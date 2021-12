Có nhiều người nhẹ dạ cả tin, chỉ cần tờ giấy kết quả có dấu đỏ thì nghĩ đó là sự thật. Nhưng đằng sau lại là những chuyện không tưởng.

Bị vợ lừa dối kết quả xét nghiệm ADN suốt nhiều năm

Một người đàn ông đưa vợ và sinh phẩm của con đến làm xét nghiệm ADN. Khuôn mặt anh bừng bừng nóng giận. Anh cho rằng vợ đã lừa dối mình nhiều năm nay nên phải làm sáng tỏ mọi việc.

Người vợ hiện tại của anh là đời vợ thứ hai. Vì cô có bầu nên anh quyết định làm đám cưới nhanh chóng. Nhưng bản tính đa nghi khiến anh không thể yên tâm. Anh bắt cô phải làm xét nghiệm ADN cái thai trong bụng. Lúc cô đưa ra tờ giấy xét nghiệm chứng minh quan hệ huyết thống cha con, anh mừng quýnh. Mong bao lâu cuối cùng anh cũng có được cậu con trai.

Cuộc sống nhiều năm yên ổn bỗng một ngày anh nghe người ta xì xào về thân thế của con. Bản tính đa nghi một lần nữa lại trỗi dậy. Anh lên mạng tìm hiểu và biết được có chuyện làm giả giấy xét nghiệm ADN. Người ngoài cuộc rất khó nhận ra tờ giấy đó có phải thật hay không.

Anh quyết định đi làm xét nghiệm ADN một lần nữa. Cú sốc lớn đến với anh khi kết quả chứng minh anh và con trai của mình không phải cha con ruột.

Có thể trước đó vợ anh đã ngụy tạo một tờ kết quả xét nghiệm và nó chẳng thuộc bất cứ trung tâm nào. Anh chưa từng đi làm xét nghiệm ADN nên chưa hình dung tờ giấy kết quả hình thù ra sao. Khi vợ đưa và thấy có dấu đỏ, anh đã vội tin. Không ngờ, suốt nhiều năm qua, anh đã nuôi con của người khác.

Người vợ quỳ sụp dưới chân anh van xin tha thứ. Đó đã là chuyện của quá khứ và bao lâu nay cô vô cùng ăn năn. Cô đã cố gắng sống trọn trách nhiệm với gia đình, chồng con.

Người chồng rất đau khổ nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Đứa trẻ dù không phải con mình nhưng bao năm nay anh chăm sóc con bằng tình cảm cha con ruột thịt.

Bây giờ, chỉ vì cái gọi là huyết thống mà rời xa con, anh thực sự không chịu được sự chia ly này. Nhưng nghĩ chuyện vợ lừa dối mình nhiều năm qua, anh không kìm được lòng. Anh đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, “bỏ thì thương vương thì tội”.

Theo Đại tá Hà Quốc Khanh, chuyên gia của Trung tâm xét nghiệm Quốc tế Gentis, trường hợp làm giả kết quả này đã từng xảy ra.

Đại tá Hà Quốc Khanh cho rằng việc làm giả kết quả ADN từng xảy ra.

“Trung tâm có nghe về việc làm giả kết quả xét nghiệm ADN. Thậm chí từng có trường hợp kết quả giả đó mang danh trung tâm, được đóng dấu đỏ nhưng khi tra trên hệ thống trung tâm lại không có. Bởi tại trung tâm không chỉ kiểm soát kết quả bằng bản cứng gửi tới người đề nghị mà còn lưu trữ kết quả trong 5 năm để đảm bảo việc tra cứu lại dữ liệu.

Việc bảo mật kết quả tại từng trung tâm xét nghiệm là khác nhau. Điều này được thể hiện thông qua các chi tiết trên tờ giấy trả kết quả.

Cái sai của anh chồng này là quá tin vợ, để vợ đưa cho một tờ giấy “trời ơi” mà cũng tin rằng đó là tờ xét nghiệm huyết thống. Có thể bản thân anh đang quá sốt sắng chuyện con cái nên đã không để ý tiểu tiết.

Lẽ ra anh phải đích thân đưa vợ đi xét nghiệm và nhận kết quả từ trung tâm. Nếu vậy chuyện đã không đi đến nước này.

