Tối ngày 6/10, mạng xã hội xôn xao hình ảnh cùng clip một vụ đánh ghen xảy ra tại khu vực ven Hồ Tây, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Vụ đánh ghen gây náo loạn đường ven Hồ Tây đêm 6/10 (Ảnh: Lê Nam).

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, vào khoảng 21h cùng ngày, một người phụ nữ đã chặn đầu một chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ, nói lớn tiếng với những người trong xe rồi kéo mở cửa xe. Bên trong xe ô tô có 2 người, một nam và một nữ. Lúc này, người phụ nữ lớn tiếng chửi bới và sử dụng mũ bảo hiểm đập liên tục vào thân xe, kéo 2 người trong xe ô tô ra ngoài.

Sự việc đã thu hút rất đông người qua đường, tụ tập chứng kiến gây tình trạng ùn tắc giao thông qua tuyến đường ven Hồ Tây.

Theo chia sẻ của người phụ nữ trong clip, người đàn ông trong xe ô tô là chồng của chị này, có quan hệ bất chính với người phụ nữ đi cùng.

Vụ đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội tối 6/10.

Sau khoảng 15 phút xảy ra sự việc, Công an phường Nhật Tân đã kịp thời có mặt để giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở công an phường.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) xác nhận thông tin sự việc và cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực gần hai con rồng Hồ Tây, trên địa bàn phường.

"Sự việc xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường để giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở công an phường làm việc. Cơ quan công an cũng yêu cầu các bên ký kết, lập biên bản ngăn chặn để sự việc như này sẽ không tái diễn", vị lãnh đạo Công an phường Nhật Tân nói.

Đôi nam nữ trong xe ô tô được mời lên công an phường làm việc (Ảnh: Lê Nam).

Cũng theo vị lãnh đạo, sự việc xảy ra là do người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình. Tuy nhiên, 2 vợ chồng này đang trong quá trình ly thân và đang chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục để ly hôn. Cả 2 người đều là cư dân sinh sống trên địa bàn phường Nhật Tân.

Hiện các bên đã đồng ý hòa giải sau khi làm việc với cơ quan công an.

Theo Dân Trí