thai, cô sinh ba một cách suôn sẻ.

Đến nay, cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài được 9 năm. Công ty đã được vực dậy, cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng tốt đẹp. 3 đứa con của Tô Kiến Quân và Lý Xảo Lâm đều hoạt bát đáng yêu. Hai vợ chồng sống hòa thuận, yêu thương nhau.

Linh Giang(Theo Sohu)