“Tiểu tam” mang bầu, “chính thất” đòi đi xét nghiệm giúp chồng thoát bẫy tình

Chuyện ngoại tình xưa nay nói rất nhiều. Cũng có nhiều bài viết nói về những cú lừa để cảnh tỉnh các anh chàng có tính lăng nhăng. Ấy vậy nhưng vẫn có những người đàn ông vì quá say tình mà mắc bẫy.

Nhiều cô nàng sẵn sàng chấp nhận làm tiểu tam, núp sau người đàn ông giàu có. Thứ mà họ cần không phải là tình yêu mà chính là ví tiền của đàn ông. Nhưng làm thế nào để “buộc chân” được những đại gia kia. Nhiều người đã nghĩ đến cách có bầu để khiến đối phương chịu trách nhiệm.

Có những anh chàng thấy bồ có bầu là sợ hãi, hoang mang. Anh ta sẵn sàng chu cấp cho người yêu của mình rất nhiều tiền để nuôi con và bồ. Có người lại mang con đi xét nghiệm, chứng minh con là con ruột mới chu cấp.

Vợ của anh Long (Hà Nội) nghe tin chồng có bồ và cô bồ đang mang bầu. Dù rất đau khổ nhưng cô khá bình tĩnh để xử lý tình huống. Cô không muốn vì một kẻ thứ ba mà làm mất đi hạnh phúc gia đình của mình. Con cô còn nhỏ, cô càng cần phải bảo vệ tổ ấm này. Hơn nữa, cô là người phụ nữ coi trọng hôn nhân. Tung hê mọi chuyện hay ly hôn không phải là cách lựa chọn tốt nhất. Bản thân cô cũng biết chồng mình có tính lăng nhăng từ xưa, việc ngày hôm nay chỉ là sớm muộn.

Ba mặt một lời, “chính thất” yêu cầu cô bồ của chồng đi xét nghiệm cái thai trong bụng. Cô bồ lại cho rằng việc xét nghiệm cần phải đợi sau khi sinh em bé mới có thể làm. Anh Long cũng nghĩ như vậy. Nhưng người vợ có vẻ đã tìm hiểu rất kĩ vấn đề này. Cô biết rằng có thể xét nghiệm quan hệ huyết thống cả với thai nhi trong bụng mẹ.

Thông tin này khiến cho cô bồ hết sức hoang mang. Cô khăng khăng việc xét nghiệm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Cô đề nghị sinh con xong mới làm xét nghiệm. Và trong suốt thời gian mang bầu, anh Long phải có trách nhiệm, nếu không cô ta sẽ làm lớn chuyện này.

Tuy nhiên, thái độ của cô bồ cũng không thể che mắt được người vợ tinh tường của anh Long. Đã có thời gian tìm hiểu, cô tin việc xét nghiệm từ trong thai không ảnh hưởng gì đến cả mẹ và con. Cô bồ kia chỉ đang tìm lý do để thoái thác mà thôi.

Nhìn thái độ của “người yêu”, anh Long có vẻ lờ mờ hiểu ra chuyện. Anh yêu cầu cô bồ phải đi xét nghiệm bằng được, nếu không, anh sẽ không chấp nhận chuyện có trách nhiệm với con. Việc có làm được và có ảnh hưởng hay không, sẽ do trung tâm xét nghiệm ADN xác nhận. Thấy thái độ của anh Long kiên quyết, cô ả đành phải thừa nhận sự thật. Cái thai trong bụng cô không phải là của anh Long.

Theo Đại tá Hà Quốc Khanh, có thể xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn từ tuần thai thứ 7.

“Khi mang thai, trong máu của người mẹ có mặt các ADN tự do của thai nhi - cell free fetal DNA (cffDNA). Với công nghệ giải trình tự mới nhất cùng các thuật toán độc quyền được nghiên cứu và cấp phép, trung tâm phân tích ADN tự do của thai nhi trong máu mẹ hỗ trợ xác định mối quan hệ huyết thống cha-con trước sinh không cần xâm lấn, an toàn 100% cho mẹ và bé”, Đại tá Khanh nói.

Cũng nhờ vợ hiểu được các kiến thức cơ bản về xét nghiệm ADN mà anh Long mới thoát được “bẫy tình”.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Tú Linh