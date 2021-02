Theo The Paper, Tòa án Phương Sơn (Bắc Kinh, Trung Quốc) gần đây đã lần đầu tiên áp dụng quy định mới khi yêu cầu chồng bồi thường phí làm việc nhà cho vợ trong vụ ly hôn.

Ông Trần gặp và yêu bà Vương vào năm 2010. Họ kết hôn năm 2015 và có với nhau một con trai. Khi mới chung sống, mối quan hệ giữa hai vợ chồng khá thuận hòa, nhưng dần dần càng có nhiều mâu thuẫn.

Hai người ly thân từ tháng 7/2018 và từ tháng 11 cùng năm, con trai chuyển sang sống cùng bà Vương, The Paper đưa tin.

Ông Trần đệ đơn ly hôn vào năm 2019 nhưng sau đó rút đơn. Đến năm 2020, người chồng lần nữa viết đơn ly dị nhưng bị tòa án bác bỏ.

Tháng 10/2020, ông Trần tiếp tục gửi đơn lên Tòa án Phương Sơn, trong đó yêu cầu tòa án phán quyết cho vợ chồng ly hôn, con sẽ do ông nuôi dưỡng, phân chia tài sản cùng các khoản nợ chung.

Phụ nữ Trung Quốc có quyền yêu cầu bồi thường tiền làm việc nhà khi ly hôn.

Trong vụ ly hôn này, ông Trần đã nhiều lần kiện đòi ly dị, hai bên đã ly thân được 2 năm. Bà Vương không đồng ý, nhưng điều đó đủ chứng minh rằng mối quan hệ giữa hai bên thực sự đã đổ vỡ.

Bà Vương cho biết sau khi cưới, bà vừa một mình chăm sóc con vừa quán xuyến hết việc nhà. Suốt 5 năm chung sống, ngoài thời gian đi làm, ông Trần không quan tâm hay tham gia vào các công việc của gia đình nên bà yêu cầu khoản bồi thường làm việc nhà.

Theo Điều 40 của Luật Hôn nhân hiện hành, một bên yêu cầu ly hôn và việc bồi thường phí làm việc nhà phải dựa trên cơ sở là vợ hoặc chồng đồng ý bằng văn bản rằng tài sản có được trong quan hệ hôn nhân thuộc về cả hai.

Theo quy định tại Điều 1088 Bộ luật Dân sự, nếu một bên vợ/chồng có thêm nghĩa vụ nuôi con, chăm sóc người già, giúp đỡ đối phương trong công việc thì có quyền yêu cầu người kia bồi thường tại thời điểm ly hôn, và vợ/chồng kia sẽ bồi thường.

Các biện pháp cụ thể sẽ do hai bên vợ chồng thương lượng; nếu không thoả thuận được thì Toà án nhân dân tuyên án.

Đối với yêu cầu bồi thường của bà Vương, do bà phải gánh vác thêm nghĩa vụ nuôi con nên việc áp dụng Bộ luật dân sự có lợi hơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người vợ. Do đó, bà Vương yêu cầu ông Trần bồi thường vì những lý do chính đáng.

Tòa án xem xét toàn diện thời gian kết hôn của hai bên và điều kiện sống mà hai bên đã nêu để xác định số tiền, không ủng hộ yêu cầu kiện tụng quá mức của bà Vương.

Do đó, tòa án ủng hộ yêu cầu ly hôn của ông Trần. Dựa trên hoàn cảnh thực tế của đứa con, ý kiến ​​của hai bên và xem xét toàn diện các tình tiết, tòa án xác định con trai sẽ do bà Vương nuôi dưỡng. Ông Trần hỗ trợ 2.000 nhân dân tệ/tháng để hỗ trợ nuôi con và được quyền thăm nom.

Tài sản chung được phân chia đều cho 2 bên. Còn khoản nợ mà ông Trần yêu cầu bị bà Vương từ chối chi trả, và nó liên quan đến lợi ích của người ngoài. Vì vậy trường hợp này không phù hợp để xử lý, và hai bên có thể giải quyết riêng.

Bên cạnh đó, tòa sơ thẩm yêu cầu ông Trần phải trả cho bà Vương khoản tiền làm việc nhà là 50.000 nhân dân tệ. Hiện tại, bản án vẫn đang trong thời gian kháng nghị.

Theo Zing